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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 24 лют, 2024 14:03
lapay написав: ЛАД написав:
По такой логике пока не одержана победа и война не закончена, "мета не досягнута, хоча успіхи є".
Для чого нам війна?
1. Щоб перестали стріляти, бомбардувати, блокувати і лізти далі на нашу територію.
2. Щоб вигнати окупантів з нашої території.
Ми не можемо навіть першого, хоча "стоїмо на плечах гігантів". Причому перший пункт можна реалізувати навіть без снарядів, було б тільки бажання Верховного.
Війна нам дійсно не потрібна. І не була потрібна. Тому я і голосував за Зе, який обіцяв мир, проти По, який ставив на війну (звісно, це не єдина причина).
Для того, щоб реалізувати перше, недостатньо бажання Верховного (якщо Ви маєте на увазі нашого). Треба ще й бажання Путіна. Чого жадає він, я не знаю. І Ви також. Щоб знати, треба перемовини, нехай таємні, нехай непрямі, а через посередників. В цьому я з Вами згоден.
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Додано: Суб 24 лют, 2024 14:10
Дюрі-бачі написав:asti
ті літаки намотують кола регулярно, а хуйло 1 раз в рік пролітає...
Супутнику все одно - він бачить))
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Додано: Суб 24 лют, 2024 14:11
ЛАД написав:
Для этого нужны и демонстрации, и флаги Украины.
Снаряды наши демонстранты, конечно, не дадут. Но эти демонстрации могут ускорить/увеличить поставки снарядов Германией.
бред...даже не удивляюсь вашей наивности
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Додано: Суб 24 лют, 2024 14:15
Shaman написав: asti написав:
У світлі останніх збиттів А-50 на територією Кубані в мене питання, невже не можна було вже десь і Путіна підловити, якщо ми вже ті літаки-розвідники нашпиговані усілякою електронікою як горіхи щьолкаємо?! 🤗🤗🤗
а ви гадаєте який там рівень параної?
там літак взагалі всю Європу облітав свого часу
до України взагалі не наближається.
у США є можливості, але вбивство президента - це оголошення війни. та й взагалі розвинені країни живуть по інших правилах.
Згоден, але можна і не збивати - тільки сьогодні дізнався що у свій час Піночета було арештовано у Лондоні за таємним ордером Міжнародного Суду - теж саме можна було б зробити і з Путіним - він вже на декілька довічних начудив - але ж ні - замість того щоб видати таємний ордер його навмисно розголосили! А чому? Бояться... 🥴🥴🥴
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Додано: Суб 24 лют, 2024 14:21
ЛАД написав:
Тому я і голосував за Зе, який обіцяв мир, проти По, який ставив на війну (звісно, це не єдина причина).
Зе обіцяв мир -нічого для цього не робивши (окрім бажання подивитись в очі) на колінах?
як можна голосувати після "ебонітових палочек та Україна-як жінка по визову"
треба було хоч трошки щось мати в голові окрім уставу кпрс
Порошенко ставив не на війну (логіка як у слюсаря), Порошенко намагався посили армію
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