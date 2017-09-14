Останній тиждень з різних джерел іде що Харків паде
У нас високі шанси втратити Харків, – нардепка Устинова для Deutsche Welle.
За її словами, це станеться, якщо Куп'янськ не вистоїть і якщо ми не отримаємо обіцяну допомогу Заходу.
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Додано: Нед 25 лют, 2024 09:50
Останній тиждень з різних джерел іде що Харків паде
У нас високі шанси втратити Харків, – нардепка Устинова для Deutsche Welle.
За її словами, це станеться, якщо Куп'янськ не вистоїть і якщо ми не отримаємо обіцяну допомогу Заходу.
Додано: Нед 25 лют, 2024 10:08
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Зе винен всього за півроку не підготовки до війни, коли можна і треба було зробити необхідні дії. Коли опозиція благала, партнери конкретно попереджали про Гостомель і Чонгар, а Головком був змушений таємно готувати армію. Як кажуть кацапи - нєзабудємнєпростім.
Підірвані склади дійсно найбільший про..б Порошенко. Тільки тут треба враховувати, що після цих диверсій почали будувати підземні сховища, коли грошей катастрофічно не вистачало, а два роки назад квцапи одним ударом знищили весь запас ракет до Градів, який зберігався в Черкаській області. Що було б зі старими складами, очевидно.
Додано: Нед 25 лют, 2024 10:37
З 2015 потрібно було бетонувати/мінувати кордон з Кримом та oрдло, з серпня 2020 - Білорусю, 2021 - РФ
Гроші було брати з спец ОВДП та податків на розкіш, з 2017 це було цілком можливо. Народ відійшов від шоку майданів-антимайданів, пішли Євробачення, безвіз та Тетріси, можна було б трохи зрізати жир
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 25 лют, 2024 10:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 25 лют, 2024 10:39
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Послухайте , дуже обізнані !
Ніхто не написав що ми витримали такій навал , що навіть не то що огризнулись, а навіть корону на макитрі підравняли декому .
А саме найгірше що пишуть о труднощах з усіляких містних , закордонних І інших котлів , які і близько не були на війні , а вигадують і домислюють .
Ми вперті і спроможні на будь що , закінчуйте плітки розводити .
Всім війсковим вдячний за службу , всім цівільним вдячний за допомогу і їх наполеглеву працю , всім жінкам за наполеглевість і терпіння .
Востаннє редагувалось холява в Нед 25 лют, 2024 11:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 25 лют, 2024 10:48
А я кажу, що це звіздьож і ви розводите срач, не маючи доказів. Ми з stm вже пояснювали раніше про це все.
Не розумію, до чого це вкотре тут пишете? Таке враження, що по колу ходите, аргументуючи необхідність здати країну.
Додано: Нед 25 лют, 2024 10:55
Звичайно, у Найвеличнішого був свій багатохідний план! Неосвідчені і глупі пересічні ніяк не можуть збагнути той план. Стм і флер вже все пояснили! Колись і десь, і не напевно. Ще, всі хто проти Найвеличнішого - здають країну і вороги!
Додано: Нед 25 лют, 2024 10:56
Гірше, що Зе не просто не копав окопи на ділянках імовірного вторгнення, як йому пропонували партнери, а робив усе навпаки до останнього. Саме через це здані майже без бою величезні території у перші ж дні вторгнення і повернути їх без якогось чуда вже неможливо. А зараз, якщо все полетить шкереберть - буде ще більше винен, бо ж у розпал бойових дій без обгрунтування звільнив Залужного і 16 найдосвідчениших генералів.
Востаннє редагувалось Schmit в Нед 25 лют, 2024 11:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 25 лют, 2024 10:58
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Те про що я і писав. Резерви орків майже закінчилися. Колапс економіки може статися будь-коли.
Додано: Нед 25 лют, 2024 11:01
Re: Напад росії і білорусі на Україну
"Майже розтраченого" ФНБ хватить до середини 2025, в найкращому для нас випадку.
Нажаль, я не очікував, що москальскі олігархи такі дисципліновані і по першій команді дістануть десятки мільярдів $ з власних кишень і відадуть державі.
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