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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6908690969106911
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 22:30

  unicdima написав:Фріз нагадив і втік.
А я думав він нормальний, помилився.

имбецил не способен думать. ты на кого вафлист пасть открыл?
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 22:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Викинув попкорн , зручно розмістився і чекаю..
Так хто?
Ви ж як топовий прихильник верещук і зеленського - точно знаєте ..чи не знаєте?

дякую за честь, але не вважаю себе прихильником ні верещук, ні зеленського. А на питання відповім - ніхто. Чонгар і не був нормально замінований. І це не дивно, якщо 8 років через адмінкордон тривав автомобільний рух. Взагалі, вже давно журналісти розслідували події на перешийку, так що питання вже мало бути б знято.
thenewepic
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 23:22

  thenewepic написав:Чонгар і не був нормально замінований.
Я не маю карт мінування і не можу сказати нормально чи не нормально, але
ось офіційний сайт
https://minre.gov.ua/2021/11/23/iryna-vereshhuk-u-2022-roczi-na-kpvv-kalanchak-ta-chongar-budut-dostupni-regulyarni-perevezennya/
На ньому написано
Ірина Верещук: «У 2022 році на КПВВ «Каланчак» та «Чонгар» будуть доступні регулярні перевезення»
Опубліковано 23 Листопада 2021 року, о 13:04

Якщо в листопаді 2021 року обіцяють почати перевезення в 2022 році - то що збирались робити мінімум три місяці?
Я кажу - розміновувати
А раз так
То може все й не розмінували( ваш терміно нормально заміноване)але три місяці полегшували можливість для педераційників пересікти наш кордон на цьому напрямку...

Не хочете верещук - тримайте Єрмак
26 лютого 2020 року, через півтора місяця, Зеленський анонсував плани по Чонгару: “Держава спільно з компанією Socar до кінця року відкриє на Чонгарі великий хаб — центр надання адміністративних послуг, зона відпочинку та інші дуже важливі об’єкти”.

10 грудня 2020 року, ще через десять місяців Єрмак звітував про виконання плану щодо домовленостей та зобов’язань, які виникли на зустрічі лідерів «нормандської четвірки».

«Завдяки зміні президентом Зеленським принципів державної політики, Україна робить набагато більше для допомоги нашим громадянам, які змушені залишатися на тимчасово окупованій території.
Наприклад, украй важливо убезпечити людей по обидва боки лінії зіткнення від величезної кількості смертоносних мін.
Наша делегація доклала максимум зусиль, аби погодити у серпні 20 ділянок для розмінування.
Потрібно швидко виконувати цей план. Цю роботу може на власні очі побачити кожен, хто відвідає нові контрольні пункти на лінії розмежування, розбудовані за принципом сучасних сервісних хабів” — заявив Єрмак.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 23:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://www.facebook.com/watch/?v=2818540565072927

верещук про пришвидшення роботи щодо розмінування!

Або ще верещук, див. з 1,19 - https://www.youtube.com/watch?v=7jac4dqsreg
V2
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 23:57

  V2 написав:https://www.facebook.com/watch/?v=2818540565072927
верещук про пришвидшення роботи щодо розмінування!
Фанати офісу простих рішень так і не розуміють що за все потрібно відповідати , а так як в наш цифровий вік рукописи не горять - то суд по питаннях правильності тих чи інших рішень - все одно відбудеться.
Правда є нюанс
Якщо ти при владі - то рівно на час знаходження при владі - ти можеш затормозити розслідування.

От і виходить
За владу будуть триматись до останнього
будь то пуйло , чи будь-то Черчіль сучасності з Компанією...

Якраз в інтересах більшості- розібратись пошвидше , щоб уникнути нових помилок...
Але більшість фанатів сонцесяйного повністю відповідають опису
Чого дурний- бо бідний, чого бідний- бо дурний.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 23:59

  budivelnik написав:Не хочете верещук - тримайте Єрмак
«Завдяки зміні президентом Зеленським принципів державної політики, Україна робить набагато більше для допомоги нашим громадянам, які змушені залишатися на тимчасово окупованій території.
Наприклад, украй важливо убезпечити людей по обидва боки лінії зіткнення від величезної кількості смертоносних мін.
Наша делегація доклала максимум зусиль, аби погодити у серпні 20 ділянок для розмінування.
Потрібно швидко виконувати цей план. Цю роботу може на власні очі побачити кожен, хто відвідає нові контрольні пункти на лінії розмежування, розбудовані за принципом сучасних сервісних хабів” — заявив Єрмак.


А почему вы считаете, что речь идет о Чонгаре или другом участке на границе с Крымом?

Выделил красным то, что вы "случайно не заметили"

"лінії зіткнення" - это про Чонгар или Донбасс?

Различия между "лінії зіткнення" и "лінії розмежування" знаете?

Ну и ссылка на полный текст от самого Ермака - https://www.pravda.com.ua/columns/2020/12/10/7276507/

Из него видно, что "лінії зіткнення" и "лінії розмежування" находятся в разных местах текста и не связаны между собой, в отличие от вашего поста.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 00:01

  V2 написав:https://www.facebook.com/watch/?v=2818540565072927

верещук про пришвидшення роботи щодо розмінування!

Або ще верещук, див. з 1,19 - https://www.youtube.com/watch?v=7jac4dqsreg


А вы сами эти видео смотрели? Она говорит об ускорении разминирования Чонгара или все-таки Донбасса?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 00:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  yanyura написав:А вы сами эти видео смотрели? Она говорит об ускорении разминирования Чонгара или все-таки Донбасса?


Байдуже чого, оскільки ворог йшов зі всіх напрямків, в т.ч. і з Чонгара та Донбасу!
Розмінували, дорогу зробили. Все ок?
V2
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 00:15

  yanyura написав:А почему вы считаете, что речь идет о Чонгаре или другом участке на границе с Крымом?
1 Тому що Хаб верещук будувала на Чонгарі....
2 Зустрічне запитання
А чому Ви вважаєте що з 20 участків розмінування - не було тих які знаходились на Чонгарі?
3 Як вважаєте
Навіть якщо влада попередників щось не доробила
Чи треба Черчілю сучасності скористатись своєю геніальністю і доробити таку дрібничку..між 2019-і 2022 роком - замінувати вузькі Чонгарські шляхи?
Чи в нього з його командою з пяти елітних менеджерів - розуму так і не вистарчило...
Бо на мій погляд - критикувати попередника за те що сам просрав - якось не серьозно.Чи не так?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 00:21

  Бетон написав:
  unicdima написав:Фріз нагадив і втік.
А я думав він нормальний, помилився.

имбецил не способен думать. ты на кого вафлист пасть открыл?


Говнодіму забанити навічно. Нехай гадить та облизує свого наполеончика деінде.
Гидко читати наскільки ж низько може впасти сраколиз квартальний.
drevlyanin
 
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