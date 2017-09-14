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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6907690869096910>
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 19:49

Головреду Цензор.НЕТ Бутусову другий рік поспіль відмовляють в акредитації на пресконференцію Зеленського: "Значить знову будуть робити показуху"

"Президент Зеленський знову злякався запрошувати мене на пресконференцію. Офіс знову не знайшов місця. Значить знову будуть робити показуху, де багато питань будуть постановочні від кишенькових медіа та телеграм-каналів офісу. Відповідати за брехню Зеленський боїться, боїться запитань щодо здачі півдня України, відсутності підготовки до війни, відсутності стратегічних рішень зараз. Знову буде робити шоу, щоб відволікти увагу суспільства піаром від реальних проблем", - написав журналіст.

Нагадаємо, у 2023 році Бутусову також відмовили в акредитації на пресконференцію Зеленського.
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 19:53

  d44 написав:
  pesikot написав:А ти пиши, пиши ...
А, ще був аналоговнет розідувальний корабель, зроблений з риболовного холодильника...Нажаль, згорів на верфі Кузня на Рибальскому, після презентації, так і не встиг москалів постріляти...

Я ж кажу, ти не читач, а дописувач ...


А от "єкспертів" Романенко іншого очікувати і неможливо
"Полєзные ідіоти" - завжди на користь ворогу

Проте, питання теж саме
Як саме легко при Порошенко Україна втрачала терріторії ?
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 20:00

  ЛАД написав:"шатли на Крим" не равно "демонтаж навіть тих хилих укріплень що зробив По". Які укріплення зробив По і демонтував Зе?

Станиця Луганська, Золоте, це шо зразу згадав.

Вагнерівці в Білорусі.
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 20:02

  unicdima написав:
  V2 написав:Головреду Цензор.НЕТ Бутусову другий рік поспіль відмовляють в акредитації на пресконференцію Зеленського: "Значить знову будуть робити показуху"

"Президент Зеленський знову злякався запрошувати мене на пресконференцію. Офіс знову не знайшов місця. Значить знову будуть робити показуху, де багато питань будуть постановочні від кишенькових медіа та телеграм-каналів офісу. Відповідати за брехню Зеленський боїться, боїться запитань щодо здачі півдня України, відсутності підготовки до війни, відсутності стратегічних рішень зараз. Знову буде робити шоу, щоб відволікти увагу суспільства піаром від реальних проблем", - написав журналіст.

Нагадаємо, у 2023 році Бутусову також відмовили в акредитації на пресконференцію Зеленського.

Після того як брехлива гнида Бутусов нахамив Президенту на пресконференції в 2022 році то й не дивно, що його не запросили.
Велика помилка Зеленського, що не закрив досі такі гадюшники як Цензор.

перед питанням треба робити один раз "ку", після відповіді - двічі "ку".
а як же інакше в демократичній країні?..
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 20:08

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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 20:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

fler написав:️Всё готово, мы в любой момент можем уничтожить Крымский мост, – Джемилев.
Но Украина это сделает тогда, когда ей нужно, заявил лидер крымскотатарского народа.
По его словам, 2024 год будет последним для оккупации Крыма.


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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 20:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  V2 написав:Значить знову будуть робити показуху, де багато питань будуть постановочні від кишенькових медіа та телеграм-каналів офісу. Відповідати за брехню Зеленський боїться, боїться запитань щодо здачі півдня України, відсутності підготовки до війни, відсутності стратегічних рішень зараз

тобто, всі медіа в країні, крім Бутусова, кишенькові? Оце так зарозумілість. Причина, чому не запросили, насправді зрозуміла: Бутусову не потрібні відповіді на запитання (риторичні, до того ж), йому потрібне шоу, срач, гучні викриття. Навіщо це Зеленському? Навіщо перетворювати прес-конференцію в цирк?
thenewepic
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 20:16

  thenewepic написав:
  V2 написав:Значить знову будуть робити показуху, де багато питань будуть постановочні від кишенькових медіа та телеграм-каналів офісу. Відповідати за брехню Зеленський боїться, боїться запитань щодо здачі півдня України, відсутності підготовки до війни, відсутності стратегічних рішень зараз

тобто, всі медіа в країні, крім Бутусова, кишенькові? Оце так зарозумілість. Причина, чому не запросили, насправді зрозуміла: Бутусову не потрібні відповіді на запитання (риторичні, до того ж), йому потрібне шоу, срач, гучні викриття. Навіщо це Зеленському? Навіщо перетворювати прес-конференцію в цирк?


А де сказано, що всі?
Запрошені будуть або лояльні, або ті, що не ставитимуть незручних питань!
V2
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 20:19

  Дюрі-бачі написав:ИМХО ми мали шанс поміняти території на кілька років "миру" (підготовки до війни) в 2023. Зараз москалі не захочуть.
коли Україні щось гарантували,бо не очікували на допомогу від партнерів,проте зараз,це партнери себе ведуть не по-партнерські, намагаються затягувати процес допомоги
sens
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 20:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  V2 написав:Запрошені будуть або лояльні, або ті, що не ставитимуть незручних питань!
а чому нелояльні не ставитимуть "незручних" питань? Бо їм потрібні відповіді на реальні питання, а не розведення цирку. Ну камон, вам же не 5 років, хіба це не ясно?
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