Теж винний Зе ? Вибухи на складах з боєприпасами рік за роком здригали Україну:
Жовтень 2015 року. Сватове, Луганська область. Березень 2017 року, Балаклія, Харківська область. Вересень 2017 року, Калинівка, Вінницька область. Жовтень 2018 року, Ічня, Чернігівщина. У повітря за цей час злетіло 210 тисяч тонн боєприпасів. Для порівняння, за п’ять років війни на бойові дії на Донбасі і різноманітні навчання витратили близько сімдесяти тисяч тонн.
«Ціллю російських диверсій були боєприпаси, передусім гаубичні снаряди 152 міліметри. Це робиться через підрив снарядів до «Градів». Ми бачимо, що така ситуація була і в Ічні, і в Калинівці, і в Балаклії», – зазначає журналіст, військовий експерт Юрій Бутусов.
За даними журналіста, склади в Ічні були знищені на 95%. Там зберігалося 29 тисяч снарядів калібром 152 міліметри, більше від ста тисяч снарядів до «Граду», понад 20 тисяч танкових снарядів, майже мільйон мін різних калібрів. І це лише частина довгого списку.
Ukrainian написав:Теж винний Зе ? Вибухи на складах з боєприпасами рік за роком здригали Україну:
Жовтень 2015 року. Сватове, Луганська область. Березень 2017 року, Балаклія, Харківська область. Вересень 2017 року, Калинівка, Вінницька область. Жовтень 2018 року, Ічня, Чернігівщина. У повітря за цей час злетіло 210 тисяч тонн боєприпасів. Для порівняння, за п’ять років війни на бойові дії на Донбасі і різноманітні навчання витратили близько сімдесяти тисяч тонн.
«Ціллю російських диверсій були боєприпаси, передусім гаубичні снаряди 152 міліметри. Це робиться через підрив снарядів до «Градів». Ми бачимо, що така ситуація була і в Ічні, і в Калинівці, і в Балаклії», – зазначає журналіст, військовий експерт Юрій Бутусов.
За даними журналіста, склади в Ічні були знищені на 95%. Там зберігалося 29 тисяч снарядів калібром 152 міліметри, більше від ста тисяч снарядів до «Граду», понад 20 тисяч танкових снарядів, майже мільйон мін різних калібрів. І це лише частина довгого списку.
antey1969 написав:sailed Не более чем пиар, красиво слитый в СМИ. Учитывая резкое сокращение финансового потока с Запада, это звучит с экономической точки зрения, как агония. По сути, для этого придется запускать печатный станок на полные обороты.
Я всё надеюсь что введут какую-то официальную плату за возможность быть официально не мобилизированным. Звучали цифры в районе 20 тыс грн в месяц - думаю многие бы платили и жили спокойно. И тогда на поднятие зарплаты военным были бы деньги.
Якщо враховувати, що йшла мова про бронь для офіційної зарплати від 35000, а то державу влаштувала б оплата в розмірі податку з такою зарплати, 6800.
Всі види відкупів повинні поширюватись і на людей, які нині у війську.
День срача «кто виноват?» А смысл. Важнее же «что делать?» Уберечь склады с теми выделенными затратами на их хранение , оборудование и т.д. - это непосильная задача, если у ДРГ стоит задача их уничтожения. Надо понимать, что кацапы готовились к этому вторжению и целенаправленно уничтожали все что могло им помешать. Преимущество всегда у нападающего: он выбирает цель, обороняющийся лишь реагирует (часто с опозданием из-за эффекта неожиданности). Кто мог предполагать ДО того, что будут эти диверсии? Кто мог предполагать, что ракетными ударами будут бить нефтебазы, или энергетику? Сейчас всем понятно, что бить могут и будут ВСЕ до чего дотянутся. Но тогда…
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 25 лют, 2024 08:49, всього редагувалось 2 разів.
Ukrainian написав:Теж винний Зе ? Вибухи на складах з боєприпасами рік за роком здригали Україну:
Жовтень 2015 року. Сватове, Луганська область. Березень 2017 року, Балаклія, Харківська область. Вересень 2017 року, Калинівка, Вінницька область. Жовтень 2018 року, Ічня, Чернігівщина. У повітря за цей час злетіло 210 тисяч тонн боєприпасів. Для порівняння, за п’ять років війни на бойові дії на Донбасі і різноманітні навчання витратили близько сімдесяти тисяч тонн.
«Ціллю російських диверсій були боєприпаси, передусім гаубичні снаряди 152 міліметри. Це робиться через підрив снарядів до «Градів». Ми бачимо, що така ситуація була і в Ічні, і в Калинівці, і в Балаклії», – зазначає журналіст, військовий експерт Юрій Бутусов.
За даними журналіста, склади в Ічні були знищені на 95%. Там зберігалося 29 тисяч снарядів калібром 152 міліметри, більше від ста тисяч снарядів до «Граду», понад 20 тисяч танкових снарядів, майже мільйон мін різних калібрів. І це лише частина довгого списку.
Ukrainian написав:Журна шлюшки Америки. Журналісти американського видання послалися на інформацію «двох солдатів, які знають про відступ» і які озвучили їм свої цифри: нібито від 850 до 1000 захисників потрапили в полон або вважаються зниклими безвісти. У статті NYT також йдеться про те, що неназвані «західні офіційні особи» вважають цей діапазон «точним». У ЗСУ спростували дезіфнормацію The New York Times про 1000 українських полонених в Авдіївці https://detector.media/infospace/articl ... avdiivtsi/
Цікаво як двоє солдатиків могли порахувати кількість полонених під час відступу ?
“солдатикам” рахувати просто. Мають, напр., 500 людей в своєму баті. І якщо знають, що пара сусідніх батів не вийшла в повному складі (нереально, бо більша частина у тилу ж), то можуть рахувати як 1000. В реалі хай по 50 на нулі від кожного бату. Чи 100-200? в гарячій Овдіївці. Мати інфо про невихід 5-10 батів -- це вже не надто реалістично, бо то ж інші бригади.
katso написав: Так в этом же вроде и был основной смысл идеи вступления в ЕС - получить бесприпятственный доступ на их рынки продавая наш товар по какой хочешь цене (определяемой рынком - капитализм, конкуренция, цена есть соотношения кривых спроса и предложения - ну так же учили?) открыв в обмен наш рынок им.
По моїй памяті народ не вдавався в такі дєбрі. Основна маса хотіла дешевий бушний автомобіль. Ще частина надіялась на європейські зарплати. А вирівнялись хіба ставки по банківським вкладам. З 13 в доларах при злочинній владі дійшло до 2. Тепер питання - шо там сталось зі кривою спроса на гроші? Тут одне із двох або нас завалили дешеві європейські інвестиції або в україні впала потреба в кредитних грошах.