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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6905690669076908>
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 17:52

  sashaqbl написав:
  Bobua написав:Я як відчував, що безпілотів згадають.

Тоді ще раз.
Мавіки втрачались по 1шт/тиждень ще у 2022р. Британці ще тоді дивувались.
Арта втрачає як снаряди так і самі стрілялки. Фріз недавно писав...
Куди слати всіх цих людей? Якщо вони потім ще й виють “а чого нас копати змушують...”

У вас всіх вчать за пару тижнів. Ви часом не в ТРО?


Який зв`язок між цитатою і коментарем?
Я думав, що то лише у сенса така “фішка”...
Bobua
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 17:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Ну да ... яка наївність ...

А рашисти б весь цей час сиділи на жопі рівно и чекали, поки ми підготуємось ...


Звісно що не сиділи б. Під підготовкою я мав на увазі підготовку москалів. Ну а ми б мали час еміграцію.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 17:55

  Slon_Nosov написав:
  prodigy написав:ви коли небудь бачили як на публіці хулігани б'ють вашого тата і матір? так о то, те саме, сьогодні гинуть наші брати і сини...це ж не за поразкою Шахтаря проти слабкого Олімпік Марсель спостерігати?


В мене дитина більше півроку воювала під Кліщіївкою, після ротації зараз певернувся під Бахмут. Тому оці слова про "облаштовані вигідні позиції", я іноді бачу на фото.
Не мені закидувати оці питання, про хто як спостерігає і хто як верчірні відосіки оцінює... :(
В мене більше питань до місцевих пенсів у яких діти за кордоном...


розумію, що вам болить...мені теж болить так, що не цікавить нічого окрім теми війни

хоч є у мене сусіди:" телевізор не дивлюсь, ютуб теж-це для мене зайва інформація", "донати не роблю-бо, не знаю кому вони підуть" і вот так вата в голові
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 17:58

  Slon_Nosov написав:Я вважаю, якщо ти володієшь реальною ситуцією, то ці фото зайві.
Це як продовженя історії з контрнаступом і багато інших коли він щось казав, а потім не мав результатів. До речі, відступ пройшов так собі, якось не організовано та мабуть запізно. Людина яка закидала за Іловайський котел минулому президенту, зараз виглядає не краще...
Зараз заздалегідь підготовлені позиції продовжують рухатись в напрямку меж донецької області. :(
Спостерігаємо далі, порівнюємо слова та дії найвеличнішого.

Порівняно з Іловайськом чи Дебальцево відступ з Авдіївки пройшов добре. Російська пропаганда не змогла показати нічого хоч близько подібного до втрат чи полонених в тих відступах.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 18:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Сьогодні 2 роки ... як рашисти почали війну в Україні ...

Як все було в Чернігову (нагадую)







PS. Нагадаю особливо тим, які вважають, що з рашистами можно домовитись за мир
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 18:00

  pesikot написав:
  ЛАД написав:Тому я і голосував за Зе, який обіцяв мир, проти По, який ставив на війну (звісно, це не єдина причина).

І як, стався мир ? Чи ще більша війна ?

Чи ти під миром розумів капітуляцію України ?

а может "все просто"?
2 пенсии в уме?
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 18:02

  pesikot написав:І як, стався мир ? Чи ще більша війна ?

Чи ти під миром розумів капітуляцію України ?

Русскіє чекали, що все пройде як при Петрі, на такий спротив і довгу війну вони не розраховували.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 18:12

  unicdima написав:
  pesikot написав:І як, стався мир ? Чи ще більша війна ?

Чи ти під миром розумів капітуляцію України ?

Русскіє чекали, що все пройде як при Петрі, на такий спротив і довгу війну вони не розраховували.

А нагадай, як було легко при Петі ?

Чи може це Петя казав "я увидел в глазах Путина мир" ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 18:15

  pesikot написав:А нагадай, як було легко при Петі ?

Чи може це Петя казав "я увидел в глазах Путина мир" ?

Вже забув як з оточеного Слов'янська вільно бойовики виходили по договорняку?
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 18:20

  Дюрі-бачі написав:
  pesikot написав:Ну да ... яка наївність ...

А рашисти б весь цей час сиділи на жопі рівно и чекали, поки ми підготуємось ...


Звісно що не сиділи б. Під підготовкою я мав на увазі підготовку москалів. Ну а ми б мали час еміграцію.

коротко и ясно
"угорцы" во всей красе...
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