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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6913691469156916>
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 11:31

Denik, Shaman
ИМХО На 2024 москалям грошей більш ніж хватить, вони про плани на перемогу після виборів Трампа писали ще в 2022 р. Подивимось. Можливо ще з якоїсь схованки дістануть кілька мільярдів, крім ФНБ.
Звісно москалі брешуть, але частку правди все ж публікують. Тому краще орієнтуватись на ї брехню, ніж гадати на кофейній гущі.
Єдиний об'єктивний показник, який не можуть приховати - це курс рубля на чорному ринку. Поки його тримають - значить з фінансами все ок. Як він почне подвоюватись щомісяця - перемога близько.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 25 лют, 2024 11:37, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 11:35

  BIGor написав:Звичайно, у Найвеличнішого був свій багатохідний план! Неосвідчені і глупі пересічні ніяк не можуть збагнути той план. Стм і флер вже все пояснили! Колись і десь, і не напевно. Ще, всі хто проти Найвеличнішого - здають країну і вороги!

stm вам лично пояснила что квартира в Кракове гораздо дороже, чем в Киеве. Работайте лучше. Желательно работайте лучше вдвоём и про кафе и рестораны забудьте на 5 лет, хотя вы живёте без обстрелов. Это жестокий факт, который вы упрямо не хотите замечать в написанном stm...
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 11:40

  unicdima написав:
  thenewepic написав:
  ЛАД написав:unicdima
два фронтовики, на жаль, трохи не поладили viewtopic.php?p=5690556#p5690556 viewtopic.php?p=5690555#p5690555 (в цитуваннях збереглись пости)

Мене тут не треба в чомусь звинувачувати бо я цього не починав, про фріза взагалі не писав і на рівному місці отримав таке хамство в свій бік.
Для мене ця людина вмерла, на 90% впевнений, що там спиртне чи наркота. У себе в баті мав якось конфлікт з одним майором який цим балувався, хлопцям машину спалив, на два місяці в дурку відправили.


вам вже досить давно (ще з часів ковідної гілки) і в досить чемній формі пояснюють, що якщо чиясь думка не збігається з вашою, то ще зовсім не привід когось називати чмом, лайном, бидлом і т.п. але до вас якось не доходить. тому маєте цілком зрозумілу і адекватну "атвєточку". що в цьому не зрозумілого? не подобається? так навчіться себе поводити серед людей.
і взагалі, хто у вашу голову вклав думкку, що ваші погляди і думки вірніші, ніж чиїсь інші? і що вони взагалі хоч якось вірні?
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 11:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:по-друге, це не комп'ютерна гра, де на всі ресурси можна побудувати війська.

А чим реальність відрізняється, крім нелінійного росту цін з ростом попиту і фактором "морального духу" населенння? Війна якраз, що дуже схожа на комп'ютерну гру і програє той, в кого закінчились ресурси...
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 11:59

  unicdima написав:
  thenewepic написав:
  ЛАД написав:unicdima
два фронтовики, на жаль, трохи не поладили viewtopic.php?p=5690556#p5690556 viewtopic.php?p=5690555#p5690555 (в цитуваннях збереглись пости)

Мене тут не треба в чомусь звинувачувати бо я цього не починав, про фріза взагалі не писав і на рівному місці отримав таке хамство в свій бік.
Для мене ця людина вмерла, на 90% впевнений, що там спиртне чи наркота. У себе в баті мав якось конфлікт з одним майором який цим балувався, хлопцям машину спалив, на два місяці в дурку відправили.


Дімич , Доброго дня .
Я дуже прошу , БЛАГАЮ , хочь ви не підтримуйте роздрат .
Ну написав , ну нерви не у всіх злагоджені , може і пліснуло через край .... краще промовчати .
Я розумію , що час від часу пар треба стравити , , підходьте з розумінням .
Я теж зриваюсь ,хочь часу після звільнення пройшло вже багато ,але краще зупинитися і відійти від компа .
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 12:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:А я кажу, що це звіздьож і ви розводите срач, не маючи доказів. Ми з stm вже пояснювали раніше про це все.

Про що саме звіздьож? Все це є в інтернеті - про проігноровані ініциативи опозиції, про конкретні попередження директора ЦРУ, про те, що Залужний не посвячував Зеленського у військові справи, з його згоди.
Я ні чого не писав про розмінування Чонгару, ваші пояснення можна приняти. Тільки мова була не про цей епізод, а про те, що явамничегонедолжен, це все попередники винні.
Так не піде, неначасі вже не працює, як і марафон.
Все треба робити вчасно, а не в режимі підсрачників, щоб потім не доводилось кривавим героїзмом прикривати фатальні прорахунки.
Цікаво, а що Ви очікуєте почути на майбутній пресконференції Зеленського, якщо він навіть про корупцію:
Президент Володимир Зеленський, коментуючи побоювання американців щодо корупції в Україні, заявив, що "все чисто".

А що він скаже про ситуацію на фронті, про проблеми мобілізації, про те, що треба робити далі - все зашибісь?
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 12:14

  yama написав:
  Волинь написав:Треба вводити обовязкову службу ВСІХ чоловіків по 6-12 місяців.
Всіх поголовно в військову форму і по черзі на півроку в армію. Типу півроку відвоював і на 2 роки вільний без права виїзду.
.
це не можливо бо повторюсь і повторю слова відомих профі, якщо зробити екстарполяцію у часі втрат наших і ворога , то ми закінчимось швидше. Власне тому як можна робити ротацію якщо наприклад у них буде мобілізовано умовно 26 млн, а у нас 3 млн. То про яку ротацію можна говорити . Перекладу - якщо покласти ВСІХ наших придатних, то у них ще залишаться придатні і їх буде достатньо . Повторюсь уточню це враховуючи сьогоднішнє співвідношення втрат. тобто враховуючи всі їх так звані мясні штурми також враховуючи як ми воюєм наше сучасне високоточне озброєння і його кількість.
Це думка і аналіз не зацікавленої незалежної третьої сторони.
Який же вихід , що потрібно для перемоги . Потрібно на порядок,це значить в десятки разів більше тієїж зброї . Щоб перемогти нам потрібно в 10-20+разів більше зброї ніж нам давали в 2023.
:(
...


Це можливо.

І потрібно не 100500шт нової зброї, а влучність вже наявної.
І, наприклад, випалені й заміновані на кілометри поля і ліси перед надійними укріпленнями (замість новобудок в тилах...)
Все має прострілюватись, і всі кулі влучати. В одному цинку 1080 патронів 5.45, на хвилиночку. В коробці -- 2160.
200 коробок (запас однієї бригади?, який влізе в одну хату) вистачило би на всі вже наявні трупики хароших.гускіх.
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 12:19

  lapay написав:
  fler написав:А я кажу, що це звіздьож і ви розводите срач, не маючи доказів. Ми з stm вже пояснювали раніше про це все.

Про що саме звіздьож? Все це є в інтернеті - про проігноровані ініциативи опозиції, про конкретні попередження директора ЦРУ, про те, що Залужний не посвячував Зеленського у військові справи, з його згоди.

А що він скаже про ситуацію на фронті, про проблеми мобілізації, про те, що треба робити далі - все зашибісь?

Флер может меня упоминать. А теперь по Вам. Небензя как и усы Пескова озвучивает на каких условиях оркостан будет разговаривать. Украины в их представлении как стороны переговорного процесса не существует. Поэтому ваша цель договориться не помню с кем? Переозвучте пожалуйста ваш короткий смысл "что делать?" :)
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