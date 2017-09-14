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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6905690669076908
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 18:23

  pesikot написав:
  unicdima написав:
  pesikot написав:І як, стався мир ? Чи ще більша війна ?

Чи ти під миром розумів капітуляцію України ?

Русскіє чекали, що все пройде як при Петрі, на такий спротив і довгу війну вони не розраховували.

А нагадай, як було легко при Петі ?

Чи може це Петя казав "я увидел в глазах Путина мир" ?

уникальный опять на манеже...
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 18:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ой+ написав:Сьогодні розпочався 3-ій рік повномасштабної війни, або 11-ий сумарно. А питання коли і як війна закінчиться тільки гостріше.


У меня бухгалтерия считает для зарплаты почти шесть с половиной лет военного стажа. При том, что в душе я абсолютно цивильный человек, никогда не хотел быть военным, гуманитарий по образу мыслей. Просто никогда не убегал от обязанностей. У нас в батальоне человек 15 имеют воинский стаж больше чем у меня. Это какая-то фантасмагория, 21 век, грёбаные пидорастические орки, в чате у нас постоянно объявление вчера погиб такой-то, скинулись жене на похороны. Все что происходит кажется нереальным и сюрреалистичным, картина Утекающее время Сальвадора Дали.
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 19:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:А нагадай, як було легко при Петі ?
Були потужнні реформи...
d44
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 19:11

До кінця березня Європейський Союз планує поставити в Україну майже 170 тисяч снарядів, які так необхідні українській армії. Брюсель працює над збільшенням обсягів поставок.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у соцмережі Х за результами розмови з Високим представником Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 19:14

З вересня 2023 року Північна Корея доставила до Росії понад 10 тисяч контейнерів з боєприпасами або матеріалами, пов'язані з ними.

Як йдеться у звіті Державного департаменту США, 7,4 тисячі контейнерів із загальної кількості доставила "Східна стивідорна компанія" через Східний порт. Крім того, частину боєприпасів завозили через військово-морську ракетну базу "Дунай".

"Департамент продовжить зривати і викривати постачання зброї між КНДР і Росією. У рамках зусиль, які тривають, Департамент визначає дві додаткові організації, які брали участь у передачі боєприпасів із КНДР до Росії", - йдеться у повідомленні про санкції.
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 19:16

❗️Всё готово, мы в любой момент можем уничтожить Крымский мост, – Джемилев.
Но Украина это сделает тогда, когда ей нужно, заявил лидер крымскотатарского народа.
По его словам, 2024 год будет последним для оккупации Крыма.
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 19:17

  d44 написав:
  pesikot написав:А нагадай, як було легко при Петі ?
Були потужнні реформи...

Я розумію, що деякі не можуть уловити суть попередньої розмови ...
Бо вони не читачі, а дописувачі ...

Але тоді, річ шла про військові справи ... я так, нагадаю.
Тому питання, як легко при Петі рашисти захоплювали Україну ?

А стосовно відео - то безвіз таки відбувся, транш МВФ таки відбувся
Боротьба з корупцією не зовсім відбулась

Проте, хоча б була запроваджена система Prozzoro

А ти пиши, пиши ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 19:20

  prodigy написав:
До кінця березня Європейський Союз планує поставити в Україну майже 170 тисяч снарядів, які так необхідні українській армії. Брюсель працює над збільшенням обсягів поставок.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у соцмережі Х за результами розмови з Високим представником Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем

Ну да.
А Петер Павел говорил о 500 тис. снарядов, которые он нашёл и надо только оплатить.

"Департамент продовжить зривати і викривати постачання зброї між КНДР і Росією."

И много уже сорвали?

И Вы пишете о "наивности". :)
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 24 лют, 2024 19:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 19:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  freeze написав:Это какая-то фантасмагория, 21 век, грёбаные пидорастические орки, в чате у нас постоянно объявление вчера погиб такой-то, скинулись жене на похороны.
Крайні похорони на яких був, це хлопці 2000-2003 р.н.
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 19:26

freeze Тримайтесь і не слухайте цього латентного коллаборанта-совка:
  ЛАД написав:А Петер Павел говорил о 500 тис. снарядов, которые он нашёл и надо только оплатить.

Також 800 тисяч снарядів про які раніше повідомляла Чехія, доставлятимуть із Південної Кореї та півдня Африки. Вартість контракту близько $2 млрд.

А так у нас ВЖЕ Слава Богу будуються укріплення - екскаваторами і все заливається бетоном

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  #<1 ... 6905690669076908
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