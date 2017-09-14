|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 24 лют, 2024 11:30
vt313 написав: fox767676 написав:
совок це ще і технологічні аспекти безпеки
60 річні С-200, які чудом збереглися під час всіх "реформ" та "наближень до натівських стандартів" і зараз дивують всіх військових аналітиків.
Та й не тільки технологічні , враховуючи середній вік ЗСУ
Що значить "чудом збереглися" і чим вони дивують всіх військових аналітиків?
Значить те що більша частина радянського військового спадку була розпродана по світу чи знищена по наполяганню стратегічних партнерів.
Дивують тому що такі результати (збиття а-50) чомусь показує совкова техніка 60-х років минулого століття, а не сучасні зразки вільної інженерної думки Західного світу.
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 1132
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 286 раз.
- Подякували: 124 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 24 лют, 2024 11:31
Bobua написав:
Арта втрачає як снаряди так і самі стрілялки. Фріз недавно писав...
Куди слати всіх цих людей?
в тил на навчання, очікувати коли держава зможе їх забезпечити снарядами/стрілялками...
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 2356
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 431 раз.
- Подякували: 324 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 24 лют, 2024 11:32
У світлі останніх збиттів А-50 на територією Кубані в мене питання, невже не можна було вже десь і Путіна підловити, якщо ми вже ті літаки-розвідники нашпиговані усілякою електронікою як горіхи щьолкаємо?! 🤗🤗🤗
Востаннє редагувалось asti
в Суб 24 лют, 2024 11:33, всього редагувалось 1 раз.
-
asti
-
-
- Повідомлень: 3829
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 683 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 24 лют, 2024 11:33
Banderlog написав: Дюрі-бачі написав:
Совок відстій, з купою дебільних обмежень, але в совку було те, що є дуже великим мотиватором: стабільність.
А наші ВЦ політики її навіть не обіцяють.
ИМХО купа народу б в армію пішла за обіцянку халявної квартири .
квартира не була халявною, но більшість жилої нерухомості збудована совком. Приріст населення був за совка. Промисловість енергетика залізні дороги збудовані совком. І в космос літали совки. Це ще треба враховати що вони починали з безграмотного населення. А так да жити без совка і витрат на протистояння всьому цивілізованому світу легше.
як інші країни без совку все це побудували, й населення теж освіту здобуло. чудасія якась
а хто протистоїть всьому цивілізованому світові?
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 5331
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 557 раз.
- Подякували: 1320 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: Суб 24 лют, 2024 11:34
asti ті літаки намотують кола регулярно, а хуйло 1 раз в рік пролітає...
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 2356
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 431 раз.
- Подякували: 324 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 24 лют, 2024 11:35
fox767676 написав:
совок це ще і технологічні аспекти безпеки
60 річні С-200, які чудом збереглися під час всіх "реформ" та "наближень до натівських стандартів" і зараз дивують всіх військових аналітиків.
Та й не тільки технологічні , враховуючи середній вік ЗСУ
Доброго дня .
Мені не дуже зрозуміло як можна було вразити на такій відстані літак ракетою с-200 .
Подія як на мене не стандартна .
Маю надію що хтось і щось має в закромах Батьківщини .
Сьогодні Праці багато .
-
холява
-
2
-
- Повідомлень: 4286
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4111 раз.
- Подякували: 4466 раз.
-
- Профіль
-
4
21
1
Додано: Суб 24 лют, 2024 11:44
budivelnik написав: Shaman написав:
проблема, що контрабасом займаються представники Прикордонної служби - це найбільший сюр...
Памятаєте який був срач Свинарчук/Гладковський.... там також була контробанда для доставки необхідних авіачастин з педерації....
Тобто педераційникам робили гірше - нам (Україні) краще..
Точно так само і тут
В цигарках 70% ціни=податки , Україна податки отримала( цигарки з акцизами , тобто виготовлені легально і продані легально)
По-друге - українців цими цигарками не труїла...
То нехай тепер Орбан бореться з тим що ці цигарки продадуть в Угорщині( а гроші отримала Україна)
як жарт сканає, а так це проблема.
коли прикордонники займаються контрабасом, а копи кришують наркоторгівлю. дехто з копів взагалі фіксує порушення зі сторони вебкам-дівчат - оскільки справа складана, то це потребує багато часу, ще й треба контрольні донати робити
робота-мрія, напевне тільки руки стомлюються
контрабанда війькових запчастин це трохи інща історія - там свої нюанси
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 5331
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 557 раз.
- Подякували: 1320 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: Суб 24 лют, 2024 11:51
холява написав:
Доброго дня .
Мені не дуже зрозуміло як можна було вразити на такій відстані літак ракетою с-200 .
Подія як на мене не стандартна .
Маю надію що хтось і щось має в закромах Батьківщини .
Сьогодні Праці багато .
Якраз по дальності нічого дивного, для Веги така відстань по літаку ДРЛВ це паспортні дані. Якщо це с200 то більш цікаво чим світили. І час розгортання з маршу в такої ПУ 24години.
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 2553
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 184 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 24 лют, 2024 11:55
asti написав:
У світлі останніх збиттів А-50 на територією Кубані в мене питання, невже не можна було вже десь і Путіна підловити, якщо ми вже ті літаки-розвідники нашпиговані усілякою електронікою як горіхи щьолкаємо?! 🤗🤗🤗
а ви гадаєте який там рівень параної?
там літак взагалі всю Європу облітав свого часу
до України взагалі не наближається.
у США є можливості, але вбивство президента - це оголошення війни. та й взагалі розвинені країни живуть по інших правилах, хоча наші домашні антизахідники у це ніяк не можуть повірити.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 5331
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 557 раз.
- Подякували: 1320 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: Суб 24 лют, 2024 12:01
fox767676 написав:
...
Дивують тому що такі результати (збиття а-50) чомусь показує совкова техніка 60-х років минулого століття, а не сучасні зразки вільної інженерної думки Західного світу.
чим збили невідомо. С200 - лише припущення.
тому ви розгортаєти дискусії (точніше срачі) на думках, фактів немає
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 5331
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 557 раз.
- Подякували: 1320 раз.
-
- Профіль
-
2
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|8
|463
|
П'ят 23 лют, 2024 18:35
Ірина_
|
|1491
|170324
|
|
|6076
|563736
|
|