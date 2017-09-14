RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 6900690169026903>
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 11:30

  vt313 написав:
  fox767676 написав:
совок це ще і технологічні аспекти безпеки
60 річні С-200, які чудом збереглися під час всіх "реформ" та "наближень до натівських стандартів" і зараз дивують всіх військових аналітиків.
Та й не тільки технологічні , враховуючи середній вік ЗСУ


Що значить "чудом збереглися" і чим вони дивують всіх військових аналітиків?

Значить те що більша частина радянського військового спадку була розпродана по світу чи знищена по наполяганню стратегічних партнерів.
Дивують тому що такі результати (збиття а-50) чомусь показує совкова техніка 60-х років минулого століття, а не сучасні зразки вільної інженерної думки Західного світу.
fox767676
 
Повідомлень: 1132
З нами з: 13.06.20
Подякував: 286 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 11:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:Арта втрачає як снаряди так і самі стрілялки. Фріз недавно писав...
Куди слати всіх цих людей?

в тил на навчання, очікувати коли держава зможе їх забезпечити снарядами/стрілялками...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2356
З нами з: 29.07.22
Подякував: 431 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 11:32

У світлі останніх збиттів А-50 на територією Кубані в мене питання, невже не можна було вже десь і Путіна підловити, якщо ми вже ті літаки-розвідники нашпиговані усілякою електронікою як горіхи щьолкаємо?! 🤗🤗🤗
Востаннє редагувалось asti в Суб 24 лют, 2024 11:33, всього редагувалось 1 раз.
asti
 
Повідомлень: 3829
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 683 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 11:33

  Banderlog написав:
  Дюрі-бачі написав:Совок відстій, з купою дебільних обмежень, але в совку було те, що є дуже великим мотиватором: стабільність.
А наші ВЦ політики її навіть не обіцяють.
ИМХО купа народу б в армію пішла за обіцянку халявної квартири .
квартира не була халявною, но більшість жилої нерухомості збудована совком. Приріст населення був за совка. Промисловість енергетика залізні дороги збудовані совком. І в космос літали совки. Це ще треба враховати що вони починали з безграмотного населення. А так да жити без совка і витрат на протистояння всьому цивілізованому світу легше.

як інші країни без совку все це побудували, й населення теж освіту здобуло. чудасія якась :D

а хто протистоїть всьому цивілізованому світові? ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5331
З нами з: 29.09.19
Подякував: 557 раз.
Подякували: 1320 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 11:34

asti ті літаки намотують кола регулярно, а хуйло 1 раз в рік пролітає...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2356
З нами з: 29.07.22
Подякував: 431 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 11:35

  fox767676 написав:

совок це ще і технологічні аспекти безпеки
60 річні С-200, які чудом збереглися під час всіх "реформ" та "наближень до натівських стандартів" і зараз дивують всіх військових аналітиків.
Та й не тільки технологічні , враховуючи середній вік ЗСУ


Доброго дня .

Мені не дуже зрозуміло як можна було вразити на такій відстані літак ракетою с-200 .
Подія як на мене не стандартна .
Маю надію що хтось і щось має в закромах Батьківщини .
Сьогодні Праці багато .
холява
2
 
Повідомлень: 4286
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4111 раз.
Подякували: 4466 раз.
 
Профіль
4
21
1
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 11:44

  budivelnik написав:
  Shaman написав:проблема, що контрабасом займаються представники Прикордонної служби - це найбільший сюр...
Памятаєте який був срач Свинарчук/Гладковський.... там також була контробанда для доставки необхідних авіачастин з педерації....
Тобто педераційникам робили гірше - нам (Україні) краще..

Точно так само і тут
В цигарках 70% ціни=податки , Україна податки отримала( цигарки з акцизами , тобто виготовлені легально і продані легально)
По-друге - українців цими цигарками не труїла...
То нехай тепер Орбан бореться з тим що ці цигарки продадуть в Угорщині( а гроші отримала Україна)

як жарт сканає, а так це проблема.

коли прикордонники займаються контрабасом, а копи кришують наркоторгівлю. дехто з копів взагалі фіксує порушення зі сторони вебкам-дівчат - оскільки справа складана, то це потребує багато часу, ще й треба контрольні донати робити :D робота-мрія, напевне тільки руки стомлюються :lol:

контрабанда війькових запчастин це трохи інща історія - там свої нюанси
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5331
З нами з: 29.09.19
Подякував: 557 раз.
Подякували: 1320 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 11:51

  холява написав:Доброго дня .

Мені не дуже зрозуміло як можна було вразити на такій відстані літак ракетою с-200 .
Подія як на мене не стандартна .
Маю надію що хтось і щось має в закромах Батьківщини .
Сьогодні Праці багато .

Якраз по дальності нічого дивного, для Веги така відстань по літаку ДРЛВ це паспортні дані. Якщо це с200 то більш цікаво чим світили. І час розгортання з маршу в такої ПУ 24години.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2553
З нами з: 10.06.19
Подякував: 104 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 11:55

  asti написав:У світлі останніх збиттів А-50 на територією Кубані в мене питання, невже не можна було вже десь і Путіна підловити, якщо ми вже ті літаки-розвідники нашпиговані усілякою електронікою як горіхи щьолкаємо?! 🤗🤗🤗

а ви гадаєте який там рівень параної? :D там літак взагалі всю Європу облітав свого часу :D до України взагалі не наближається.

у США є можливості, але вбивство президента - це оголошення війни. та й взагалі розвинені країни живуть по інших правилах, хоча наші домашні антизахідники у це ніяк не можуть повірити. :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5331
З нами з: 29.09.19
Подякував: 557 раз.
Подякували: 1320 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 12:01

  fox767676 написав:...
Дивують тому що такі результати (збиття а-50) чомусь показує совкова техніка 60-х років минулого століття, а не сучасні зразки вільної інженерної думки Західного світу.

чим збили невідомо. С200 - лише припущення.
тому ви розгортаєти дискусії (точніше срачі) на думках, фактів немає
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5331
З нами з: 29.09.19
Подякував: 557 раз.
Подякували: 1320 раз.
 
Профіль
2
3
  #<1 ... 6900690169026903>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
8 463
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 лют, 2024 18:35
Ірина_
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1491 170324
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лют, 2024 12:06
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 563736
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (4998)
24.02.2024 11:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.