RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 6908690969106911
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 22:24

  V2 написав:
  thenewepic написав:
  V2 написав:Значить знову будуть робити показуху, де багато питань будуть постановочні від кишенькових медіа та телеграм-каналів офісу. Відповідати за брехню Зеленський боїться, боїться запитань щодо здачі півдня України, відсутності підготовки до війни, відсутності стратегічних рішень зараз

тобто, всі медіа в країні, крім Бутусова, кишенькові? Оце так зарозумілість. Причина, чому не запросили, насправді зрозуміла: Бутусову не потрібні відповіді на запитання (риторичні, до того ж), йому потрібне шоу, срач, гучні викриття. Навіщо це Зеленському? Навіщо перетворювати прес-конференцію в цирк?


А де сказано, що всі?
Запрошені будуть або лояльні, або ті, що не ставитимуть незручних питань!

Все як в РФ.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8640
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1302 раз.
Подякували: 1708 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 22:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

за гранью осознания, что на такое способен человек.
один против десятерых.
8 Окремий Гірсько-Штурмовий Батальйон

https://t.me/ogshb8/320
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1821
З нами з: 17.12.22
Подякував: 76 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 22:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Фріз нагадив і втік.
А я думав він нормальний, помилився.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2559
З нами з: 10.06.19
Подякував: 104 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 22:29

  unicdima написав:
  freeze написав:Всё происходящее, а я вижу это изнутри, якобы небольшие отступление в неделю на несколько десятков километров, это обман телемарафона, Вас дурят как лохов, я думаю переоформить собственность на родственников, потому что я как офицер ЗСУ я давно запален в разных базах, эти зелёные микробы ничего не сделают для защиты меня, сдохнешь в каске Сальвадоре Альенде, так мне пох на твою зелёную бесполезную жизнь. И тут какие то безболезненные интернет зелёные идиоты выплывают типа бесполезного уникального Димы, да иди ты дальше уникальный интернет долбоеб.

Ще один виявився тупим чмом.

ты мразь, а он - герой. всё просто
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1821
З нами з: 17.12.22
Подякував: 76 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 22:30

  unicdima написав:Фріз нагадив і втік.
А я думав він нормальний, помилився.

имбецил не способен думать. ты на кого вафлист пасть открыл?
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1821
З нами з: 17.12.22
Подякував: 76 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 22:35

  Бетон написав:
  unicdima написав:Фріз нагадив і втік.
А я думав він нормальний, помилився.

имбецил не способен думать. ты на кого вафлист пасть открыл?

що ти підар я давно зрозумів :mrgreen:
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2559
З нами з: 10.06.19
Подякував: 104 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 22:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Викинув попкорн , зручно розмістився і чекаю..
Так хто?
Ви ж як топовий прихильник верещук і зеленського - точно знаєте ..чи не знаєте?

дякую за честь, але не вважаю себе прихильником ні верещук, ні зеленського. А на питання відповім - ніхто. Чонгар і не був нормально замінований. І це не дивно, якщо 8 років через адмінкордон тривав автомобільний рух. Взагалі, вже давно журналісти розслідували події на перешийку, так що питання вже мало бути б знято.
thenewepic
 
Повідомлень: 100
З нами з: 03.09.22
Подякував: 11 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6908690969106911
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
8 495
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 лют, 2024 18:35
Ірина_
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1491 170326
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лют, 2024 12:06
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 563746
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (11399)
24.02.2024 22:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.