Додано: Суб 24 лют, 2024 10:03

Дюрі-бачі написав: Bobua написав: От...

А починалось все з квартири і безплатного комірного.

А щойно виявилось, що це легко виходить для УБД -- почались додаткові умови. От...А починалось все з квартири і безплатного комірного.А щойно виявилось, що це легко виходить для УБД -- почались додаткові умови.

Ні, я хотів підсвітити 3 проблеми:

1) копати окопи послали не за 120, а за 20.

2) копати окопи не входить в обов'язок арти, а послати командира за руським кораблем згідно з пунктом 1.2.3 договору не можна. Сьогодні окопи покопати, а завтра - пошлют на штурм...

3) все вирішує командир, а про те, що він погана людина навіть в Фейсбуці написати не можна...



Bobua написав: Чи просто у бригаді арти треба було щось покопати? То в чому проблема? Чому б не сприймати це як фізич.тренування, за яке ще 121тис дадуть! Де тут аж така страшна трагедія?? Чи просто у бригаді арти треба було щось покопати? То в чому проблема? Чому б не сприймати це як фізич.тренування, за яке ще 121тис дадуть! Де тут аж така страшна трагедія??

Стан позвоночника дозволяв наводити арту, але від копання він суттєво погіршився. Ні, я хотів підсвітити 3 проблеми:1) копати окопи послали не за 120, а за 20.2) копати окопи не входить в обов'язок арти, а послати командира за руським кораблем згідно з пунктом 1.2.3 договору не можна. Сьогодні окопи покопати, а завтра - пошлют на штурм...3) все вирішує командир, а про те, що він погана людина навіть в Фейсбуці написати не можна...Стан позвоночника дозволяв наводити арту, але від копання він суттєво погіршився.

1) справді? але могло бути і менше, бо в ті 20-21 теж ніби входить якась премія, і аватарам можуть знижувати виплати і до 6... він дуже аватар?2) не входить в обов`язок? а в чий входить? арта ж шастає туди-сюди, аби не засікли, хто має їм робити ямки в рамдомних місцях? Успіх, розкажіть чи багато відмовників самим собі накопати, аби мати де перебути обстріл? Про “штурм” я писав як це працює на нулі, де максимум є ком.взводів з усього командування.3) все??? 10-100-1000... людей внизу і командування згори -- ніц не вирішують?4) що заважає звертатись в медроту? а є ж солдати які самі собі знищують здоров`я (алкоголем, тютюном, енергетиками, нездоровим харчуванням...) і навіть з такими панькаються. А тут об`єктивні причини і кажете про відсутність мед.допомоги? Сюр...У результаті вийшла чергова зубодробильна історія з купою логічних прогалин...