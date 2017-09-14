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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6910691169126913
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 03:00

Теж винний Зе ?
Вибухи на складах з боєприпасами рік за роком здригали Україну:

Жовтень 2015 року. Сватове, Луганська область.
Березень 2017 року, Балаклія, Харківська область.
Вересень 2017 року, Калинівка, Вінницька область.
Жовтень 2018 року, Ічня, Чернігівщина.
У повітря за цей час злетіло 210 тисяч тонн боєприпасів. Для порівняння, за п’ять років війни на бойові дії на Донбасі і різноманітні навчання витратили близько сімдесяти тисяч тонн.

«Ціллю російських диверсій були боєприпаси, передусім гаубичні снаряди 152 міліметри. Це робиться через підрив снарядів до «Градів». Ми бачимо, що така ситуація була і в Ічні, і в Калинівці, і в Балаклії», – зазначає журналіст, військовий експерт Юрій Бутусов.

За даними журналіста, склади в Ічні були знищені на 95%. Там зберігалося 29 тисяч снарядів калібром 152 міліметри, більше від ста тисяч снарядів до «Граду», понад 20 тисяч танкових снарядів, майже мільйон мін різних калібрів. І це лише частина довгого списку.

https://www.radiosvoboda.org/a/donbass- ... 37425.html
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 03:13

  thenewepic написав:
  ЛАД написав:unicdima
два фронтовики, на жаль, трохи не поладили viewtopic.php?p=5690556#p5690556 viewtopic.php?p=5690555#p5690555 (в цитуваннях збереглись пости)

Это я видел.
Но из этого не понятно, в чём дело было. Хотя догадываюсь.
Но я писал не об их споре, а об ответах Бетона и других.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 07:46

  Ukrainian написав:Теж винний Зе ?
Вибухи на складах з боєприпасами рік за роком здригали Україну:

Жовтень 2015 року. Сватове, Луганська область.
Березень 2017 року, Балаклія, Харківська область.
Вересень 2017 року, Калинівка, Вінницька область.
Жовтень 2018 року, Ічня, Чернігівщина.
У повітря за цей час злетіло 210 тисяч тонн боєприпасів. Для порівняння, за п’ять років війни на бойові дії на Донбасі і різноманітні навчання витратили близько сімдесяти тисяч тонн.

«Ціллю російських диверсій були боєприпаси, передусім гаубичні снаряди 152 міліметри. Це робиться через підрив снарядів до «Градів». Ми бачимо, що така ситуація була і в Ічні, і в Калинівці, і в Балаклії», – зазначає журналіст, військовий експерт Юрій Бутусов.

За даними журналіста, склади в Ічні були знищені на 95%. Там зберігалося 29 тисяч снарядів калібром 152 міліметри, більше від ста тисяч снарядів до «Граду», понад 20 тисяч танкових снарядів, майже мільйон мін різних калібрів. І це лише частина довгого списку.

https://www.radiosvoboda.org/a/donbass- ... 37425.html


діверсії були, недбальство теж ( газо-резка снарядів і тд)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 08:39

  2XL написав:
sailed написав:
  antey1969 написав:sailed
Не более чем пиар, красиво слитый в СМИ.
Учитывая резкое сокращение финансового потока с Запада, это звучит с экономической точки зрения, как агония.
По сути, для этого придется запускать печатный станок на полные обороты.

Я всё надеюсь что введут какую-то официальную плату за возможность быть официально не мобилизированным. Звучали цифры в районе 20 тыс грн в месяц - думаю многие бы платили и жили спокойно. И тогда на поднятие зарплаты военным были бы деньги.
Якщо враховувати, що йшла мова про бронь для офіційної зарплати від 35000, а то державу влаштувала б оплата в розмірі податку з такою зарплати, 6800.


Всі види відкупів повинні поширюватись і на людей, які нині у війську.

Інакше...
Bobua
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 08:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

День срача «кто виноват?»
А смысл. Важнее же «что делать?»
Уберечь склады с теми выделенными затратами на их хранение , оборудование и т.д. - это непосильная задача, если у ДРГ стоит задача их уничтожения.
Надо понимать, что кацапы готовились к этому вторжению и целенаправленно уничтожали все что могло им помешать.
Преимущество всегда у нападающего: он выбирает цель, обороняющийся лишь реагирует (часто с опозданием из-за эффекта неожиданности). Кто мог предполагать ДО того, что будут эти диверсии?
Кто мог предполагать, что ракетными ударами будут бить нефтебазы, или энергетику?
Сейчас всем понятно, что бить могут и будут ВСЕ до чего дотянутся. Но тогда…
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 25 лют, 2024 08:49, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 08:45

  Ukrainian написав:Теж винний Зе ?
Вибухи на складах з боєприпасами рік за роком здригали Україну:

Жовтень 2015 року. Сватове, Луганська область.
Березень 2017 року, Балаклія, Харківська область.
Вересень 2017 року, Калинівка, Вінницька область.
Жовтень 2018 року, Ічня, Чернігівщина.
У повітря за цей час злетіло 210 тисяч тонн боєприпасів. Для порівняння, за п’ять років війни на бойові дії на Донбасі і різноманітні навчання витратили близько сімдесяти тисяч тонн.

«Ціллю російських диверсій були боєприпаси, передусім гаубичні снаряди 152 міліметри. Це робиться через підрив снарядів до «Градів». Ми бачимо, що така ситуація була і в Ічні, і в Калинівці, і в Балаклії», – зазначає журналіст, військовий експерт Юрій Бутусов.

За даними журналіста, склади в Ічні були знищені на 95%. Там зберігалося 29 тисяч снарядів калібром 152 міліметри, більше від ста тисяч снарядів до «Граду», понад 20 тисяч танкових снарядів, майже мільйон мін різних калібрів. І це лише частина довгого списку.

https://www.radiosvoboda.org/a/donbass- ... 37425.html

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 08:54

  Schmit написав:
  Ukrainian написав:Журна шлюшки Америки.
Журналісти американського видання послалися на інформацію «двох солдатів, які знають про відступ» і які озвучили їм свої цифри: нібито від 850 до 1000 захисників потрапили в полон або вважаються зниклими безвісти. У статті NYT також йдеться про те, що неназвані «західні офіційні особи» вважають цей діапазон «точним».
У ЗСУ спростували дезіфнормацію The New York Times про 1000 українських полонених в Авдіївці
https://detector.media/infospace/articl ... avdiivtsi/

Цікаво як двоє солдатиків могли порахувати кількість полонених під час відступу ?

Washington Post із посиланням на українських військових також про це написали.
Виведення українських військ з Авдіївки було хаотичним і почалося ще до наказу Сирського – солдати просто почали йти зі своїх позицій без узгодження з командуванням.
У таких випадках правда завжди десь посередині, що не виправляє ситуацію.
От вам і перші наслідки успішної москальської спецоперації по звільненню Залужного і його генералів. За чиюсь некомпетентність як завжди розраховуємось територіями і життями людей.
А далі тільки "хуже нє будєт".


“солдатикам” рахувати просто.
Мають, напр., 500 людей в своєму баті.
І якщо знають, що пара сусідніх батів не вийшла в повному складі (нереально, бо більша частина у тилу ж), то можуть рахувати як 1000.
В реалі хай по 50 на нулі від кожного бату. Чи 100-200? в гарячій Овдіївці.
Мати інфо про невихід 5-10 батів -- це вже не надто реалістично, бо то ж інші бригади.
Bobua
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 08:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  asti написав:Супутнику все одно - він бачить))

Сходи в армію, послужи в розвідці - побачиш реальність)))
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 09:08

  Banderlog написав:
  katso написав:
Так в этом же вроде и был основной смысл идеи вступления в ЕС - получить бесприпятственный доступ на их рынки продавая наш товар по какой хочешь цене (определяемой рынком - капитализм, конкуренция, цена есть соотношения кривых спроса и предложения - ну так же учили?) открыв в обмен наш рынок им.

По моїй памяті народ не вдавався в такі дєбрі. Основна маса хотіла дешевий бушний автомобіль. Ще частина надіялась на європейські зарплати.
А вирівнялись хіба ставки по банківським вкладам. З 13 в доларах при злочинній владі дійшло до 2.
Тепер питання - шо там сталось зі кривою спроса на гроші? Тут одне із двох або нас завалили дешеві європейські інвестиції або в україні впала потреба в кредитних грошах.


Не 2.
Понад 4%

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Bobua
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 09:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вчора хтось зламав бігучу стрічку "Прямого", там панічні твердження були
Канал до сих пір відходить від шоку, судячи з усього. подстава конкретна
fox767676
 
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