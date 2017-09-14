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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 24 лют, 2024 12:12
Bobua написав:
...........
Тому, якщо той 1млн прихованих ухилянтів не виїздив за кордон, то може таки повіримо, що не на повітряних кулях втекли?
Не уверен, что "той 1млн прихованих ухилянтів не виїздив за кордон". Со статистикой у нас проблемы. Точно никогда не назывались цифры заробитчан.
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Додано: Суб 24 лют, 2024 12:19
lapay написав: холява написав:
Щось сьогодні ,найпатріотичні хлопці ,без усілякої реакції на події з літаком, нічого не КОМЕНТУЮТЬ
Як на мене, подія нестандартна .
Коли перестануть падати авіабомби, тоді можна бути сказати, що кількість збитих літаків перейшла в якість. Аналогічно, коли буде відновлено довоєнний шлях морського експорту, а не під берегом, як зараз, тоді можна буде сказати, що наші морські дрони виконали поставлене завдання.
Поки мета повітряних і морських ударів не досягнута, хоча успіхи, в цих напрямках, є.
По такой логике пока не одержана победа и война не закончена, "мета не досягнута, хоча успіхи є".
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Додано: Суб 24 лют, 2024 12:29
Ви помітили, що модер ніколи не видаляє російську пропаганду?
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