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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 69036904690569066907>
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 16:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:Переведення у межах бригад -- це просто.
А кудись далі -- це ж складно. Хто би це робив і чому?
Чи просто у бригаді арти треба було щось покопати? То в чому проблема? Чому б не сприймати це як фізич.тренування, за яке ще 121тис дадуть! Де тут аж така страшна трагедія??

Вбригаді крім БрАГу є ще декілька піхотних чи механізованих батальйонів. Куда переводять іноді...
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 16:11

  ЛАД написав:
  Slon_Nosov написав:...........
ЛАД - голосував за скомороха, я чомусь не здивований...
Подивимось на розвиток подій, але впевнений кінцевий результат діяльності діючого буде жахливий. Ситуація вже жахлива і суттевих покращень не передбачається.
Підрозділ моєї дитини доукомплектували особами з кримінальним минулим та повернули під Бахмут :(

Вам не кажется, что Вы (как и многие здесь) напоминаете MAGA?
Такое же презрение к действующему Президенту, готовность молиться на предыдущего и презрение/ненависть к оппонентам, которые проголосовали против. Ещё надо начать рассказывать об "украденных выборах" и аналогия будет полная.


Мені здається, що якщо вже зараз людине не усвідомила що наробила у 2019, то це вже хвороба.
Діючий робить фото біля Авдіївки, а через півтора місяця її здає, вам про щось говорить? Чувак повністю відірваний від реальності...
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 16:11

  ЛАД написав:
  prodigy написав:......
бред...даже не удивляюсь вашей наивности

треба було хоч трошки щось мати в голові окрім уставу кпрс

Похоже, Вы уже вполне созрели для чс. Что-либо объяснять бесполезно.
"Сумно, б..."


ви як дитина...немає часу на сентименти


вчора зустрів одного приятеля (моряка), питає як зробити довідку у ТЦК на виїзд(відповів що не збираюсь залишати країну), йому 60 буде 25 березня-вже підгорає
виїхати (в рейс), дружина і донька(22р) два роки мешкають в Румунії, донька "спілкується" з латіносом(американец) з військової бази НАТО.

По численности размещенных на территории страны американских войск (около 4 тыс.) Румыния из стран Восточной Европы уступает только Польше (более 10 тыс.).

https://eurasia.expert/voennaya-infrast ... v-rumynii/

прошу вибачання за рашистский сайт, як для мене цікава інформація по кількості і якості баз НАТО в Румунії.

у 2016р були чутки, що до бази в Румунії з Турції перевезли бомби з ядерними БЧ

It was reported in 2016 that over 20 American B61 nuclear bombs were moved from the Incirlik Air Base in Turkey to Deveselu after the failed Turkish coup. The rumors were denied by the Romanian Ministry of Foreign Affairs. Jeffrey Lewis, director of non-proliferation studies at the Middlebury Institute of International Studies, further added that the base does not possess the required WS3 vaults to store the weapons

Weapons Storage and Security System
https://en.wikipedia.org/wiki/Weapons_S ... ity_System
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 16:13

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:. Тому я і голосував за Зе, який обіцяв мир, проти По, який ставив на війну (звісно, це не єдина причина).


По теж пропонував мир, але "холодний", діяв за класичним Si vis pacem, para bellum, правда на трійку з двома мінусами, чи просто імітував що готувався, але хоча б розумів що повинен казати, як повинен діяти керівник держави у тих обставинах
Зе же взагалі не вважав за потрібним щось демонструвати, відсутнє якесь розуміння безпекової ситуації, демонтаж навіть тих хилих укріплень що зробив По, "шатли на Крим" і т.і

Надоели споры о прошлом. Всё по кругу.
"шатли на Крим" не равно "демонтаж навіть тих хилих укріплень що зробив По". Які укріплення зробив По і демонтував Зе?
Политика По прямо вела к войне. И не из-за укрепления армии.
Классическое Si vis pacem, para bellum там было явно недостаточное для реальной подготовки к близкой войне. Мне порой кажется, что это было совсем в других целях. Но доказать не могу, поэтому писать не буду.
Зе, к сожалению, не сделал всё возможное для предотвращения войны. Как уже писал, возможно, побоялся "активистов" и криков о "сдаче Украины".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 16:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Slon_Nosov написав:Чувак повністю відірваний від реальності...


навпаки...своїм візитом Зеленський намагався додати енергії і позитивних емоцій оборонцям Авдіївки (привіз нагороди)-це нормальні дії, але біда в тому що (як кажуть) краще би снарядів привіз

критикувати владу дуже просто, сьогодні треба втримати фронт
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 16:19

  fox767676 написав:Дивують тому що такі результати (збиття а-50) чомусь показує совкова техніка 60-х років минулого століття, а не сучасні зразки вільної інженерної думки Західного світу.
Для мене- нічого дивного в цьому немає
А-50( ІЛ-76)- перший політ 1971 рік
С-200 - від 1967 по 1987 роки в залежності від модифікації

Тобто те що збило створювалось якраз для збивання того що збило.

Правда думаю не обійшлось без нюансів
Там 11 тонн ваги ...і 100 кг приладів наведення
Замінили цих 100 кг зразка 1970 на 10 кг зразка 2000 і вуа-ля...+50км до бойового радійсу, + 500% до точності, + 1000% до автономності утримування цілі.
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 16:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:Я як відчував, що безпілотів згадають.

Тоді ще раз.
Мавіки втрачались по 1шт/тиждень ще у 2022р. Британці ще тоді дивувались.
Арта втрачає як снаряди так і самі стрілялки. Фріз недавно писав...
Куди слати всіх цих людей? Якщо вони потім ще й виють “а чого нас копати змушують...”

У вас всіх вчать за пару тижнів. Ви часом не в ТРО?
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 16:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Политика По прямо вела к войне. И не из-за укрепления армии.


Що саме ?
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 16:30

  Slon_Nosov написав:......
Діючий робить фото біля Авдіївки, а через півтора місяця її здає, вам про щось говорить? Чувак повністю відірваний від реальності...

prodigy Вам уже ответил.
А Вы считаете, что если он там сфотографировался, то теперь должен требовать защищать её "до последней капли крови" и запрещать отступление оттуда?
Как по мне, так именно это было бы полным отрывом от реальности.
MAGA как оно есть.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 16:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Зе, к сожалению, не сделал всё возможное для предотвращения войны. Как уже писал, возможно, побоялся "активистов" и криков о "сдаче Украины".


аналітики кажуть, що війна з мордором була неминуча за будь-якого президента...але треба було готуватись (починаючі з Кравчука/Кучми і не бухати разом на концертах під танці Сердючки і Зеленського)... Владимир Олександрович зробив велику помилку і не одну (коли вирішив йти в президенти), друга "помилка" (хоч вона і не зовсім помилка)-коли він почав намагатись зустрітись з путіним в форматі "норманська четвірка"
і коли допустив Ермака до ОП (і до всіх переговорів), Ермак пообцяв Козаку що в Парижі
Зе підпишить всі документи, а коли відмовився -це зробило путіна клоуном (він начебто "знищів" за це Суркова і вирішив готуватись до вторгнення), доля логіки в цьому є,
але якщо розгладати пуйла як "мачо", а по факту він подлий трус (бо нападає тільки на слабших)

Формула Штанмаєра:
Україна проводить вибори в ОРДЛО без роззброєння бойовиків, відведення російських військ та контролю над кордоном.
Після проведення виборів Україна надає політичну та економічну автономію ОРДЛО строком на 5 років
Україна оголошує повну амністію всім бойовикам.
Бойовики отримують статус «народної міліції»[17], керують власними силовими відомствами, під час виборів не складають зброї.



https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0 ... 1%80%D0%B0
Востаннє редагувалось prodigy в Суб 24 лют, 2024 16:41, всього редагувалось 1 раз.
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