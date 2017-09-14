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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6910691169126913
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 03:00

Теж винний Зе ?
Вибухи на складах з боєприпасами рік за роком здригали Україну:

Жовтень 2015 року. Сватове, Луганська область.
Березень 2017 року, Балаклія, Харківська область.
Вересень 2017 року, Калинівка, Вінницька область.
Жовтень 2018 року, Ічня, Чернігівщина.
У повітря за цей час злетіло 210 тисяч тонн боєприпасів. Для порівняння, за п’ять років війни на бойові дії на Донбасі і різноманітні навчання витратили близько сімдесяти тисяч тонн.

«Ціллю російських диверсій були боєприпаси, передусім гаубичні снаряди 152 міліметри. Це робиться через підрив снарядів до «Градів». Ми бачимо, що така ситуація була і в Ічні, і в Калинівці, і в Балаклії», – зазначає журналіст, військовий експерт Юрій Бутусов.

За даними журналіста, склади в Ічні були знищені на 95%. Там зберігалося 29 тисяч снарядів калібром 152 міліметри, більше від ста тисяч снарядів до «Граду», понад 20 тисяч танкових снарядів, майже мільйон мін різних калібрів. І це лише частина довгого списку.

https://www.radiosvoboda.org/a/donbass- ... 37425.html
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 03:13

  thenewepic написав:
  ЛАД написав:unicdima
два фронтовики, на жаль, трохи не поладили viewtopic.php?p=5690556#p5690556 viewtopic.php?p=5690555#p5690555 (в цитуваннях збереглись пости)

Это я видел.
Но из этого не понятно, в чём дело было. Хотя догадываюсь.
Но я писал не об их споре, а об ответах Бетона и других.
ЛАД
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  #<1 ... 6910691169126913
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