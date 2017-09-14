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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6908690969106911>
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 20:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  thenewepic написав:розведення цирку
= квартал 95, який давно вже розводить.
Які питання ви вважаєте реальними, а які "цирковими"?
Вам же не 5 років, тому хотілося б побачити відповідь, а не переведення теми!
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 22:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

stm написав: Фриз пишет на форумах о том что всё пропало и дальше. Мы поддерживаем словами "оп пид@расы, держись!" )

Всё происходящее, а я вижу это изнутри, якобы небольшие отступление в неделю на несколько десятков километров, это обман телемарафона, Вас дурят как лохов, я думаю переоформить собственность на родственников, потому что я как офицер ЗСУ я давно запален в разных базах, эти зелёные микробы ничего не сделают для защиты меня, сдохнешь в каске Сальвадоре Альенде, так мне пох на твою зелёную бесполезную жизнь. И тут какие то безболезненные интернет зелёные идиоты выплывают типа бесполезного уникального Димы, да иди ты дальше уникальный интернет долбоеб.
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 22:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  V2 написав:Які питання ви вважаєте реальними, а які "цирковими"?
реальні питання - це насущні питання, по ситуації в країні, по мобілізації, по стратегії. І такі питання будуть задані. А питання "щодо здачі півдня України, відсутності підготовки до війни" - це циркові питання. Вони не несуть ніякого конструктиву. Яку ви хочете відповідь на них? Можна ще спитати "хто розмінував Чонгар?", якщо хочеться спровокувати на срач.
thenewepic
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 22:04

  freeze написав:Всё происходящее, а я вижу это изнутри, якобы небольшие отступление в неделю на несколько десятков километров, это обман телемарафона, Вас дурят как лохов, я думаю переоформить собственность на родственников, потому что я как офицер ЗСУ я давно запален в разных базах, эти зелёные микробы ничего не сделают для защиты меня, сдохнешь в каске Сальвадоре Альенде, так мне пох на твою зелёную бесполезную жизнь. И тут какие то безболезненные интернет зелёные идиоты выплывают типа бесполезного уникального Димы, да иди ты дальше уникальный интернет долбоеб.

Ще один виявився тупим чмом.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 22:08

  thenewepic написав:
  V2 написав:Які питання ви вважаєте реальними, а які "цирковими"?
реальні питання - це насущні питання, по ситуації в країні, по мобілізації, по стратегії. І такі питання будуть задані. А питання "щодо здачі півдня України, відсутності підготовки до війни" - це циркові питання. Вони не несуть ніякого конструктиву. Яку ви хочете відповідь на них? Можна ще спитати "хто розмінував Чонгар?", якщо хочеться спровокувати на срач.


Тобто, по-кварталівські, - "понять і простіть"?
V2
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 22:10

Адміну

Шановний адмін!
Скільки ще анусдіма буде ображати поважних форумчан та писати відверту дурь?!!!
V2
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 22:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  thenewepic написав:Можна ще спитати "хто розмінував Чонгар?"
Викинув попкорн , зручно розмістився і чекаю..
Так хто?
Ви ж як топовий прихильник верещук і зеленського - точно знаєте ..чи не знаєте?
чи притворяєтесь ..бо не на часі...
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 22:13

  V2 написав:Шановний адмін!
Скільки ще анусдіма буде ображати поважних форумчан та писати відверту дурь?!!!

Кончене, я почав чи фріз?
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 22:14

  unicdima написав:
  V2 написав:Шановний адмін!
Скільки ще анусдіма буде ображати поважних форумчан та писати відверту дурь?!!!

Кончене, я почав чи фріз?


Не сильний в транслітерації, але цього разу вгадав ;)
V2
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 22:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ахвіцер, а що ти зассав за власність?)))
unicdima
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