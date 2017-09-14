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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6913691469156916
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 12:51

Hotab

Я це зробив несвідомо .....
холява
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 13:08

  холява написав:stm

Сьогодні День Українських Жінок !
Жінки у нас найкращі !

Да, есть такое. Видели митинг 24.02. в Праге. Мои две девочки распространили по всем групам в Инсте и Фейсбук встречу. А дальше girl's power отработало так как я даже не ожидала. В Берлине, где обитает Антей митинг действительно был жиденький, и о неожиданность там сильны настроения про нацистской партии. А вот девочка-организатор в Берлине мне понравилась. Ей просто надо не к Антею ходить, а более новые инструменты использовать, которые потом работают на тебя сами :)
stm
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 13:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:А теперь по Вам. Небензя как и усы Пескова озвучивает на каких условиях оркостан будет разговаривать. Украины в их представлении как стороны переговорного процесса не существует.

Рот Зеленського теж озвучив наші вимоги -
кордони91, гітлеркапут, репарації. Не бажаєте особисто, в лавах ЗСУ, вийти на кордони91, щоб не довелось заморожувати війну? Нє? Релігія не дозволяє?
То може справа в тому, що всі ці слова і реальність не перетинаються, а всі хотєлки зійдуться в рпв без додаткових умов, на що вже погоджуваася фюрер?
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 13:21

  lapay написав:
  stm написав:А теперь по Вам. Небензя как и усы Пескова озвучивает на каких условиях оркостан будет разговаривать. Украины в их представлении как стороны переговорного процесса не существует.

Рот Зеленського теж озвучив наші вимоги -
кордони91, гітлеркапут, репарації. Не бажаєте особисто, в лавах ЗСУ, вийти на кордони91, щоб не довелось заморожувати війну? Нє? Релігія не дозволяє?
То може справа в тому, що всі ці слова і реальність не перетинаються, а всі хотєлки зійдуться в рпв без додаткових умов, на що вже погоджуваася фюрер?

Ещё раз. Условия оркостана что такого образования как Украина не существует. Пофиг Зеленский или Порошенко. Условия наши не имеют значения. Для нас имеет значение поддержка вооружением запада. Всё. 1991 год или 2024 не имеет значения от слова совсем. Условие 1991 года - это условие сохранения понятия международного права, которое защищает собственно запад. А мы теперь - новые евреи, разбросанные по всему миру и борющиеся за своё существование в принципе.
stm
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 13:29

  Xenon написав:
  fox767676 написав:Вчора хтось зламав бігучу стрічку "Прямого", там панічні твердження були
Канал до сих пір відходить від шоку, судячи з усього. подстава конкретна

Останній тиждень з різних джерел іде що Харків паде

У нас високі шанси втратити Харків, – нардепка Устинова для Deutsche Welle.

За її словами, це станеться, якщо Куп'янськ не вистоїть і якщо ми не отримаємо обіцяну допомогу Заходу.

В 2022 захватили не только Купянск, но и ещё много чего гораздо ближе к Харькову.
Но Харьков не втратили.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 13:33

budivelnik
1 Тому що Хаб верещук будувала на Чонгарі....

Откройте свою же ссылку и увидите, что она собиралась построить хаб не только на "Чонгаре", но и на "Каланчаке". Но я цитировал вашу ссылку со словами не Верещук, а Ермака, а он о "Чонгаре" ни слова не написал.

2 Зустрічне запитання
А чому Ви вважаєте що з 20 участків розмінування - не було тих які знаходились на Чонгарі?

Потому что Ермак говорит о 20 участков разминирования в той части, где он пишет о "лінії зіткнення", т.е. о Донбассе. Вам, как бывшему военному должно быть понятно, что "лінії зіткнення" и "лінії розмежування" это совершенно разные понятия. Жаль, что вы этого не знаете.
И вы в приведенной ваме цитате от Ермака искусственно соединили 2 цитаты из разных мест его статьи, подав это как будто он говорит о разминировании "Чонгара", а не о Донбассе.
"Если нельзя, но очень хочется, то можно!" (с)


3 Як вважаєте
Навіть якщо влада попередників щось не доробила
Чи треба Черчілю сучасності скористатись своєю геніальністю і доробити таку дрібничку..між 2019-і 2022 роком - замінувати вузькі Чонгарські шляхи?

О Чонгаре. Вы, видимо не знаете, где находится "Чонгар", поэтому привожу карту его размещения:
Зображення
https://www.ua-1.com/locations/Punkt-pr ... r/MjAwMQ==
Что там нужно было заминировать и почему не было разминировано/взорвано, читайте в ответе
thenewepic
Додано: Нед 25 лют, 2024 01:11

Напад росії і білорусі на Україну

По "Каланчаку" ситуация намного сложнее. Вот где он находится:
Зображення
https://www.ua-1.com/locations/Punkt-pr ... k/MTk5Mg==
Заминировать там надо было десятки квадратных километров, что не было сделано ни при Зеленском в 2019-2021 гг. (3 года), ни при Порошенко в 2014-2019 гг. (5 лет).
Все земли там уже были в частной собственности. В мирное время, в отличие от военного, для того, чтобы поставить мины на частной территории нужно было сделать очень многое - в первую очередь перевести земли из частной собственности в государственную с соотв. компенсацией хозяину, а если он возражает, пройти многочисленные суды.
Чтобы было нагляднее, представьте, что военные по какой-то причине в 2020-м году решили установить мины в вашей частной квартире. Вы молча согласитесь на это или будете сопротивляться законными способами? И сколько времени займет ваше сопротивление?

критикувати попередника за те що сам просрав - якось не серьозно.Чи не так?

5 лет Порошенко против 3 лет Зеленского. Почему первого нельзя критиковать за "просранное", а второго необходимо? Трусы и крестик!
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 13:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:Ещё раз. Условия оркостана что такого образования как Украина не существует.

Це одинацята заповідь така, чи якийсь указ, як в нас про перемовини з фюрером?
А сам фюрер хоч знав про це, коли намагався домовитись з американцями про перемир'я?
lapay
 
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