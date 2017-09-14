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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 24 лют, 2024 12:12
Bobua написав:
...........
Тому, якщо той 1млн прихованих ухилянтів не виїздив за кордон, то може таки повіримо, що не на повітряних кулях втекли?
Не уверен, что "той 1млн прихованих ухилянтів не виїздив за кордон". Со статистикой у нас проблемы. Точно никогда не назывались цифры заробитчан.
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Додано: Суб 24 лют, 2024 12:19
lapay написав: холява написав:
Щось сьогодні ,найпатріотичні хлопці ,без усілякої реакції на події з літаком, нічого не КОМЕНТУЮТЬ
Як на мене, подія нестандартна .
Коли перестануть падати авіабомби, тоді можна бути сказати, що кількість збитих літаків перейшла в якість. Аналогічно, коли буде відновлено довоєнний шлях морського експорту, а не під берегом, як зараз, тоді можна буде сказати, що наші морські дрони виконали поставлене завдання.
Поки мета повітряних і морських ударів не досягнута, хоча успіхи, в цих напрямках, є.
По такой логике пока не одержана победа и война не закончена, "мета не досягнута, хоча успіхи є".
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Додано: Суб 24 лют, 2024 12:43
prodigy написав:
................
стосовно вас і ваших мигрантів-нам в Україні реально до ноги чи ви там ходите з флагами , чи ні. Якщо донатите на ЗСУ (дрони/тепляки/авто)-це добре...а флаги і плакати "миру мир" залиште хорошим руським...бо це не на що не впливає(окрім вашого особистого сумління-що ви підтримуєте Україну)-нам це не потрібно
.........
Неверно. Совсем не "до ноги".
Это пропаганда Украины для немцев. Чтобы иметь поддержку Германии, надо не только желание Шольца, но и поддержка простых немцев.
Для этого нужны и демонстрации, и флаги Украины.
Снаряды наши демонстранты, конечно, не дадут. Но эти демонстрации могут ускорить/увеличить поставки снарядов Германией.
P.s. stm
хорошо расписала - viewtopic.php?p=5690338#p5690338
Востаннє редагувалось ЛАД
в Суб 24 лют, 2024 12:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 24 лют, 2024 12:50
ЛАД написав: prodigy написав:
................
стосовно вас і ваших мигрантів-нам в Україні реально до ноги чи ви там ходите з флагами , чи ні. Якщо донатите на ЗСУ (дрони/тепляки/авто)-це добре...а флаги і плакати "миру мир" залиште хорошим руським...бо це не на що не впливає(окрім вашого особистого сумління-що ви підтримуєте Україну)-нам це не потрібно
.........
Неверно. Совсем не "до ноги".
Это пропаганда Украины для немцев. Чтобы иметь поддержку Германии, надо не только желание Шольца, но и поддержка простых немцев.
Для этого нужны и демонстрации, и флаги Украины.
Снаряды наши демонстранты, конечно, не дадут. Но эти демонстрации могут ускорить/увеличить поставки снарядов Германией.
Вот, в точку.
Но некоторые так далеко не думают, слишком сложно.
Любое даже самое мелкое телодвижение на пользу должно поддерживаться, а не с презрением отвергаться с пафосным "мало!". Как результат подобной политики, масса тех, кто готовы были делать чуть - перестают это делать, чтобы не получать ушата помоев на голову. Как итог, вместо многотысячной скандирующей демонстрации, несколько десятков с флагами потоптались на площади час-другой и разошлись. Эффект можно легко сравнить.
Первых покажут по всем европейским телеканалам, вторых увидят разве что проходящие мимо по своим делам бюргеры.
К тому же еще представьте, как в результате тупой политики по отношению к мигрантам меняется их мнение в частных беседах с немцами. Те же чудесно понимают, что по ТВ показывают далеко не все и интересуются у наших положением дел. И прикиньте их удивление, когда они слышат, что Украина требует чтобы пособия платили не людям, а ей, что государство хочет блокировать счета или отказывает в консульских услугах тем кто за рубежом.
Это ведет напрямую к формированию у простых бюроеров мнения, что в Украине дела ничем не лучше чем в россии, так и какой смысл помогать. Про..ть тупорылой политикой миллионы агентов влияния за рубежом за последние полгода - это фейерично.
Кому от этого стало лучше и проще?
Разумеется кремлинам.
Востаннє редагувалось antey1969
в Суб 24 лют, 2024 13:16, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 24 лют, 2024 13:13
Нардеп пропонує відмовитися від окупованих територій задля членства в НАТО, а потім їх відвоювати
В Україні зараз обережно обговорюють альтернативний план звершення війни. Про це в інтерв'ю The Telegraph сказав нардеп Олексій Гончаренко
«Попередня стратегія, яку ми мали в 2022 і 2023 роках, була широко прийнята і підтримана. Але зараз це виглядає не дуже реалістично. Тому люди хочуть знати, який у нас план Б, я вважаю, що це важливо», – сказав Гончаренко.
«Насправді є дві війни. Перша війна – за незалежність України, і ця війна вже виграна, навесні 2022 року. Друга війна – за територіальну цілісність України. І історія показує нам, що ці війни можуть тривати роками, а може, й десятиліттями, і ми не знаємо, коли вони закінчаться.
Ми говорили: спочатку відновлення територіальної цілісності, а потім членство в НАТО. Я думаю, що це не правильна послідовність. Я вважаю, що правильною і більш реалістичною послідовністю має бути членство в НАТО зараз для території, контрольованої Україною. І як наслідок цього через деякий час повне відновлення нашої територіальної цілісності» - додав Гончаренко.
Видання пише, що це пропозиція обміняти землю на мир. Україна відмовиться від спроб силового звільнення окупованих територій в обмін на членство в НАТО, що саме по собі гарантуватиме, що Росія не зможе ризикнути знову напасти.
Прикладом, на який багато хто воліє вказувати, є Західна Німеччина, оскільки вона приєдналася до НАТО в 1955 році, незважаючи на відмову визнати суверенітет окупованої СРСР Німецької Демократичної Республіки. Західнонімецький прецедент переважає заперечення щодо прийняття країни з активною територіальною суперечкою, а також підкреслює можливість можливого возз’єднання.
«Так, на це можуть піти роки. Це реальність. Але ми використаємо час, щоб відбудувати країну та підготуватися до об’єднання», - сказав Гончаренко.
Донедавна політику було ризиковано говорити про це публічно. Офіційна позиція Києва була та залишається такою, що Україна не буде торгувати землею за мир або навіть за членство в НАТО.
Але ця ідея набирає популярності. Мустафа Найєм, голова Державного агентства України з питань реставрації та розвитку інфраструктури, сказав The New Yorker минулого місяця, що така ідея «мала сенс».
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jump
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Додано: Суб 24 лют, 2024 13:16
asti написав:
У світлі останніх збиттів А-50 на територією Кубані в мене питання, невже не можна було вже десь і Путіна підловити, якщо ми вже ті літаки-розвідники нашпиговані усілякою електронікою як горіхи щьолкаємо
?! 🤗🤗🤗
Лёжа на диване?
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ЛАД
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Додано: Суб 24 лют, 2024 13:20
ЛАД написав:
По такой логике пока не одержана победа и война не закончена, "мета не досягнута, хоча успіхи є".
Для чого нам війна?
1. Щоб перестали стріляти, бомбардувати, блокувати і лізти далі на нашу територію.
2. Щоб вигнати окупантів з нашої території.
Ми не можемо навіть першого, хоча "стоїмо на плечах гігантів". Причому перший пункт можна реалізувати навіть без снарядів, було б тільки бажання Верховного.
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Додано: Суб 24 лют, 2024 13:20
jump написав: Нардеп пропонує відмовитися від окупованих територій задля членства в НАТО, а потім їх відвоюватиВ Україні зараз обережно обговорюють альтернативний план звершення війни
. Про це в інтерв'ю The Telegraph сказав нардеп Олексій Гончаренко
«Попередня стратегія, яку ми мали в 2022 і 2023 роках, була широко прийнята і підтримана. Але зараз це виглядає не дуже реалістично. Тому люди хочуть знати, який у нас план Б, я вважаю, що це важливо», – сказав Гончаренко.
«Насправді є дві війни. Перша війна – за незалежність України, і ця війна вже виграна, навесні 2022 року. Друга війна – за територіальну цілісність України. І історія показує нам, що ці війни можуть тривати роками, а може, й десятиліттями, і ми не знаємо, коли вони закінчаться
.
Ми говорили: спочатку відновлення територіальної цілісності, а потім членство в НАТО. Я думаю, що це не правильна послідовність. Я вважаю, що правильною і більш реалістичною послідовністю має бути членство в НАТО зараз для території, контрольованої Україною. І як наслідок цього через деякий час повне відновлення нашої територіальної цілісності» - додав Гончаренко.
Видання пише, що це пропозиція обміняти землю на мир. Україна відмовиться від спроб силового звільнення окупованих територій в обмін на членство в НАТО, що саме по собі гарантуватиме, що Росія не зможе ризикнути знову напасти
.
Прикладом, на який багато хто воліє вказувати, є Західна Німеччина, оскільки вона приєдналася до НАТО в 1955 році, незважаючи на відмову визнати суверенітет окупованої СРСР Німецької Демократичної Республіки. Західнонімецький прецедент переважає заперечення щодо прийняття країни з активною територіальною суперечкою, а також підкреслює можливість можливого возз’єднання.
«Так, на це можуть піти роки. Це реальність. Але ми використаємо час, щоб відбудувати країну та підготуватися до об’єднання», - сказав Гончаренко.
Донедавна політику було ризиковано говорити про це публічно. Офіційна позиція Києва була та залишається такою, що Україна не буде торгувати землею за мир або навіть за членство в НАТО.Але ця ідея набирає популярності. Мустафа Найєм, голова Державного агентства України з питань реставрації та розвитку інфраструктури, сказав The New Yorker минулого місяця, що така ідея «мала сенс».
При любом исходе шанс Украины оказаться в НАТО и ЕС оцениваю как околонулевой.
Для этого нужно единогласное решение всех членов. Да у нас уже подписанные двусторонние договора выглядят ничем не лучше Будапештского меморандума - если что, то ... немедленные консультации...
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antey1969
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Додано: Суб 24 лют, 2024 13:25
antey1969 написав: jump написав: Нардеп пропонує відмовитися від окупованих територій задля членства в НАТО, а потім їх відвоюватиВ Україні зараз обережно обговорюють альтернативний план звершення війни
. Про це в інтерв'ю The Telegraph сказав нардеп Олексій Гончаренко
«Попередня стратегія, яку ми мали в 2022 і 2023 роках, була широко прийнята і підтримана. Але зараз це виглядає не дуже реалістично. Тому люди хочуть знати, який у нас план Б, я вважаю, що це важливо», – сказав Гончаренко.
«Насправді є дві війни. Перша війна – за незалежність України, і ця війна вже виграна, навесні 2022 року. Друга війна – за територіальну цілісність України. І історія показує нам, що ці війни можуть тривати роками, а може, й десятиліттями, і ми не знаємо, коли вони закінчаться
.
Ми говорили: спочатку відновлення територіальної цілісності, а потім членство в НАТО. Я думаю, що це не правильна послідовність. Я вважаю, що правильною і більш реалістичною послідовністю має бути членство в НАТО зараз для території, контрольованої Україною. І як наслідок цього через деякий час повне відновлення нашої територіальної цілісності» - додав Гончаренко.
Видання пише, що це пропозиція обміняти землю на мир. Україна відмовиться від спроб силового звільнення окупованих територій в обмін на членство в НАТО, що саме по собі гарантуватиме, що Росія не зможе ризикнути знову напасти
.
Прикладом, на який багато хто воліє вказувати, є Західна Німеччина, оскільки вона приєдналася до НАТО в 1955 році, незважаючи на відмову визнати суверенітет окупованої СРСР Німецької Демократичної Республіки. Західнонімецький прецедент переважає заперечення щодо прийняття країни з активною територіальною суперечкою, а також підкреслює можливість можливого возз’єднання.
«Так, на це можуть піти роки. Це реальність. Але ми використаємо час, щоб відбудувати країну та підготуватися до об’єднання», - сказав Гончаренко.
Донедавна політику було ризиковано говорити про це публічно. Офіційна позиція Києва була та залишається такою, що Україна не буде торгувати землею за мир або навіть за членство в НАТО.Але ця ідея набирає популярності. Мустафа Найєм, голова Державного агентства України з питань реставрації та розвитку інфраструктури, сказав The New Yorker минулого місяця, що така ідея «мала сенс».
При любом исходе шанс Украины оказаться в НАТО и ЕС оцениваю как околонулевой.
Для этого нужно единогласное решение всех членов.
якщо у нас забракне сил відкинути окупанта, то цей варіант можливий. але Раші він звісно не сподобається, й вона на нього не погодиться. й деякі російськомовні форумчани вже теж не в захваті - чого б це?
корейський варіант теж можливий - з американськими базами в Україні
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Додано: Суб 24 лют, 2024 13:55
budivelnik написав: sens написав: hume написав:
Если жена первого секретаря посольства
Сам придумав - сам роздмухав?
А якщо місцевий бомж просто печатку власноруч виготовлену поставив?
доброго ранку! Ви розумієте які дії ви виправдовуєте ?
Хто сказав що я виправдовую?
Я просто зменшую амплітуду розхитування човна під назвою Україна...
Точно так само я робив коли писав про ТЦК/бусизацію, які я не оправдовую , але які не є армагедоном....[/quote]
ворон ворону очей не виклює ?
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