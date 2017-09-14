Головреду Цензор.НЕТ Бутусову другий рік поспіль відмовляють в акредитації на пресконференцію Зеленського: "Значить знову будуть робити показуху"
"Президент Зеленський знову злякався запрошувати мене на пресконференцію. Офіс знову не знайшов місця. Значить знову будуть робити показуху, де багато питань будуть постановочні від кишенькових медіа та телеграм-каналів офісу. Відповідати за брехню Зеленський боїться, боїться запитань щодо здачі півдня України, відсутності підготовки до війни, відсутності стратегічних рішень зараз. Знову буде робити шоу, щоб відволікти увагу суспільства піаром від реальних проблем", - написав журналіст.
Нагадаємо, у 2023 році Бутусову також відмовили в акредитації на пресконференцію Зеленського.
V2 написав:Головреду Цензор.НЕТ Бутусову другий рік поспіль відмовляють в акредитації на пресконференцію Зеленського: "Значить знову будуть робити показуху"
"Президент Зеленський знову злякався запрошувати мене на пресконференцію. Офіс знову не знайшов місця. Значить знову будуть робити показуху, де багато питань будуть постановочні від кишенькових медіа та телеграм-каналів офісу. Відповідати за брехню Зеленський боїться, боїться запитань щодо здачі півдня України, відсутності підготовки до війни, відсутності стратегічних рішень зараз. Знову буде робити шоу, щоб відволікти увагу суспільства піаром від реальних проблем", - написав журналіст.
Нагадаємо, у 2023 році Бутусову також відмовили в акредитації на пресконференцію Зеленського.
Після того як брехлива гнида Бутусов нахамив Президенту на пресконференції в 2022 році то й не дивно, що його не запросили. Велика помилка Зеленського, що не закрив досі такі гадюшники як Цензор.
перед питанням треба робити один раз "ку", після відповіді - двічі "ку". а як же інакше в демократичній країні?..
fler написав:️Всё готово, мы в любой момент можем уничтожить Крымский мост, – Джемилев. Но Украина это сделает тогда, когда ей нужно, заявил лидер крымскотатарского народа. По его словам, 2024 год будет последним для оккупации Крыма.
V2 написав:Значить знову будуть робити показуху, де багато питань будуть постановочні від кишенькових медіа та телеграм-каналів офісу. Відповідати за брехню Зеленський боїться, боїться запитань щодо здачі півдня України, відсутності підготовки до війни, відсутності стратегічних рішень зараз
тобто, всі медіа в країні, крім Бутусова, кишенькові? Оце так зарозумілість. Причина, чому не запросили, насправді зрозуміла: Бутусову не потрібні відповіді на запитання (риторичні, до того ж), йому потрібне шоу, срач, гучні викриття. Навіщо це Зеленському? Навіщо перетворювати прес-конференцію в цирк?
V2 написав:Значить знову будуть робити показуху, де багато питань будуть постановочні від кишенькових медіа та телеграм-каналів офісу. Відповідати за брехню Зеленський боїться, боїться запитань щодо здачі півдня України, відсутності підготовки до війни, відсутності стратегічних рішень зараз
тобто, всі медіа в країні, крім Бутусова, кишенькові? Оце так зарозумілість. Причина, чому не запросили, насправді зрозуміла: Бутусову не потрібні відповіді на запитання (риторичні, до того ж), йому потрібне шоу, срач, гучні викриття. Навіщо це Зеленському? Навіщо перетворювати прес-конференцію в цирк?
А де сказано, що всі? Запрошені будуть або лояльні, або ті, що не ставитимуть незручних питань!