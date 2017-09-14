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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 68976898689969006901>
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 23:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  hume написав:Если жена первого секретаря посольства
Сам придумав - сам роздмухав?
А якщо місцевий бомж просто печатку власноруч виготовлену поставив?
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 23:36

  buratinyo написав:
  lapay написав:
  холява написав:Щось сьогодні ,найпатріотичні хлопці ,без усілякої реакції на події з літаком, нічого не КОМЕНТУЮТЬ

Як на мене, подія нестандартна .

Коли перестануть падати авіабомби, тоді можна бути сказати, що кількість збитих літаків перейшла в якість. Аналогічно, коли буде відновлено довоєнний шлях морського експорту, а не під берегом, як зараз, тоді можна буде сказати, що наші морські дрони виконали поставлене завдання.
Поки мета повітряних і морських ударів не досягнута, хоча успіхи, в цих напрямках, є.


Згоден. Кількість все ніяк не перейде у якість.

Сьогодні розмовляв з тим дідом (90 років), що багато знає про кацапів та їх звички з власного досвіду. З метою гри в тоталізатор він має досвід вдалого прогнозування на різноманітні події. Іноді наші прогнози співпадають, іноді ні. Але частіше за все він вияаляється правий в прогнозах.

На його думку війна ця буде вічна, поки росію не знищать. :shock:

А я з листопаду сподіваюсь, що у березні цього року все закінчиться (активні бойові дії) на підставі виборів в росії, які призведуть до заміни злочинця на посаді президента росії й країну знову стане нормальною і її будуть називати Росією. А Україна знову зацвете як барвинки.

Вважав, що перед виборами кремль здійснить жорсткі бомбардування України та мясні штурми по усій лінії нашої оборони. Все що захватить, на тім й остановиться, бо йому буде потрібна як мінімум передишка. Це розуміють і наші партнери, що роблять вкиди про припинення військової допомоги Україні.

Партнери? це не вкиди снарядів проти літа менше раз в 8 . А мясні штурми правда . сьогодні під роботине вони празднують 23. Орки сука.
Надививси за день... є пару годин на сон а заснути не можу.
Походу нас тут кинула держава. Ні снарядів ні мяса.
Думаю ми одібємси цей раз, но вони почуствували смак крові... і вже тут не зупиняться.
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 23:37

  budivelnik написав:
  hume написав:Если жена первого секретаря посольства
Сам придумав - сам роздмухав?
А якщо місцевий бомж просто печатку власноруч виготовлену поставив?

Ты новсть прочитал? Или абы ляпнуть. Какой нах бомж поставил печатку? Машина опломбирована как диппочта, в машине человек обладающий диппаспортом, поэтому её не смогли задержать.

Там просто трэш

Дип паспорт как бы намекает,что пассажир не просто из посольства, он имеет иммунитет, а он не выдаётся всем работникам посольства, только "высшей касте" и выдаётся только дипломатам. Так же говорится, что это, возможно, жена первого секретаря.. ладно, если даже не первого секретаря, но у нее дип паспорт, там всё посольство с водителями и обслугой 15 чел.. Люди хоть чуть чуть разбирающиеся в дипслужбе оценят))

вчиненні злочину із заподіянням матеріальних збитків в особливо великих розмірах

141 тысячча пачек. Но, скорее всего не пачек, а сигарет.

Непонятно какое право имеют погранцы его вскрывать, но то такэ
Востаннє редагувалось hume в Суб 24 лют, 2024 08:04, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 00:51

  budivelnik написав:
  Shaman написав:проблема, що контрабасом займаються представники Прикордонної служби - це найбільший сюр...
Памятаєте який був срач Свинарчук/Гладковський.... там також була контробанда для доставки необхідних авіачастин з педерації....
Тобто педераційникам робили гірше - нам (Україні) краще..

Точно так само і тут
В цигарках 70% ціни=податки , Україна податки отримала( цигарки з акцизами , тобто виготовлені легально і продані легально)
По-друге - українців цими цигарками не труїла...
То нехай тепер Орбан бореться з тим що ці цигарки продадуть в Угорщині( а гроші отримала Україна)

А как их без мадьярских акцизных марок продавать будут, там же нет такого крышуемого ОБЭПом опта, как у нас на Озёрке, да и в рознице проверки со стукачами по любому есть...В Пеште цыгане из под полы их продают? Маржа позволяет тут брать по 90грн пачку Винстона и продавать её там намного дешевле легальных?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 00:58

  freeze написав:Возможно большинство плохо понимают ситуацию. 152 мм снарядов у нас практически не осталось, весь совковый металлолом у нас реально стал металлоломом. 155 мм натовских практически не поступает. Вообще-то в адеквате кто-то понимает как воевать ? Да, просто как нож через масло войдут и выйдут

А сами Д30/Д20 минимум 40летней давности не становятся металлололом из-за износа стволов, казёнников и затворов, ведь эти детали под именно эти гаубицы вроде у нас не делают? За рашку не в курсе.
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 01:56

  freeze написав:Возможно большинство плохо понимают ситуацию. 152 мм снарядов у нас практически не осталось, весь совковый металлолом у нас реально стал металлоломом. 155 мм натовских практически не поступает. Вообще-то в адеквате кто-то понимает как воевать ? Да, просто как нож через масло войдут и выйдут

Американці розуміють це також
Ukraine Situation Report: U.S. Warns Of Looming “Catastrophic” Arms Shortage
The latest predictions about Ukrainian weapons shortages — especially artillery ammunition — paint a bleak picture for Kyiv.
https://www.twz.com/news-features/ukrai ... s-shortage

Мені цікаво інше невже з 2015 року не можна було побудувати елементарну лінію по випуску таких снарядів ? Це ж навіть не ракети робити.
Західні партнери теж по хорошому могли б допомогти облаштувати в катакомбах Одеси чи десь на заході такі виробничі лінії за два останні роки.
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 02:11

Російський А-50 збили завдяки С-200 – джерело в ГУР
https://www.pravda.com.ua/news/2024/02/23/7443442/
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 07:34

  budivelnik написав:
  hume написав:Если жена первого секретаря посольства
Сам придумав - сам роздмухав?
А якщо місцевий бомж просто печатку власноруч виготовлену поставив?
доброго ранку! Ви розумієте які дії ви виправдовуєте ?
sens
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 08:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вышло видео ударов по липецкому металлургическому заводу, обратите внимание,что это уже очень существенные дроны. Это не те, которые окна выбивают. Вспышки и взрывы серьёзные.
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 08:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:Блин, я думала шутка. Туск же четко сказал приезжайте делегацией когда уже обговорим вопросы в Варшаве...
Куда делись все адекватные люди в команде... Ладно.

В курсі звідки риба гниє? Про шапіто, клоунів і т.і. писати не буду це і так видно не лише нам і не лише полякам на жаль ... :( Я би на місці Шмигаля не витримав би такої ганьби і звільнився би, бо надзвичайно психологічно важко розумній людині бути під керівництвом .... Мені страшно читати прогнози Фріза якого я дуже поважаю, бо вони ... збуваються. :(
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Суб 24 лют, 2024 09:05, всього редагувалось 2 разів.
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