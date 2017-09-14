Hotab
Я це зробив несвідомо .....
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Додано: Нед 25 лют, 2024 13:08
Да, есть такое. Видели митинг 24.02. в Праге. Мои две девочки распространили по всем групам в Инсте и Фейсбук встречу. А дальше girl's power отработало так как я даже не ожидала. В Берлине, где обитает Антей митинг действительно был жиденький, и о неожиданность там сильны настроения про нацистской партии. А вот девочка-организатор в Берлине мне понравилась. Ей просто надо не к Антею ходить, а более новые инструменты использовать, которые потом работают на тебя сами
Додано: Нед 25 лют, 2024 13:09
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Рот Зеленського теж озвучив наші вимоги -
кордони91, гітлеркапут, репарації. Не бажаєте особисто, в лавах ЗСУ, вийти на кордони91, щоб не довелось заморожувати війну? Нє? Релігія не дозволяє?
То може справа в тому, що всі ці слова і реальність не перетинаються, а всі хотєлки зійдуться в рпв без додаткових умов, на що вже погоджуваася фюрер?
Додано: Нед 25 лют, 2024 13:21
Ещё раз. Условия оркостана что такого образования как Украина не существует. Пофиг Зеленский или Порошенко. Условия наши не имеют значения. Для нас имеет значение поддержка вооружением запада. Всё. 1991 год или 2024 не имеет значения от слова совсем. Условие 1991 года - это условие сохранения понятия международного права, которое защищает собственно запад. А мы теперь - новые евреи, разбросанные по всему миру и борющиеся за своё существование в принципе.
Додано: Нед 25 лют, 2024 13:29
В 2022 захватили не только Купянск, но и ещё много чего гораздо ближе к Харькову.
Но Харьков не втратили.
Додано: Нед 25 лют, 2024 13:33
budivelnik
Откройте свою же ссылку и увидите, что она собиралась построить хаб не только на "Чонгаре", но и на "Каланчаке". Но я цитировал вашу ссылку со словами не Верещук, а Ермака, а он о "Чонгаре" ни слова не написал.
Потому что Ермак говорит о 20 участков разминирования в той части, где он пишет о "лінії зіткнення", т.е. о Донбассе. Вам, как бывшему военному должно быть понятно, что "лінії зіткнення" и "лінії розмежування" это совершенно разные понятия. Жаль, что вы этого не знаете.
И вы в приведенной ваме цитате от Ермака искусственно соединили 2 цитаты из разных мест его статьи, подав это как будто он говорит о разминировании "Чонгара", а не о Донбассе.
О Чонгаре. Вы, видимо не знаете, где находится "Чонгар", поэтому привожу карту его размещения:
Что там нужно было заминировать и почему не было разминировано/взорвано, читайте в ответе
Напад росії і білорусі на Україну
По "Каланчаку" ситуация намного сложнее. Вот где он находится:
Заминировать там надо было десятки квадратных километров, что не было сделано ни при Зеленском в 2019-2021 гг. (3 года), ни при Порошенко в 2014-2019 гг. (5 лет).
Все земли там уже были в частной собственности. В мирное время, в отличие от военного, для того, чтобы поставить мины на частной территории нужно было сделать очень многое - в первую очередь перевести земли из частной собственности в государственную с соотв. компенсацией хозяину, а если он возражает, пройти многочисленные суды.
Чтобы было нагляднее, представьте, что военные по какой-то причине в 2020-м году решили установить мины в вашей частной квартире. Вы молча согласитесь на это или будете сопротивляться законными способами? И сколько времени займет ваше сопротивление?
5 лет Порошенко против 3 лет Зеленского. Почему первого нельзя критиковать за "просранное", а второго необходимо? Трусы и крестик!
Додано: Нед 25 лют, 2024 13:36
Re: Напад росії і білорусі на Україну
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