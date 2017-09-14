fox767676 написав:Дивують тому що такі результати (збиття а-50) чомусь показує совкова техніка 60-х років минулого століття, а не сучасні зразки вільної інженерної думки Західного світу.
Для мене- нічого дивного в цьому немає А-50( ІЛ-76)- перший політ 1971 рік С-200 - від 1967 по 1987 роки в залежності від модифікації
Тобто те що збило створювалось якраз для збивання того що збило.
Правда думаю не обійшлось без нюансів Там 11 тонн ваги ...і 100 кг приладів наведення Замінили цих 100 кг зразка 1970 на 10 кг зразка 2000 і вуа-ля...+50км до бойового радійсу, + 500% до точності, + 1000% до автономності утримування цілі.
радиус действия ракеты 300км с200 без вариантов не могла сама навестись на а50 была подсветка цели а вот локатор который подсвечивал был 100% не из ссср родом более того уверен что в р-не Румынской границы над Черным морем в это время в воздухе был Авакс)
Slon_Nosov написав:...... Діючий робить фото біля Авдіївки, а через півтора місяця її здає, вам про щось говорить? Чувак повністю відірваний від реальності...
prodigy Вам уже ответил. А Вы считаете, что если он там сфотографировался, то теперь должен требовать защищать её "до последней капли крови" и запрещать отступление оттуда? Как по мне, так именно это было бы полным отрывом от реальности. MAGA как оно есть.
Я вважаю, якщо ти володієшь реальною ситуцією, то ці фото зайві. Це як продовженя історії з контрнаступом і багато інших коли він щось казав, а потім не мав результатів. До речі, відступ пройшов так собі, якось не організовано та мабуть запізно. Людина яка закидала за Іловайський котел минулому президенту, зараз виглядає не краще... Зараз заздалегідь підготовлені позиції продовжують рухатись в напрямку меж донецької області. Спостерігаємо далі, порівнюємо слова та дії найвеличнішого.
jump написав: Нардеп пропонує відмовитися від окупованих територій задля членства в НАТО, а потім їх відвоювати
В Україні зараз обережно обговорюють альтернативний план звершення війни. Про це в інтерв'ю The Telegraph сказав нардеп Олексій Гончаренко
«Попередня стратегія, яку ми мали в 2022 і 2023 роках, була широко прийнята і підтримана. Але зараз це виглядає не дуже реалістично. Тому люди хочуть знати, який у нас план Б, я вважаю, що це важливо», – сказав Гончаренко.
«Насправді є дві війни. Перша війна – за незалежність України, і ця війна вже виграна, навесні 2022 року. Друга війна – за територіальну цілісність України. І історія показує нам, що ці війни можуть тривати роками, а може, й десятиліттями, і ми не знаємо, коли вони закінчаться.
Ми говорили: спочатку відновлення територіальної цілісності, а потім членство в НАТО. Я думаю, що це не правильна послідовність. Я вважаю, що правильною і більш реалістичною послідовністю має бути членство в НАТО зараз для території, контрольованої Україною. І як наслідок цього через деякий час повне відновлення нашої територіальної цілісності» - додав Гончаренко.
Видання пише, що це пропозиція обміняти землю на мир. Україна відмовиться від спроб силового звільнення окупованих територій в обмін на членство в НАТО, що саме по собі гарантуватиме, що Росія не зможе ризикнути знову напасти.
Прикладом, на який багато хто воліє вказувати, є Західна Німеччина, оскільки вона приєдналася до НАТО в 1955 році, незважаючи на відмову визнати суверенітет окупованої СРСР Німецької Демократичної Республіки. Західнонімецький прецедент переважає заперечення щодо прийняття країни з активною територіальною суперечкою, а також підкреслює можливість можливого возз’єднання.
«Так, на це можуть піти роки. Це реальність. Але ми використаємо час, щоб відбудувати країну та підготуватися до об’єднання», - сказав Гончаренко.
Донедавна політику було ризиковано говорити про це публічно. Офіційна позиція Києва була та залишається такою, що Україна не буде торгувати землею за мир або навіть за членство в НАТО.
Але ця ідея набирає популярності. Мустафа Найєм, голова Державного агентства України з питань реставрації та розвитку інфраструктури, сказав The New Yorker минулого місяця, що така ідея «мала сенс».
Нагородити цього Гончаренко орденом Святого Арєстовича. Та же необмежена траекторія польоту державницької думки, миттєве реагування на зовнішньополітичну коньюктуру. Позавчора пропагував ЄС без НАТО, вчора стати ЄвроПакістаном з ЯЗ, сьогодні відмовитись від ТОТ і вступити до НАТО, щоб завтра піти вйною на ерефію. Де він черпає натхнення, мабуть конспектує мої дописи
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 24 лют, 2024 17:04, всього редагувалось 1 раз.
Один український воїн 8 окремого гірсько-штурмового батальйону 10 ОГШБр "Едельвейс" відбив атаку десятьох росіян. Командир окупантів скаженів від безпорадності загарбників.
Відео героїчного піхотинського бою опублікував батальйон, у складі якого служить воїн. Кадри з'явилися символічно у день початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
"Бл*дь, вас одна людина стримує! Одна! Десятьох", - кричав оскаженілий командир у радіостанцію.
"Героїчна подія сталася ще в грудні. Один-єдиний "едельвейс" утримує позицію, холоднокровно відбиваючи атаку десятьох окупантів. На відео добре видно, як орки, мов черв’яки, крутяться, повзають навколо окопа, де сидить наш боєць. Він професійно відганяє нашестя гранатами і автоматом", - зазначили у батальйоні.
Команди офіцера вдалося перехопити. Він наказував загарбникам оточити окоп з українським воїном з кількох сторін, закидати його гранатами та сховатися там від українських безпілотників з вибухівкою.
Під час розгромного бою російський командир бився в істериці, вказуючи штурмовикам, що робити. Він не міг осягнути, як десятеро росіян не можуть відбити позицію з одним бійцем.
"Звісно, адже загарбники не уявляють, на що здатні українці, захищаючи свою землю. Той бій закінчився мертвими і скаліченими орками, яких методично нищила арта і дрони. Наш же боєць залишився живий-здоровий. Він змусив те, що лишилося від ворога, тікати, відстоявши позицію і дочекавшись підкріплення. Сьогодні виповнюється рівно 2 роки нашої невпинної та мужньої боротьби з заклятим ворогом не лише за свободу та право на самовизначення, а за право на життя. І цей епізод лише один із сотні, а то й можливо із тисячі, є цьому доказом", - зазначили у підрозділі.
це пропозиція обміняти землю на мир. Україна відмовиться від спроб силового звільнення окупованих територій в обмін на членство в НАТО, що саме по собі гарантуватиме, що Росія не зможе ризикнути знову напасти.
prodigy написав:ви коли небудь бачили як на публіці хулігани б'ють вашого тата і матір? так о то, те саме, сьогодні гинуть наші брати і сини...це ж не за поразкою Шахтаря проти слабкого Олімпік Марсель спостерігати?
В мене дитина два роки в ЗСУ, більше півроку воювала під Кліщіївкою, після ротації зараз певернувся під Бахмут. Тому оці слова про "облаштовані вигідні позиції", я іноді бачу на фото. Не мені закидувати оці питання, про хто як спостерігає і хто як верчірні відосіки оцінює... В мене більше питань до місцевих пенсів у яких діти за кордоном...
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в Суб 24 лют, 2024 17:49, всього редагувалось 1 раз.