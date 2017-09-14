Ой+ написав:Сьогодні розпочався 3-ій рік повномасштабної війни, або 11-ий сумарно. А питання коли і як війна закінчиться тільки гостріше.
У меня бухгалтерия считает для зарплаты почти шесть с половиной лет военного стажа. При том, что в душе я абсолютно цивильный человек, никогда не хотел быть военным, гуманитарий по образу мыслей. Просто никогда не убегал от обязанностей. У нас в батальоне человек 15 имеют воинский стаж больше чем у меня. Это какая-то фантасмагория, 21 век, грёбаные пидорастические орки, в чате у нас постоянно объявление вчера погиб такой-то, скинулись жене на похороны. Все что происходит кажется нереальным и сюрреалистичным, картина Утекающее время Сальвадора Дали.
З вересня 2023 року Північна Корея доставила до Росії понад 10 тисяч контейнерів з боєприпасами або матеріалами, пов'язані з ними.
Як йдеться у звіті Державного департаменту США, 7,4 тисячі контейнерів із загальної кількості доставила "Східна стивідорна компанія" через Східний порт. Крім того, частину боєприпасів завозили через військово-морську ракетну базу "Дунай".
"Департамент продовжить зривати і викривати постачання зброї між КНДР і Росією. У рамках зусиль, які тривають, Департамент визначає дві додаткові організації, які брали участь у передачі боєприпасів із КНДР до Росії", - йдеться у повідомленні про санкції.
❗️Всё готово, мы в любой момент можем уничтожить Крымский мост, – Джемилев. Но Украина это сделает тогда, когда ей нужно, заявил лидер крымскотатарского народа. По его словам, 2024 год будет последним для оккупации Крыма.