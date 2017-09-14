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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 24 лют, 2024 09:49
vt313 написав: hume написав:
Непонятно какое право имеют погранцы его вскрывать, но то такэ
Тут такая ситуация.
Дипломат подает иск в ЕСПЧ, - он не виновен, а погранцы должны быть наказаны.
Изначально все об этом знают.
Нет, совершение преступления, не предполагает наказания пограничников. В свое время дипсамолет орков обыскали и нашли сумку с кокаином. Сумку пронёс дипломат
Дипломат был арестован, потом выдворен в оркостан. Не сел он только потому что оркостан за него заступился.
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Додано: Суб 24 лют, 2024 09:55
Василь-Рівне написав: prodigy написав:
стосовно вас і ваших мигрантів-нам в Україні реально до ноги чи ви там ходите з флагами , чи ні. Якщо донатите на ЗСУ (дрони/тепляки/авто)-це добре...а флаги і плакати "миру мир" залиште хорошим руським..
Мова не про це якби з тих сотень тисяч українців які мешкають в США, приїхали би до конгресу хоча би декілька тисяч, перекрили би всі дороги ходячи по пішохідним переходам і не дали би Джонсону звідти виїхати доки не поставив би пакет допомоги на голосування, то був би результат, але ніхто не вийшов, бо бачать цих всіх зажирілих держиморд ОП-шників при владі, казнокрадів, хабарників та махрових українофобів на кшталт татарових портних - за кого їм виходити на протест, коли самі українці це хавають бездумно чавкаючи
Каждый политик - это политик. Большая толпа женщин и детей в одном месте и о войне в Украине говорят многие печатные издания. Местное население, посмотрев/почитав про ужасы войны включает эмпатию. Потом политик подписывает документы открывающие поставки всего что нужно Фризу. Через неделю замеряет рейтинги поддержки. Поздравляю, политику ни чего не грозит, он для местного населения спасает угнетенных, а не поддерживает бесконечную войну. Но можно и не выходить, тогда политик даже не подпишет документы, население устало, надо всё закончить. Фриз пишет на форумах о том что всё пропало и дальше. Мы поддерживаем словами "оп пид@расы, держись!" )
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Додано: Суб 24 лют, 2024 10:03
Дюрі-бачі написав: Bobua написав:
От...
А починалось все з квартири і безплатного комірного.
А щойно виявилось, що це легко виходить для УБД -- почались додаткові умови.
Ні, я хотів підсвітити 3 проблеми:
1) копати окопи послали не за 120, а за 20.
2) копати окопи не входить в обов'язок арти, а послати командира за руським кораблем згідно з пунктом 1.2.3 договору не можна. Сьогодні окопи покопати, а завтра - пошлют на штурм...
3) все вирішує командир, а про те, що він погана людина навіть в Фейсбуці написати не можна...
Bobua написав:
Чи просто у бригаді арти треба було щось покопати? То в чому проблема? Чому б не сприймати це як фізич.тренування, за яке ще 121тис дадуть! Де тут аж така страшна трагедія??
Стан позвоночника дозволяв наводити арту, але від копання він суттєво погіршився.
1) справді? але могло бути і менше, бо в ті 20-21 теж ніби входить якась премія, і аватарам можуть знижувати виплати і до 6... він дуже аватар?
2) не входить в обов`язок? а в чий входить? арта ж шастає туди-сюди, аби не засікли, хто має їм робити ямки в рамдомних місцях? Успіх, розкажіть чи багато відмовників самим собі накопати, аби мати де перебути обстріл? Про “штурм” я писав як це працює на нулі, де максимум є ком.взводів з усього командування.
3) все??? 10-100-1000... людей внизу і командування згори -- ніц не вирішують?
4) що заважає звертатись в медроту? а є ж солдати які самі собі знищують здоров`я (алкоголем, тютюном, енергетиками, нездоровим харчуванням...) і навіть з такими панькаються. А тут об`єктивні причини і кажете про відсутність мед.допомоги? Сюр...
У результаті вийшла чергова зубодробильна історія з купою логічних прогалин...
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3
Додано: Суб 24 лют, 2024 10:11
stm написав: vt313 написав: hume написав:
Непонятно какое право имеют погранцы его вскрывать, но то такэ
Тут такая ситуация.
Дипломат подает иск в ЕСПЧ, - он не виновен, а погранцы должны быть наказаны.
Изначально все об этом знают.
Нет, совершение преступления, не предполагает наказания пограничников. В свое время дипсамолет орков обыскали и нашли сумку с кокаином. Сумку пронёс дипломат
Дипломат был арестован, потом выдворен в оркостан. Не сел он только потому что оркостан за него заступился.
И было решение суда?
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Додано: Суб 24 лют, 2024 10:16
Bobua
Ви напевно не зрозуміли:
Історія не про те, як сказали не "викопай собі позицію", а про те, що "лишайте гармату тут і поїхали копати окопи" і це не годину чи день, а кілька тижнів...
Щодо звернення до мед роти, то 1,5 роки то патріотизм і знеболюючі перекривали біль, а далі "не витримав" і як результат звернення до медиків - 6 місяців лікування подалі від фронту (хоч тут нормально спрацювали).
Bobua написав:
3) все??? 10-100-1000... людей внизу і командування згори -- ніц не вирішують?
Як мініміму він вирішує отримаєш ти 120 чи 20 (6)тис., поїдеш у відпустку чи ні ...
Bobua написав:
а в чий входить?
Копати окопи мають інженерні війська.
Bobua написав:
Про “штурм” я писав як це працює на нулі, де максимум є ком.взводів з усього командування.
Історію про пілотів, яких послали на смерть в штурмі Стерненко розповідав, напевно вже всі забули.
Саме про такі випадки я говорю, що потрібні посадові інструкції,
щоб пілот, водій чи артилерист міг слати командира на ... штурм
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Додано: Суб 24 лют, 2024 10:44
Banderlog написав: Дюрі-бачі написав:
Совок відстій, з купою дебільних обмежень, але в совку було те, що є дуже великим мотиватором: стабільність.
А наші ВЦ політики її навіть не обіцяють.
ИМХО купа народу б в армію пішла за обіцянку халявної квартири .
квартира не була халявною, но більшість жилої нерухомості збудована совком. Приріст населення був за совка. Промисловість енергетика залізні дороги збудовані совком. І в космос літали совки. Це ще треба враховати що вони починали з безграмотного населення. А так да жити без совка і витрат на протистояння всьому цивілізованому світу легше.
совок це ще і технологічні аспекти безпеки
60 річні С-200, які чудом збереглися під час всіх "реформ" та "наближень до натівських стандартів" і зараз дивують всіх військових аналітиків.
Та й не тільки технологічні , враховуючи середній вік ЗСУ
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Додано: Суб 24 лют, 2024 11:12
fox767676 написав:
совок це ще і технологічні аспекти безпеки
60 річні С-200, які чудом збереглися під час всіх "реформ" та "наближень до натівських стандартів" і зараз дивують всіх військових аналітиків.
Та й не тільки технологічні , враховуючи середній вік ЗСУ
Що значить "чудом збереглися" і чим вони дивують всіх військових аналітиків?
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Додано: Суб 24 лют, 2024 11:19
Дюрі-бачі написав:
Історію про пілотів, яких послали на смерть в штурмі Стерненко розповідав, напевно вже всі забули.
Саме про такі випадки я говорю, що потрібні посадові інструкції,
щоб пілот, водій чи артилерист міг слати командира на ... штурм
Про ту історію набрехав Бутусов, а Стерненко лише добрехав.
Це були розвідники, один здається кулеметник, а другий стрілець. Так, якийсь час вони займалися дронами але вони не професійні дронщики.
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Додано: Суб 24 лют, 2024 11:27
Дюрі-бачі написав:Bobua
Ви напевно не зрозуміли:
Історія не про те, як сказали не "викопай собі позицію", а про те, що "лишайте гармату тут і поїхали копати окопи" і це не годину чи день, а кілька тижнів...
Щодо звернення до мед роти, то 1,5 роки то патріотизм і знеболюючі перекривали біль, а далі "не витримав" і як результат звернення до медиків - 6 місяців лікування подалі від фронту (хоч тут нормально спрацювали).
Bobua написав:
3) все??? 10-100-1000... людей внизу і командування згори -- ніц не вирішують?
Як мініміму він вирішує отримаєш ти 120 чи 20 (6)тис., поїдеш у відпустку чи ні ...
Bobua написав:
а в чий входить?
Копати окопи мають інженерні війська.
Bobua написав:
Про “штурм” я писав як це працює на нулі, де максимум є ком.взводів з усього командування.
Історію про пілотів, яких послали на смерть в штурмі Стерненко розповідав, напевно вже всі забули.
Саме про такі випадки я говорю, що потрібні посадові інструкції,
щоб пілот, водій чи артилерист міг слати командира на ... штурм
О.
Я як відчував, що безпілотів згадають.
Тоді ще раз.
Мавіки втрачались по 1шт/тиждень ще у 2022р. Британці ще тоді дивувались.
Арта втрачає як снаряди так і самі стрілялки. Фріз недавно писав...
Куди слати всіх цих людей? Якщо вони потім ще й виють “а чого нас копати змушують...”
Чим погано, що командир має право знижувати оплату?
Або піднімати. За кращу працю.
Чим погано, якщо у підрозділі буде явно видимий зворотній зв`язок праця-оплата?
Як інакше має бути аби була хоч якась ефективність праці??
Якщо він копав уп`ятеро менше через спину, то от йому зробили 20 замість 100 і заохотили нарешті звернутись до медиків...
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Додано: Суб 24 лют, 2024 11:29
Bobua написав:
Чим погано, що командир має право знижувати оплату?
Або піднімати. За кращу працю.
А потім ці ж люди питають "чому так мало добровольців йде на контракт"
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