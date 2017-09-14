budivelnik написав:Викинув попкорн , зручно розмістився і чекаю.. Так хто? Ви ж як топовий прихильник верещук і зеленського - точно знаєте ..чи не знаєте?
дякую за честь, але не вважаю себе прихильником ні верещук, ні зеленського. А на питання відповім - ніхто. Чонгар і не був нормально замінований. І це не дивно, якщо 8 років через адмінкордон тривав автомобільний рух. Взагалі, вже давно журналісти розслідували події на перешийку, так що питання вже мало бути б знято.
Ірина Верещук: «У 2022 році на КПВВ «Каланчак» та «Чонгар» будуть доступні регулярні перевезення» Опубліковано 23 Листопада 2021 року, о 13:04
Якщо в листопаді 2021 року обіцяють почати перевезення в 2022 році - то що збирались робити мінімум три місяці? Я кажу - розміновувати А раз так То може все й не розмінували( ваш терміно нормально заміноване)але три місяці полегшували можливість для педераційників пересікти наш кордон на цьому напрямку...
Не хочете верещук - тримайте Єрмак
26 лютого 2020 року, через півтора місяця, Зеленський анонсував плани по Чонгару: “Держава спільно з компанією Socar до кінця року відкриє на Чонгарі великий хаб — центр надання адміністративних послуг, зона відпочинку та інші дуже важливі об’єкти”.
10 грудня 2020 року, ще через десять місяців Єрмак звітував про виконання плану щодо домовленостей та зобов’язань, які виникли на зустрічі лідерів «нормандської четвірки».
«Завдяки зміні президентом Зеленським принципів державної політики, Україна робить набагато більше для допомоги нашим громадянам, які змушені залишатися на тимчасово окупованій території. Наприклад, украй важливо убезпечити людей по обидва боки лінії зіткнення від величезної кількості смертоносних мін. Наша делегація доклала максимум зусиль, аби погодити у серпні 20 ділянок для розмінування. Потрібно швидко виконувати цей план. Цю роботу може на власні очі побачити кожен, хто відвідає нові контрольні пункти на лінії розмежування, розбудовані за принципом сучасних сервісних хабів” — заявив Єрмак.
V2 написав:https://www.facebook.com/watch/?v=2818540565072927 верещук про пришвидшення роботи щодо розмінування!
Фанати офісу простих рішень так і не розуміють що за все потрібно відповідати , а так як в наш цифровий вік рукописи не горять - то суд по питаннях правильності тих чи інших рішень - все одно відбудеться. Правда є нюанс Якщо ти при владі - то рівно на час знаходження при владі - ти можеш затормозити розслідування.
От і виходить За владу будуть триматись до останнього будь то пуйло , чи будь-то Черчіль сучасності з Компанією...
Якраз в інтересах більшості- розібратись пошвидше , щоб уникнути нових помилок... Але більшість фанатів сонцесяйного повністю відповідають опису Чого дурний- бо бідний, чого бідний- бо дурний.
«Завдяки зміні президентом Зеленським принципів державної політики, Україна робить набагато більше для допомоги нашим громадянам, які змушені залишатися на тимчасово окупованій території. Наприклад, украй важливо убезпечити людей по обидва боки лінії зіткнення від величезної кількості смертоносних мін. Наша делегація доклала максимум зусиль, аби погодити у серпні 20 ділянок для розмінування. Потрібно швидко виконувати цей план. Цю роботу може на власні очі побачити кожен, хто відвідає нові контрольні пункти на лінії розмежування, розбудовані за принципом сучасних сервісних хабів” — заявив Єрмак.
А почему вы считаете, что речь идет о Чонгаре или другом участке на границе с Крымом?
Выделил красным то, что вы "случайно не заметили"
"лінії зіткнення" - это про Чонгар или Донбасс?
Различия между "лінії зіткнення" и "лінії розмежування" знаете?
yanyura написав:А почему вы считаете, что речь идет о Чонгаре или другом участке на границе с Крымом?
1 Тому що Хаб верещук будувала на Чонгарі.... 2 Зустрічне запитання А чому Ви вважаєте що з 20 участків розмінування - не було тих які знаходились на Чонгарі? 3 Як вважаєте Навіть якщо влада попередників щось не доробила Чи треба Черчілю сучасності скористатись своєю геніальністю і доробити таку дрібничку..між 2019-і 2022 роком - замінувати вузькі Чонгарські шляхи? Чи в нього з його командою з пяти елітних менеджерів - розуму так і не вистарчило... Бо на мій погляд - критикувати попередника за те що сам просрав - якось не серьозно.Чи не так?