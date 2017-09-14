ЛАД написав:А Петер Павел говорил о 500 тис. снарядов, которые он нашёл и надо только оплатить.
Також 800 тисяч снарядів про які раніше повідомляла Чехія, доставлятимуть із Південної Кореї та півдня Африки. Вартість контракту близько $2 млрд. ............
А если поискать первоисточник, а не записи в тг-каналах, которые "всё знают", то там говорится следующее:
Чехия стремится организовать группу стран для помощи в финансировании поставок на Украину боеприпасов, необходимых Киеву для отражения российского вторжения. Инициатива впервые появилась на выходных, когда президент Петр Павел заявил, что Прага обнаружила около 800 000 патронов, более половины из которых представляют собой 155-миллиметровые снаряды, в странах за пределами Европейского Союза и что она может выступать посредником в поставках боеприпасов другим странам. покрыть счет.
Министерство обороны в Праге заявило в пятницу, что оно координирует усилия и получило предварительные обязательства от Канады и Дании, а также других стран, которые не пожелали раскрывать свои имена.
Европейский Союз также изо всех сил пытается реализовать план по поставке 1 миллиона снарядов в Украину, одновременно имея при этом разногласия по поводу фонда военной помощи в размере 5 миллиардов евро (5,4 миллиарда долларов), предназначенного для возмещения государствам-членам ЕС закупок нового оружия для Киева.
Сумма, необходимая для чешской сделки, составляет 1,5 миллиарда долларов, сообщила в пятницу газета Financial Times со ссылкой на людей, знакомых с ходом переговоров. Официальные лица в Праге заявили, что не могут уточнить детали финансирования или происхождения боеприпасов.
V2 написав:Байдуже чого, оскільки ворог йшов зі всіх напрямків, в т.ч. і з Чонгара та Донбасу! Розмінували, дорогу зробили. Все ок?
пропоную або показати факти розмінування саме Чонгару, або не додумувати нічого від себе. Якщо таких фактів нема, то не варто і сперечатись. Бо це вже схоже на сліпу віру або фанатизм. Я в свою чергу дам таке посилання: https://www.pravda.com.ua/articles/2023/07/6/7410027/ і цитату з нього:
По-особливому укріплення на Чонгарі не готували. Але там все було заміновано заздалегідь, ще з 2014 року. Усі мости – там був залізничний міст, і так само два мости з Чонгара – були заміновані. Перед повномасштабною війною ці мінування перевіряли. Я можу помилятись, але це було десь за тижні півтора-два.
Якщо після всього ви з будівельником будете продовжувати доводити, що Чонгар розмінували (не наводячи жодних прямих доказів), то тут вибачайте, це як сперечатися з плоскоземельниками - мені шкода витрачати на таке свій час.
V2 написав:Байдуже чого, оскільки ворог йшов зі всіх напрямків, в т.ч. і з Чонгара та Донбасу! Розмінували, дорогу зробили. Все ок?
пропоную або показати факти розмінування саме Чонгару, або не додумувати нічого від себе. Якщо таких фактів нема, то не варто і сперечатись. Бо це вже схоже на сліпу віру або фанатизм. Я в свою чергу дам таке посилання: https://www.pravda.com.ua/articles/2023/07/6/7410027/ і цитату з нього:
По-особливому укріплення на Чонгарі не готували. Але там все було заміновано заздалегідь, ще з 2014 року. Усі мости – там був залізничний міст, і так само два мости з Чонгара – були заміновані. Перед повномасштабною війною ці мінування перевіряли. Я можу помилятись, але це було десь за тижні півтора-два.
Якщо після всього ви з будівельником будете продовжувати доводити, що Чонгар розмінували (не наводячи жодних прямих доказів), то тут вибачайте, це як сперечатися з плоскоземельниками - мені шкода витрачати на таке свій час.
Можете не сомневаться, будут. Им нужен срач, а не истина.
Не знаю, что написал unicdima - хорошо почистили, но когда фронтовика начинают так поливать грязью люди, сидящие в глубоком (или даже не очень) тылу, то это выглядит, мягко говоря, по-хамски. И стоило бы такие посты тоже удалить.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) после встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Киеве, состоявшейся в субботу, 24 февраля, сообщила, что страна получит первую финансовую помощь в рамках новой программы поддержки от Евросоюза уже в марте. "Мы обсудили следующие шаги по предоставлению помощи Украине в размере 50 млрд евро. Первый платеж в размере 4,5 млрд евро произойдет в марте", - написала председатель Еврокомиссии в своем аккаунте Х.
А зараз уряд по всьому світу з протягнутою рукою просить боєприпаси. Країну та армію тридцять років нищили усі попередники, але винен Зе який усього то два не повних роки побув при владі. Потрібно мати дуже примітивне мислення щоб цього не розуміти.
9 жовтня 2018 року. Ічня. Чернігівська область
На території шостого арсеналу Міністерства оборони поблизу Ічні перед світанком почали вибухати боєприпаси.
26 вересня 2017 року. Калинівка, Вінницька область
Здетонували боєприпаси на території 48-го арсеналу Міноборони, що за 2 кілометри від села Калинівка. На момент вибуху там зберігалося 188 тисяч тонн боєприпасів, зокрема, ракети системи залпового вогню «Смерч», «Ураган» і «Град». 23 березня 2017 року. Балаклія Харківської області
На території 65-го ракетно-артилерійського арсеналу військового арсеналу Міністерства оборони виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів та розльотом снарядів за межі арсеналу. 29 жовтня 2015 рік Сватове, Луганська область
Увечері в Сватовому стався вибух на складі, де зберігалося близько 3500 тонн боєприпасів. У повітря злетіли 3,5 тисячі тонн боєприпасів різного калібру, в тому числі до реактивних систем залпового вогню «Смерч», «Град» та «Ураган».
20 березня 2014 року. Кривий Ріг, Дніпропетровська область
На території 17-ї танкової дивізії 6-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних сил України загорілися склади з танками, повністю заправленими паливом і з повними боєкомплектами 27 серпня 2008 року. Лозова, Харківської області
Сталася пожежа на складі боєприпасів, що поширилася на 390 гектарів арсеналу, де зберігалося 95 тисяч тоннн боєприпасів – тактичні ракети «Луна-М», артснаряди для танків і БМП, ПТУРи, ракети переносних зенітних комплексів і боєприпаси для реактивної артилерії. 18 травня 2007 року, Новобогданівка, Запорізька область
Під час проведення планових робіт зі знищення боєприпасів на артскладах у Новобогданівці трапилось позаштатне спрацьовування боєприпасів, пошкоджених під час вибухів у 2004-2006 роках. Загинули два піротехніки, один отримав поранення https://www.radiosvoboda.org/a/29534591.html
26 вересня 2017 року: Калинівка (Вінничина) На 48-у арсеналі ЗСУ біля Калинівки зберігалося до 180 тисяч тонн боєприпасів, зокрема ракети до "Градів", "Смерчів" і "Точок-У", а також танкові снаряди. За приблизними підрахунками, близько 32 тис. тонн з них було втрачено через пожежу. Через пожежу і вибухи на 65-му ракетно-артилерійському арсеналі боєприпасів у місті Балаклія Харківської області, де зберігалося 125 тисяч тонн боєприпасів, загинула одна жінка і ще п'ятеро людей дістали поранення. На складі у місті Сватове Луганської області загорілися і вибухнули близько 3,5 тис. тонн боєприпасів. Загинули четверо людей: троє військовослужбовців та цивільний. Про причини пожеж на військових складах в інтерв'ю BBC News Україна розповідав міністр оборони Степан Полторак: "Величезна проблема у тому, що після розвалу СРСР основний запас боєприпасів зберігався на ґрунті. Вберегти його дуже важко, адже будь-яка підготовлена диверсійно-розвідувальна група знайде можливість знищити таке сховище". "Щоб вирішити проблему, потрібно близько 10 млрд грн. Напевно, таких грошей зараз немає. Але вже завершилося категорійне проектування всіх баз і арсеналів. З наступного тижня (Інтерв'ю було записане у квітні 2018 року. - Ред.) ми приступаємо до перемовин про початок будівництва на трьох основних базах підземних сховищ. Там боєприпаси будуть зберігатися не тільки від диверсійних груп, але і від повітряного удару", - додав міністр. У 2018 році "на підтримання живучості" складів у бюджеті передбачено 500 млн грн. Водночас журналіст Юрій Бутусов звертав увагу на недостатню кількість охорони арсеналів. https://www.bbc.com/ukrainian/features-45796243