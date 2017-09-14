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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6912691369146915
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 11:04

  Xenon написав:
  fox767676 написав:Вчора хтось зламав бігучу стрічку "Прямого", там панічні твердження були
Канал до сих пір відходить від шоку, судячи з усього. подстава конкретна

Останній тиждень з різних джерел іде що Харків паде

У нас високі шанси втратити Харків, – нардепка Устинова для Deutsche Welle.

За її словами, це станеться, якщо Куп'янськ не вистоїть і якщо ми не отримаємо обіцяну допомогу Заходу.

не впаде, не надійся. для західних країн треба нагнати жаху, щоб не барилися, а в реалії певні ризики є лише для Куп'янску.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 11:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Schmidt , BIGor Xenon підскажіть де зараз ви знаходитесь ?
На якому рубежі , може в шпиталі , може снаряди відвантажуєте ?

Стільки від вас пліток і ......(тримаю себе в рках )
Востаннє редагувалось холява в Нед 25 лют, 2024 11:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 11:12

  Дюрі-бачі написав:
  Denik написав:Те про що я і писав. Резерви орків майже закінчилися. Колапс економіки може статися будь-коли.

"Майже розтраченого" ФНБ хватить до середини 2025, в найкращому для нас випадку.
Нажаль, я не очікував, що москальскі олігархи такі дисципліновані і по першій команді дістануть десятки мільярдів $ з власних кишень і відадуть державі.

по-перше, це ознака, що це не їх кишені, їх призначили лише подивитися - не будуть виконувати накази, поставлять інших "смотрящих".

по-друге, це не комп'ютерна гра, де на всі ресурси можна побудувати війська. тому ці розранки, що лише на армію вистачить немає сенсу. тому я теж схильний, що кризові явища там глибші, ніж якщо просто дивитися на цифри. й так, ви їм вірите? - кацапи у всьому брешуть, а тут чесно все показують. а детально це розбирати нема бажання, та й сенсу небагато.

наразі вся війна тримається на радянському брухті й на постачанні від ізгоїв - коли він закінчиться, то відразу стане видно, що король голий.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 11:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:"Майже розтраченого" ФНБ хватить до середини 2025,

Не вистачить. Все спалено на поточне загострення бойових дій (з жовтня 2023) а також передвиборне підвищення соцвиплат. Ще по 5 млн за десятки тисяч 200-х доведеться оркам сплатити.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 11:31

Denik, Shaman
ИМХО На 2024 москалям грошей більш ніж хватить, вони про плани на перемогу після виборів Трампа писали ще в 2022 р. Подивимось. Можливо ще з якоїсь схованки дістануть кілька мільярдів, крім ФНБ.
Звісно москалі брешуть, але частку правди все ж публікують. Тому краще орієнтуватись на ї брехню, ніж гадати на кофейній гущі.
Єдиний об'єктивний показник, який не можуть приховати - це курс рубля на чорному ринку. Поки його тримають - значить з фінансами все ок. Як він почне подвоюватись щомісяця - перемога близько.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 25 лют, 2024 11:37, всього редагувалось 4 разів.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 11:31

  thenewepic написав:
  ЛАД написав:unicdima
два фронтовики, на жаль, трохи не поладили viewtopic.php?p=5690556#p5690556 viewtopic.php?p=5690555#p5690555 (в цитуваннях збереглись пости)

Мене тут не треба в чомусь звинувачувати бо я цього не починав, про фріза взагалі не писав і на рівному місці отримав таке хамство в свій бік.
Для мене ця людина вмерла, на 90% впевнений, що там спиртне чи наркота. У себе в баті мав якось конфлікт з одним майором який цим балувався, хлопцям машину спалив, на два місяці в дурку відправили.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 11:35

  BIGor написав:Звичайно, у Найвеличнішого був свій багатохідний план! Неосвідчені і глупі пересічні ніяк не можуть збагнути той план. Стм і флер вже все пояснили! Колись і десь, і не напевно. Ще, всі хто проти Найвеличнішого - здають країну і вороги!

stm вам лично пояснила что квартира в Кракове гораздо дороже, чем в Киеве. Работайте лучше. Желательно работайте лучше вдвоём и про кафе и рестораны забудьте на 5 лет, хотя вы живёте без обстрелов. Это жестокий факт, который вы упрямо не хотите замечать в написанном stm...
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 11:40

  unicdima написав:
  thenewepic написав:
  ЛАД написав:unicdima
два фронтовики, на жаль, трохи не поладили viewtopic.php?p=5690556#p5690556 viewtopic.php?p=5690555#p5690555 (в цитуваннях збереглись пости)

Мене тут не треба в чомусь звинувачувати бо я цього не починав, про фріза взагалі не писав і на рівному місці отримав таке хамство в свій бік.
Для мене ця людина вмерла, на 90% впевнений, що там спиртне чи наркота. У себе в баті мав якось конфлікт з одним майором який цим балувався, хлопцям машину спалив, на два місяці в дурку відправили.


вам вже досить давно (ще з часів ковідної гілки) і в досить чемній формі пояснюють, що якщо чиясь думка не збігаєьбся з вашою, то ще зовсім не привід когось називати чмом, лайном, бидлом і т.п. але до вас якось не доходить. тому маєте цілком зрозумілу і адекватну "атвєточку". що в цьому не зрозумілого? не подобається? так навчіться себе поводити серед людей.
і взагалі, хто у вашу голову вклав думкку, що ваші погляди і думки вірніші, ніж чиїсь інші? і що вони взагалі хоч якось вірні?
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