Додано: Нед 25 лют, 2024 13:33

1 Тому що Хаб верещук будувала на Чонгарі....

не Верещук, а Ермака

2 Зустрічне запитання

А чому Ви вважаєте що з 20 участків розмінування - не було тих які знаходились на Чонгарі?

"Если нельзя, но очень хочется, то можно!" (с)

3 Як вважаєте

Навіть якщо влада попередників щось не доробила

Чи треба Черчілю сучасності скористатись своєю геніальністю і доробити таку дрібничку..між 2019-і 2022 роком - замінувати вузькі Чонгарські шляхи?

thenewepic

Додано: Нед 25 лют, 2024 01:11

критикувати попередника за те що сам просрав - якось не серьозно.Чи не так?

Откройте свою же ссылку и увидите, что она собиралась построить хаб не только на "Чонгаре", но и на "Каланчаке". Но я цитировал вашу ссылку со словами, а он о "Чонгаре" ни слова не написал.Потому что Ермак говорит о 20 участков разминирования в той части, где он пишет о "лінії зіткнення", т.е. о Донбассе. Вам, как бывшему военному должно быть понятно, что "лінії зіткнення" и "лінії розмежування" это совершенно разные понятия. Жаль, что вы этого не знаете.И вы в приведенной ваме цитате от Ермака искусственно соединили 2 цитаты из разных мест его статьи, подав это как будто он говорит о разминировании "Чонгара", а не о Донбассе.О Чонгаре. Вы, видимо не знаете, где находится "Чонгар", поэтому привожу карту его размещения:Что там нужно было заминировать и почему не было разминировано/взорвано, читайте в ответеПо "Каланчаку" ситуация намного сложнее. Вот где он находится:Заминировать там надо было десятки квадратных километров, что не было сделано ни при Зеленском в 2019-2021 гг. (3 года), ни при Порошенко в 2014-2019 гг. (5 лет).Все земли там уже были в частной собственности. В мирное время, в отличие от военного, для того, чтобы поставить мины на частной территории нужно было сделать очень многое - в первую очередь перевести земли из частной собственности в государственную с соотв. компенсацией хозяину, а если он возражает, пройти многочисленные суды.Чтобы было нагляднее, представьте, что военные по какой-то причине в 2020-м году решили установить мины в вашей частной квартире. Вы молча согласитесь на это или будете сопротивляться законными способами? И сколько времени займет ваше сопротивление?5 лет Порошенко против 3 лет Зеленского. Почему первого нельзя критиковать за "просранное", а второго необходимо? Трусы и крестик!