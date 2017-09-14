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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 24 лют, 2024 20:41
thenewepic написав:
розведення цирку
= квартал 95, який давно вже розводить.
Які питання ви вважаєте реальними, а які "цирковими"?
Вам же не 5 років, тому хотілося б побачити відповідь, а не переведення теми!
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Додано: Суб 24 лют, 2024 22:02
stm написав: Фриз пишет на форумах о том что всё пропало и дальше. Мы поддерживаем словами "оп пид@расы, держись!" )
Всё происходящее, а я вижу это изнутри, якобы небольшие отступление в неделю на несколько десятков километров, это обман телемарафона, Вас дурят как лохов, я думаю переоформить собственность на родственников, потому что я как офицер ЗСУ я давно запален в разных базах, эти зелёные микробы ничего не сделают для защиты меня, сдохнешь в каске Сальвадоре Альенде, так мне пох на твою зелёную бесполезную жизнь. И тут какие то безболезненные интернет зелёные идиоты выплывают типа бесполезного уникального Димы, да иди ты дальше уникальный интернет долбоеб.
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Додано: Суб 24 лют, 2024 22:03
V2 написав:
Які питання ви вважаєте реальними, а які "цирковими"?
реальні питання - це насущні питання, по ситуації в країні, по мобілізації, по стратегії. І такі питання будуть задані. А питання "щодо здачі півдня України, відсутності підготовки до війни" - це циркові питання. Вони не несуть ніякого конструктиву. Яку ви хочете відповідь на них? Можна ще спитати "хто розмінував Чонгар?", якщо хочеться спровокувати на срач.
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Додано: Суб 24 лют, 2024 22:04
freeze написав:
Всё происходящее, а я вижу это изнутри, якобы небольшие отступление в неделю на несколько десятков километров, это обман телемарафона, Вас дурят как лохов, я думаю переоформить собственность на родственников, потому что я как офицер ЗСУ я давно запален в разных базах, эти зелёные микробы ничего не сделают для защиты меня, сдохнешь в каске Сальвадоре Альенде, так мне пох на твою зелёную бесполезную жизнь. И тут какие то безболезненные интернет зелёные идиоты выплывают типа бесполезного уникального Димы, да иди ты дальше уникальный интернет долбоеб.
Ще один виявився тупим чмом.
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Додано: Суб 24 лют, 2024 22:08
thenewepic написав: V2 написав:
Які питання ви вважаєте реальними, а які "цирковими"?
реальні питання - це насущні питання, по ситуації в країні, по мобілізації, по стратегії. І такі питання будуть задані. А питання "щодо здачі півдня України, відсутності підготовки до війни" - це циркові питання. Вони не несуть ніякого конструктиву. Яку ви хочете відповідь на них? Можна ще спитати "хто розмінував Чонгар?", якщо хочеться спровокувати на срач.
Тобто, по-кварталівські, - "понять і простіть"?
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Додано: Суб 24 лют, 2024 22:10
Шановний адмін!
Скільки ще анусдіма буде ображати поважних форумчан та писати відверту дурь?!!!
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Додано: Суб 24 лют, 2024 22:11
thenewepic написав:
Можна ще спитати "хто розмінував Чонгар?"
Викинув попкорн , зручно розмістився і чекаю..
Так хто?
Ви ж як топовий прихильник верещук і зеленського - точно знаєте ..чи не знаєте?
чи притворяєтесь ..бо не на часі...
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Додано: Суб 24 лют, 2024 22:13
V2 написав:
Шановний адмін!
Скільки ще анусдіма буде ображати поважних форумчан та писати відверту дурь?!!!
Кончене, я почав чи фріз?
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Додано: Суб 24 лют, 2024 22:14
unicdima написав: V2 написав:
Шановний адмін!
Скільки ще анусдіма буде ображати поважних форумчан та писати відверту дурь?!!!
Кончене, я почав чи фріз?
Не сильний в транслітерації, але цього разу вгадав
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Додано: Суб 24 лют, 2024 22:17
Ахвіцер, а що ти зассав за власність?)))
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