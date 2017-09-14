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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6909691069116912
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 01:04

  Василь-Рівне написав:............
  ЛАД написав:А Петер Павел говорил о 500 тис. снарядов, которые он нашёл и надо только оплатить.

Також 800 тисяч снарядів про які раніше повідомляла Чехія, доставлятимуть із Південної Кореї та півдня Африки. Вартість контракту близько $2 млрд.
............

А если поискать первоисточник, а не записи в тг-каналах, которые "всё знают", то там говорится следующее:
Чехия стремится организовать группу стран для помощи в финансировании поставок на Украину боеприпасов, необходимых Киеву для отражения российского вторжения.
Инициатива впервые появилась на выходных, когда президент Петр Павел заявил, что Прага обнаружила около 800 000 патронов, более половины из которых представляют собой 155-миллиметровые снаряды, в странах за пределами Европейского Союза и что она может выступать посредником в поставках боеприпасов другим странам. покрыть счет.

Министерство обороны в Праге заявило в пятницу, что оно координирует усилия и получило предварительные обязательства от Канады и Дании, а также других стран, которые не пожелали раскрывать свои имена.

Европейский Союз также изо всех сил пытается реализовать план по поставке 1 миллиона снарядов в Украину, одновременно имея при этом разногласия по поводу фонда военной помощи в размере 5 миллиардов евро (5,4 миллиарда долларов), предназначенного для возмещения государствам-членам ЕС закупок нового оружия для Киева.

Сумма, необходимая для чешской сделки, составляет 1,5 миллиарда долларов, сообщила в пятницу газета Financial Times со ссылкой на людей, знакомых с ходом переговоров. Официальные лица в Праге заявили, что не могут уточнить детали финансирования или происхождения боеприпасов.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-02-23/czechs-seek-international-funding-for-ukraine-ammunition-deal?srnd=all
Точнее надо, Васенька!
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 01:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  V2 написав:Байдуже чого, оскільки ворог йшов зі всіх напрямків, в т.ч. і з Чонгара та Донбасу!
Розмінували, дорогу зробили. Все ок?

пропоную або показати факти розмінування саме Чонгару, або не додумувати нічого від себе. Якщо таких фактів нема, то не варто і сперечатись. Бо це вже схоже на сліпу віру або фанатизм.
Я в свою чергу дам таке посилання: https://www.pravda.com.ua/articles/2023/07/6/7410027/ і цитату з нього:
По-особливому укріплення на Чонгарі не готували. Але там все було заміновано заздалегідь, ще з 2014 року. Усі мости – там був залізничний міст, і так само два мости з Чонгара – були заміновані. Перед повномасштабною війною ці мінування перевіряли. Я можу помилятись, але це було десь за тижні півтора-два.


Якщо після всього ви з будівельником будете продовжувати доводити, що Чонгар розмінували (не наводячи жодних прямих доказів), то тут вибачайте, це як сперечатися з плоскоземельниками - мені шкода витрачати на таке свій час.
thenewepic
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 01:25

  thenewepic написав:
  V2 написав:Байдуже чого, оскільки ворог йшов зі всіх напрямків, в т.ч. і з Чонгара та Донбасу!
Розмінували, дорогу зробили. Все ок?

пропоную або показати факти розмінування саме Чонгару, або не додумувати нічого від себе. Якщо таких фактів нема, то не варто і сперечатись. Бо це вже схоже на сліпу віру або фанатизм.
Я в свою чергу дам таке посилання: https://www.pravda.com.ua/articles/2023/07/6/7410027/ і цитату з нього:
По-особливому укріплення на Чонгарі не готували. Але там все було заміновано заздалегідь, ще з 2014 року. Усі мости – там був залізничний міст, і так само два мости з Чонгара – були заміновані. Перед повномасштабною війною ці мінування перевіряли. Я можу помилятись, але це було десь за тижні півтора-два.


Якщо після всього ви з будівельником будете продовжувати доводити, що Чонгар розмінували (не наводячи жодних прямих доказів), то тут вибачайте, це як сперечатися з плоскоземельниками - мені шкода витрачати на таке свій час.

Можете не сомневаться, будут.
Им нужен срач, а не истина.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 01:29

Не знаю, что написал unicdima - хорошо почистили, но когда фронтовика начинают так поливать грязью люди, сидящие в глубоком (или даже не очень) тылу, то это выглядит, мягко говоря, по-хамски. И стоило бы такие посты тоже удалить.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 01:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:но когда фронтовика начинают так поливать грязью люди, сидящие в глубоком (или даже не очень) тылу
кого ви маєте на увазі під фронтовиком?
thenewepic
 
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  #<1 ... 6909691069116912
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