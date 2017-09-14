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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6912691369146915>
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 09:50

  fox767676 написав:Вчора хтось зламав бігучу стрічку "Прямого", там панічні твердження були
Канал до сих пір відходить від шоку, судячи з усього. подстава конкретна

Останній тиждень з різних джерел іде що Харків паде

У нас високі шанси втратити Харків, – нардепка Устинова для Deutsche Welle.

За її словами, це станеться, якщо Куп'янськ не вистоїть і якщо ми не отримаємо обіцяну допомогу Заходу.
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 10:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ukrainian написав:Країну та армію тридцять років нищили усі попередники, але винен Зе який усього то два не повних роки побув при владі.

Зе винен всього за півроку не підготовки до війни, коли можна і треба було зробити необхідні дії. Коли опозиція благала, партнери конкретно попереджали про Гостомель і Чонгар, а Головком був змушений таємно готувати армію. Як кажуть кацапи - нєзабудємнєпростім.
Підірвані склади дійсно найбільший про..б Порошенко. Тільки тут треба враховувати, що після цих диверсій почали будувати підземні сховища, коли грошей катастрофічно не вистачало, а два роки назад квцапи одним ударом знищили весь запас ракет до Градів, який зберігався в Черкаській області. Що було б зі старими складами, очевидно.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 10:37

  lapay написав:
  Ukrainian написав:Країну та армію тридцять років нищили усі попередники, але винен Зе який усього то два не повних роки побув при владі.

Зе винен всього за півроку не підготовки до війни, коли можна і треба було зробити необхідні дії. Коли опозиція благала, партнери конкретно попереджали про Гостомель і Чонгар, а Головком був змушений таємно готувати армію. Як кажуть кацапи - нєзабудємнєпростім.


З 2015 потрібно було бетонувати/мінувати кордон з Кримом та oрдло, з серпня 2020 - Білорусю, 2021 - РФ

Гроші було брати з спец ОВДП та податків на розкіш, з 2017 це було цілком можливо. Народ відійшов від шоку майданів-антимайданів, пішли Євробачення, безвіз та Тетріси, можна було б трохи зрізати жир
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 25 лют, 2024 10:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 10:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Послухайте , дуже обізнані !


Ніхто не написав що ми витримали такій навал , що навіть не то що огризнулись, а навіть корону на макитрі підравняли декому .
А саме найгірше що пишуть о труднощах з усіляких містних , закордонних І інших котлів , які і близько не були на війні , а вигадують і домислюють .
Ми вперті і спроможні на будь що , закінчуйте плітки розводити .
Всім війсковим вдячний за службу , всім цівільним вдячний за допомогу і їх наполеглеву працю , всім жінкам за наполеглевість і терпіння .
Востаннє редагувалось холява в Нед 25 лют, 2024 11:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 10:48

  lapay написав:Зе винен всього за півроку не підготовки до війни, коли можна і треба було зробити необхідні дії. Коли опозиція благала, партнери конкретно попереджали про Гостомель і Чонгар, а Головком був змушений таємно готувати армію. .

А я кажу, що це звіздьож і ви розводите срач, не маючи доказів. Ми з stm вже пояснювали раніше про це все.
Не розумію, до чого це вкотре тут пишете? Таке враження, що по колу ходите, аргументуючи необхідність здати країну.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 10:52

Ukrainian може досить цієї гнилої пропаганди про Найвеличнішого?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 10:55

  fler написав:
  lapay написав:Зе винен всього за півроку не підготовки до війни, коли можна і треба було зробити необхідні дії. Коли опозиція благала, партнери конкретно попереджали про Гостомель і Чонгар, а Головком був змушений таємно готувати армію. .

А я кажу, що це звіздьож і ви розводите срач, не маючи доказів. Ми з stm вже пояснювали раніше про це все.
Не розумію, до чого це вкотре тут пишете? Таке враження, що по колу ходите, аргументуючи необхідність здати країну.

Звичайно, у Найвеличнішого був свій багатохідний план! Неосвідчені і глупі пересічні ніяк не можуть збагнути той план. Стм і флер вже все пояснили! Колись і десь, і не напевно. Ще, всі хто проти Найвеличнішого - здають країну і вороги!
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 10:56

  lapay написав:
  Ukrainian написав:Країну та армію тридцять років нищили усі попередники, але винен Зе який усього то два не повних роки побув при владі.

Зе винен всього за півроку не підготовки до війни, коли можна і треба було зробити необхідні дії. Коли опозиція благала, партнери конкретно попереджали про Гостомель і Чонгар, а Головком був змушений таємно готувати армію. Як кажуть кацапи - нєзабудємнєпростім.
Підірвані склади дійсно найбільший про..б Порошенко. Тільки тут треба враховувати, що після цих диверсій почали будувати підземні сховища, коли грошей катастрофічно не вистачало, а два роки назад квцапи одним ударом знищили весь запас ракет до Градів, який зберігався в Черкаській області. Що було б зі старими складами, очевидно.

Гірше, що Зе не просто не копав окопи на ділянках імовірного вторгнення, як йому пропонували партнери, а робив усе навпаки до останнього. Саме через це здані майже без бою величезні території у перші ж дні вторгнення і повернути їх без якогось чуда вже неможливо. А зараз, якщо все полетить шкереберть - буде ще більше винен, бо ж у розпал бойових дій без обгрунтування звільнив Залужного і 16 найдосвідчениших генералів.
Востаннє редагувалось Schmit в Нед 25 лют, 2024 11:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 10:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Те про що я і писав. Резерви орків майже закінчилися. Колапс економіки може статися будь-коли.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 11:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Denik написав:Те про що я і писав. Резерви орків майже закінчилися. Колапс економіки може статися будь-коли.

"Майже розтраченого" ФНБ хватить до середини 2025, в найкращому для нас випадку.
Нажаль, я не очікував, що москальскі олігархи такі дисципліновані і по першій команді дістануть десятки мільярдів $ з власних кишень і відадуть державі.
Дюрі-бачі
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