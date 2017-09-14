|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 25 лют, 2024 11:04
Xenon написав: fox767676 написав:
Вчора хтось зламав бігучу стрічку "Прямого", там панічні твердження були
Канал до сих пір відходить від шоку, судячи з усього. подстава конкретна
Останній тиждень з різних джерел іде що Харків паде
У нас високі шанси втратити Харків, – нардепка Устинова для Deutsche Welle.
За її словами, це станеться, якщо Куп'янськ не вистоїть і якщо ми не отримаємо обіцяну допомогу Заходу.
не впаде, не надійся. для західних країн треба нагнати жаху, щоб не барилися, а в реалії певні ризики є лише для Куп'янску.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 5338
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 558 раз.
- Подякували: 1320 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: Нед 25 лют, 2024 11:11
Schmidt , BIGor Xenon підскажіть де зараз ви знаходитесь ?
На якому рубежі , може в шпиталі , може снаряди відвантажуєте ?
Стільки від вас пліток і ......(тримаю себе в рках )
Востаннє редагувалось холява
в Нед 25 лют, 2024 11:12, всього редагувалось 1 раз.
-
холява
-
2
-
- Повідомлень: 4288
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4111 раз.
- Подякували: 4466 раз.
-
- Профіль
-
4
21
1
Додано: Нед 25 лют, 2024 11:12
Дюрі-бачі написав: Denik написав:
Те про що я і писав. Резерви орків майже закінчилися. Колапс економіки може статися будь-коли.
"Майже розтраченого" ФНБ хватить до середини 2025, в найкращому для нас випадку.
Нажаль, я не очікував, що москальскі олігархи такі дисципліновані і по першій команді дістануть десятки мільярдів $ з власних кишень і відадуть державі.
по-перше, це ознака, що це не їх кишені, їх призначили лише подивитися - не будуть виконувати накази, поставлять інших "смотрящих".
по-друге, це не комп'ютерна гра, де на всі ресурси можна побудувати війська. тому ці розранки, що лише на армію вистачить немає сенсу. тому я теж схильний, що кризові явища там глибші, ніж якщо просто дивитися на цифри. й так, ви їм вірите? - кацапи у всьому брешуть, а тут чесно все показують. а детально це розбирати нема бажання, та й сенсу небагато.
наразі вся війна тримається на радянському брухті й на постачанні від ізгоїв - коли він закінчиться, то відразу стане видно, що король голий.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 5338
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 558 раз.
- Подякували: 1320 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: Нед 25 лют, 2024 11:12
Дюрі-бачі написав:
"Майже розтраченого" ФНБ хватить до середини 2025,
Не вистачить. Все спалено на поточне загострення бойових дій (з жовтня 2023) а також передвиборне підвищення соцвиплат. Ще по 5 млн за десятки тисяч 200-х доведеться оркам сплатити.
-
Denik
-
-
- Повідомлень: 2909
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 611 раз.
- Подякували: 1083 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Нед 25 лют, 2024 11:31
Denik, Shaman
ИМХО На 2024 москалям грошей більш ніж хватить, вони про плани на перемогу після виборів Трампа писали ще в 2022 р. Подивимось. Можливо ще з якоїсь схованки дістануть кілька мільярдів, крім ФНБ.
Звісно москалі брешуть, але частку правди все ж публікують. Тому краще орієнтуватись на ї брехню, ніж гадати на кофейній гущі.
Єдиний об'єктивний показник, який не можуть приховати - це курс рубля на чорному ринку. Поки його тримають - значить з фінансами все ок. Як він почне подвоюватись щомісяця - перемога близько.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Нед 25 лют, 2024 11:37, всього редагувалось 4 разів.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 2364
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 433 раз.
- Подякували: 324 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 лют, 2024 11:31
Мене тут не треба в чомусь звинувачувати бо я цього не починав, про фріза взагалі не писав і на рівному місці отримав таке хамство в свій бік.
Для мене ця людина вмерла, на 90% впевнений, що там спиртне чи наркота. У себе в баті мав якось конфлікт з одним майором який цим балувався, хлопцям машину спалив, на два місяці в дурку відправили.
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 2555
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 184 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 лют, 2024 11:35
BIGor написав:
Звичайно, у Найвеличнішого був свій багатохідний план! Неосвідчені і глупі пересічні ніяк не можуть збагнути той план. Стм і флер вже все пояснили! Колись і десь, і не напевно. Ще, всі хто проти Найвеличнішого - здають країну і вороги!
stm вам лично пояснила что квартира в Кракове гораздо дороже, чем в Киеве. Работайте лучше. Желательно работайте лучше вдвоём и про кафе и рестораны забудьте на 5 лет, хотя вы живёте без обстрелов. Это жестокий факт, который вы упрямо не хотите замечать в написанном stm...
-
stm
-
-
- Повідомлень: 4532
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 674 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 лют, 2024 11:40
unicdima написав:
Мене тут не треба в чомусь звинувачувати бо я цього не починав, про фріза взагалі не писав і на рівному місці отримав таке хамство в свій бік.
Для мене ця людина вмерла, на 90% впевнений, що там спиртне чи наркота. У себе в баті мав якось конфлікт з одним майором який цим балувався, хлопцям машину спалив, на два місяці в дурку відправили.
вам вже досить давно (ще з часів ковідної гілки) і в досить чемній формі пояснюють, що якщо чиясь думка не збігаєьбся з вашою, то ще зовсім не привід когось називати чмом, лайном, бидлом і т.п. але до вас якось не доходить. тому маєте цілком зрозумілу і адекватну "атвєточку". що в цьому не зрозумілого? не подобається? так навчіться себе поводити серед людей.
і взагалі, хто у вашу голову вклав думкку, що ваші погляди і думки вірніші, ніж чиїсь інші? і що вони взагалі хоч якось вірні?
-
wild.tomcat
-
-
- Повідомлень: 1448
- З нами з: 28.10.09
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 273 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|9
|590
|
|
|1491
|170342
|
|
|6076
|563758
|
|