холява написав:Щось сьогодні ,найпатріотичні хлопці ,без усілякої реакції на події з літаком, нічого не КОМЕНТУЮТЬ
Як на мене, подія нестандартна .
Коли перестануть падати авіабомби, тоді можна бути сказати, що кількість збитих літаків перейшла в якість. Аналогічно, коли буде відновлено довоєнний шлях морського експорту, а не під берегом, як зараз, тоді можна буде сказати, що наші морські дрони виконали поставлене завдання. Поки мета повітряних і морських ударів не досягнута, хоча успіхи, в цих напрямках, є.
Згоден. Кількість все ніяк не перейде у якість.
Сьогодні розмовляв з тим дідом (90 років), що багато знає про кацапів та їх звички з власного досвіду. З метою гри в тоталізатор він має досвід вдалого прогнозування на різноманітні події. Іноді наші прогнози співпадають, іноді ні. Але частіше за все він вияаляється правий в прогнозах.
На його думку війна ця буде вічна, поки росію не знищать.
А я з листопаду сподіваюсь, що у березні цього року все закінчиться (активні бойові дії) на підставі виборів в росії, які призведуть до заміни злочинця на посаді президента росії й країну знову стане нормальною і її будуть називати Росією. А Україна знову зацвете як барвинки.
Вважав, що перед виборами кремль здійснить жорсткі бомбардування України та мясні штурми по усій лінії нашої оборони. Все що захватить, на тім й остановиться, бо йому буде потрібна як мінімум передишка. Це розуміють і наші партнери, що роблять вкиди про припинення військової допомоги Україні.
Партнери? це не вкиди снарядів проти літа менше раз в 8 . А мясні штурми правда . сьогодні під роботине вони празднують 23. Орки сука. Надививси за день... є пару годин на сон а заснути не можу. Походу нас тут кинула держава. Ні снарядів ні мяса. Думаю ми одібємси цей раз, но вони почуствували смак крові... і вже тут не зупиняться.
hume написав:Если жена первого секретаря посольства
Сам придумав - сам роздмухав? А якщо місцевий бомж просто печатку власноруч виготовлену поставив?
Ты новсть прочитал? Или абы ляпнуть. Какой нах бомж поставил печатку? Машина опломбирована как диппочта, в машине человек обладающий диппаспортом, поэтому её не смогли задержать.
Там просто трэш
Дип паспорт как бы намекает,что пассажир не просто из посольства, он имеет иммунитет, а он не выдаётся всем работникам посольства, только "высшей касте" и выдаётся только дипломатам. Так же говорится, что это, возможно, жена первого секретаря.. ладно, если даже не первого секретаря, но у нее дип паспорт, там всё посольство с водителями и обслугой 15 чел.. Люди хоть чуть чуть разбирающиеся в дипслужбе оценят))
вчиненні злочину із заподіянням матеріальних збитків в особливо великих розмірах
141 тысячча пачек. Но, скорее всего не пачек, а сигарет.
Непонятно какое право имеют погранцы его вскрывать, но то такэ
Востаннє редагувалось hume в Суб 24 лют, 2024 08:04, всього редагувалось 3 разів.
Shaman написав:проблема, що контрабасом займаються представники Прикордонної служби - це найбільший сюр...
Памятаєте який був срач Свинарчук/Гладковський.... там також була контробанда для доставки необхідних авіачастин з педерації.... Тобто педераційникам робили гірше - нам (Україні) краще..
Точно так само і тут В цигарках 70% ціни=податки , Україна податки отримала( цигарки з акцизами , тобто виготовлені легально і продані легально) По-друге - українців цими цигарками не труїла... То нехай тепер Орбан бореться з тим що ці цигарки продадуть в Угорщині( а гроші отримала Україна)
А как их без мадьярских акцизных марок продавать будут, там же нет такого крышуемого ОБЭПом опта, как у нас на Озёрке, да и в рознице проверки со стукачами по любому есть...В Пеште цыгане из под полы их продают? Маржа позволяет тут брать по 90грн пачку Винстона и продавать её там намного дешевле легальных?
freeze написав:Возможно большинство плохо понимают ситуацию. 152 мм снарядов у нас практически не осталось, весь совковый металлолом у нас реально стал металлоломом. 155 мм натовских практически не поступает. Вообще-то в адеквате кто-то понимает как воевать ? Да, просто как нож через масло войдут и выйдут
А сами Д30/Д20 минимум 40летней давности не становятся металлололом из-за износа стволов, казёнников и затворов, ведь эти детали под именно эти гаубицы вроде у нас не делают? За рашку не в курсе.
freeze написав:Возможно большинство плохо понимают ситуацию. 152 мм снарядов у нас практически не осталось, весь совковый металлолом у нас реально стал металлоломом. 155 мм натовских практически не поступает. Вообще-то в адеквате кто-то понимает как воевать ? Да, просто как нож через масло войдут и выйдут
Американці розуміють це також Ukraine Situation Report: U.S. Warns Of Looming “Catastrophic” Arms Shortage The latest predictions about Ukrainian weapons shortages — especially artillery ammunition — paint a bleak picture for Kyiv. https://www.twz.com/news-features/ukrai ... s-shortage
Мені цікаво інше невже з 2015 року не можна було побудувати елементарну лінію по випуску таких снарядів ? Це ж навіть не ракети робити. Західні партнери теж по хорошому могли б допомогти облаштувати в катакомбах Одеси чи десь на заході такі виробничі лінії за два останні роки.
stm написав:Блин, я думала шутка. Туск же четко сказал приезжайте делегацией когда уже обговорим вопросы в Варшаве... Куда делись все адекватные люди в команде... Ладно.
В курсі звідки риба гниє? Про шапіто, клоунів і т.і. писати не буду це і так видно не лише нам і не лише полякам на жаль ... Я би на місці Шмигаля не витримав би такої ганьби і звільнився би, бо надзвичайно психологічно важко розумній людині бути під керівництвом .... Мені страшно читати прогнози Фріза якого я дуже поважаю, бо вони ... збуваються.
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Суб 24 лют, 2024 09:05, всього редагувалось 2 разів.