Вибухи на складах з боєприпасами рік за роком здригали Україну:
Жовтень 2015 року. Сватове, Луганська область.
Березень 2017 року, Балаклія, Харківська область.
Вересень 2017 року, Калинівка, Вінницька область.
Жовтень 2018 року, Ічня, Чернігівщина.
У повітря за цей час злетіло 210 тисяч тонн боєприпасів. Для порівняння, за п’ять років війни на бойові дії на Донбасі і різноманітні навчання витратили близько сімдесяти тисяч тонн.
«Ціллю російських диверсій були боєприпаси, передусім гаубичні снаряди 152 міліметри. Це робиться через підрив снарядів до «Градів». Ми бачимо, що така ситуація була і в Ічні, і в Калинівці, і в Балаклії», – зазначає журналіст, військовий експерт Юрій Бутусов.
За даними журналіста, склади в Ічні були знищені на 95%. Там зберігалося 29 тисяч снарядів калібром 152 міліметри, більше від ста тисяч снарядів до «Граду», понад 20 тисяч танкових снарядів, майже мільйон мін різних калібрів. І це лише частина довгого списку.