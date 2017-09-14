V2 написав:Значить знову будуть робити показуху, де багато питань будуть постановочні від кишенькових медіа та телеграм-каналів офісу. Відповідати за брехню Зеленський боїться, боїться запитань щодо здачі півдня України, відсутності підготовки до війни, відсутності стратегічних рішень зараз
тобто, всі медіа в країні, крім Бутусова, кишенькові? Оце так зарозумілість. Причина, чому не запросили, насправді зрозуміла: Бутусову не потрібні відповіді на запитання (риторичні, до того ж), йому потрібне шоу, срач, гучні викриття. Навіщо це Зеленському? Навіщо перетворювати прес-конференцію в цирк?
А де сказано, що всі? Запрошені будуть або лояльні, або ті, що не ставитимуть незручних питань!
freeze написав:Всё происходящее, а я вижу это изнутри, якобы небольшие отступление в неделю на несколько десятков километров, это обман телемарафона, Вас дурят как лохов, я думаю переоформить собственность на родственников, потому что я как офицер ЗСУ я давно запален в разных базах, эти зелёные микробы ничего не сделают для защиты меня, сдохнешь в каске Сальвадоре Альенде, так мне пох на твою зелёную бесполезную жизнь. И тут какие то безболезненные интернет зелёные идиоты выплывают типа бесполезного уникального Димы, да иди ты дальше уникальный интернет долбоеб.
budivelnik написав:Викинув попкорн , зручно розмістився і чекаю.. Так хто? Ви ж як топовий прихильник верещук і зеленського - точно знаєте ..чи не знаєте?
дякую за честь, але не вважаю себе прихильником ні верещук, ні зеленського. А на питання відповім - ніхто. Чонгар і не був нормально замінований. І це не дивно, якщо 8 років через адмінкордон тривав автомобільний рух. Взагалі, вже давно журналісти розслідували події на перешийку, так що питання вже мало бути б знято.