antey1969 написав:Политика Президента и Правительства по отношению к нашим мигрантам ("отдайте нам их пособия, мы сами распределим", "создайте им сложности с интеграцией" и т.д.) за рубежом начинает работать. Все предсказуемо. В последние дни инициативная группа в нашем городке предложила завтра выйти на улицу с флагами Украины, чтобы поддержать страну в связи с тем, что исполняется ровно два года с начала войны с россией. Желающих поддержать эту демонстрацию оказалось чуть, большинство инициаторов банально проигнорировали, некоторые прямо посылали в известном направлении. Поздравляю наших керманычей, они своего таки добились... Печально, но таковы теперь реалии.
в Одесі і досі в деяких містах слухають русню (і тв і музику), серед мешканців окупованих селищ -завжди є колаборанти (так було у всі часи)
стосовно вас і ваших мигрантів-нам в Україні реально до ноги чи ви там ходите з флагами , чи ні. Якщо донатите на ЗСУ (дрони/тепляки/авто)-це добре...а флаги і плакати "миру мир" залиште хорошим руським...бо це не на що не впливає(окрім вашого особистого сумління-що ви підтримуєте Україну)-нам це не потрібно
по вашим допомогам-заспокойтесь, спите спокійно...ніхто вас їх не позбавить, немає взагалі такого механізму, тому ви саме себе лякаєте і до речі, сьогодні вже 2 роки з вторгнення- пора йти працювати (досі сидіти на шиї у країн ЄС), діти і старі-інше питання
antey1969 написав:Желающих поддержать эту демонстрацию оказалось чуть, большинство инициаторов банально проигнорировали, некоторые прямо посылали в известном направлении.
Ви пишете у минулому часі, хоча сама подія відбудеться завтра. Якщо особисто ви нікуди не хочете йти, то для чого ви пишете від імені всіх людей?
У меня завтра дежурство. Инициативная группа собиралась дважды на этой неделе. Результат я описал. Естественно, что кто-то завтра выйдет. Но реакция большинства весьма показательна. "...а для чого ви пишите..." - ок, могу не писать. Уверен, завтра в Телемарафоне будет репортаж из Берлина с красивыми ракурсами типа многотысячной толпы. Вам понравится.
мне пох*р на ваші демонстрації, треба снаряди і ще раз снаряди
пуйло похвастав- на 2024 мордор планує виробництво 3млн снарядів
freeze написав:Возможно большинство плохо понимают ситуацию. 152 мм снарядов у нас практически не осталось, весь совковый металлолом у нас реально стал металлоломом. 155 мм натовских практически не поступает. Вообще-то в адеквате кто-то понимает как воевать ? Да, просто как нож через масло войдут и выйдут
Американці розуміють це також Ukraine Situation Report: U.S. Warns Of Looming “Catastrophic” Arms Shortage The latest predictions about Ukrainian weapons shortages — especially artillery ammunition — paint a bleak picture for Kyiv. https://www.twz.com/news-features/ukrai ... s-shortage
Мені цікаво інше невже з 2015 року не можна було побудувати елементарну лінію по випуску таких снарядів ? Це ж навіть не ракети робити. Західні партнери теж по хорошому могли б допомогти облаштувати в катакомбах Одеси чи десь на заході такі виробничі лінії за два останні роки.
снарядів (для мирного часу було у нас навіть овердохріна), почитайте скільки було підірвано скадів (типу Новобогданівка)-там збірігалися і ракети для рзсо і снаряди великого калибру.
prodigy написав:стосовно вас і ваших мигрантів-нам в Україні реально до ноги чи ви там ходите з флагами , чи ні. Якщо донатите на ЗСУ (дрони/тепляки/авто)-це добре...а флаги і плакати "миру мир" залиште хорошим руським..
Мова не про це якби з тих сотень тисяч українців які мешкають в США, приїхали би до конгресу хоча би декілька тисяч, перекрили би всі дороги ходячи по пішохідним переходам і не дали би Джонсону звідти виїхати доки не поставив би пакет допомоги на голосування, то був би результат, але ніхто не вийшов, бо бачать цих всіх зажирілих держиморд ОП-шників при владі, казнокрадів, хабарників та махрових українофобів на кшталт татарових портних - за кого їм виходити на протест, коли самі українці це хавають бездумно чавкаючи
Ради интереса поинтересовался с200. Заявленная дальность поражения воздушных целей действительно подходит, составляет 255 км для последних модификаций. Кстати, использован он как по учебнику))
Из реальных специфических целей для системы С-200 (недосягаемых для прочих ЗРК) оставались только скоростные и высотные разведчики SR-71, а также самолёты дальнего радиолокационного дозора и постановщики активных помех
Но, напрашиваются логические вопросы. Должен быть отступ от линии боевых действий и он явно превышает 50 км, ракета имеет размер 11 метров и 7 тонн. То есть этот комплекс больше похож на стационарный ЗРК, довольно сложно представить его быстрое перемещение. Если быстро не перемещать такое масштабное оружие возле лбд его быстро "срисуют" и уничтожат.
Но, очевидно наши что-то придумали. Однозначно большинство проведенных спецопераций Украины можно смело вписывать в учебник.
hume , я не вивчав можливості ДРЛО рашистів, а от НАТО-вських - так. Саме так, сам по собі ДРЛО - це потужна станція РЕБ для захисту себе. Такі старі ракети , як С200 не повинні його збивати. Принаймні з дуже низькою ймовірністю. Хоча і по відео ми бачимо , що збили точно не першою ракетою. Ну і я сподіваюсь, всі розуміють, що отой відстріл теплових пасток був «мертвому член не надрочиш». Ракета йшла по РЛ-каналу, а не на тепловий слід. Саме тому оператори літака і бачили по собі пуск і супроводження себе ракетою (станція попередження опромінення дає цю інформацію) . І сцялись останню хвилину. Може не тільки сцялись.. Хочу ефір останньої хвилини!! Голоси з того світу, які усвідомлювали останню хвилину свого життя , що їм торба.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 24 лют, 2024 09:35, всього редагувалось 1 раз.