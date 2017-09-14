Вбригаді крім БрАГу є ще декілька піхотних чи механізованих батальйонів. Куда переводять іноді...
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Додано: Суб 24 лют, 2024 16:07
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Вбригаді крім БрАГу є ще декілька піхотних чи механізованих батальйонів. Куда переводять іноді...
Додано: Суб 24 лют, 2024 16:11
Мені здається, що якщо вже зараз людине не усвідомила що наробила у 2019, то це вже хвороба.
Діючий робить фото біля Авдіївки, а через півтора місяця її здає, вам про щось говорить? Чувак повністю відірваний від реальності...
Додано: Суб 24 лют, 2024 16:11
ви як дитина...немає часу на сентименти
вчора зустрів одного приятеля (моряка), питає як зробити довідку у ТЦК на виїзд(відповів що не збираюсь залишати країну), йому 60 буде 25 березня-вже підгорає
виїхати (в рейс), дружина і донька(22р) два роки мешкають в Румунії, донька "спілкується" з латіносом(американец) з військової бази НАТО.
прошу вибачання за рашистский сайт, як для мене цікава інформація по кількості і якості баз НАТО в Румунії.
у 2016р були чутки, що до бази в Румунії з Турції перевезли бомби з ядерними БЧ
Weapons Storage and Security System
Додано: Суб 24 лют, 2024 16:13
Надоели споры о прошлом. Всё по кругу.
"шатли на Крим" не равно "демонтаж навіть тих хилих укріплень що зробив По". Які укріплення зробив По і демонтував Зе?
Политика По прямо вела к войне. И не из-за укрепления армии.
Классическое Si vis pacem, para bellum там было явно недостаточное для реальной подготовки к близкой войне. Мне порой кажется, что это было совсем в других целях. Но доказать не могу, поэтому писать не буду.
Зе, к сожалению, не сделал всё возможное для предотвращения войны. Как уже писал, возможно, побоялся "активистов" и криков о "сдаче Украины".
Додано: Суб 24 лют, 2024 16:18
Re: Напад росії і білорусі на Україну
навпаки...своїм візитом Зеленський намагався додати енергії і позитивних емоцій оборонцям Авдіївки (привіз нагороди)-це нормальні дії, але біда в тому що (як кажуть) краще би снарядів привіз
критикувати владу дуже просто, сьогодні треба втримати фронт
Додано: Суб 24 лют, 2024 16:19
Для мене- нічого дивного в цьому немає
А-50( ІЛ-76)- перший політ 1971 рік
С-200 - від 1967 по 1987 роки в залежності від модифікації
Тобто те що збило створювалось якраз для збивання того що збило.
Правда думаю не обійшлось без нюансів
Там 11 тонн ваги ...і 100 кг приладів наведення
Замінили цих 100 кг зразка 1970 на 10 кг зразка 2000 і вуа-ля...+50км до бойового радійсу, + 500% до точності, + 1000% до автономності утримування цілі.
Додано: Суб 24 лют, 2024 16:19
Re: Напад росії і білорусі на Україну
У вас всіх вчать за пару тижнів. Ви часом не в ТРО?
Додано: Суб 24 лют, 2024 16:29
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 24 лют, 2024 16:30
prodigy Вам уже ответил.
А Вы считаете, что если он там сфотографировался, то теперь должен требовать защищать её "до последней капли крови" и запрещать отступление оттуда?
Как по мне, так именно это было бы полным отрывом от реальности.
MAGA как оно есть.
Додано: Суб 24 лют, 2024 16:30
Re: Напад росії і білорусі на Україну
аналітики кажуть, що війна з мордором була неминуча за будь-якого президента...але треба було готуватись (починаючі з Кравчука/Кучми і не бухати разом на концертах під танці Сердючки і Зеленського)... Владимир Олександрович зробив велику помилку і не одну (коли вирішив йти в президенти), друга "помилка" (хоч вона і не зовсім помилка)-коли він почав намагатись зустрітись з путіним в форматі "норманська четвірка"
і коли допустив Ермака до ОП (і до всіх переговорів), Ермак пообцяв Козаку що в Парижі
Зе підпишить всі документи, а коли відмовився -це зробило путіна клоуном (він начебто "знищів" за це Суркова і вирішив готуватись до вторгнення), доля логіки в цьому є,
але якщо розгладати пуйла як "мачо", а по факту він подлий трус (бо нападає тільки на слабших)
Формула Штанмаєра:
Україна проводить вибори в ОРДЛО без роззброєння бойовиків, відведення російських військ та контролю над кордоном.
Після проведення виборів Україна надає політичну та економічну автономію ОРДЛО строком на 5 років
Україна оголошує повну амністію всім бойовикам.
Бойовики отримують статус «народної міліції»[17], керують власними силовими відомствами, під час виборів не складають зброї.
Востаннє редагувалось prodigy в Суб 24 лют, 2024 16:41, всього редагувалось 1 раз.
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