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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 25 лют, 2024 13:58
У Росії залишилося лише шість літаків далекого радіолокаційного виявлення (ДРЛО) А-50, заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов перед виступом на форумі "Україна. Рік 2024".
"Ще один А-50 "впаде", і цілодобове чергування доведеться припиняти", - сказав він.
Говорячи про збори на озброєння для розвідки, Буданов зазначив, що у відомства є свої інженерні рішення і засоби.
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Додано: Нед 25 лют, 2024 13:58
ЛАД написав:
unicdima
thenewepic написав: ЛАД написав:
но когда фронтовика начинают так поливать грязью люди, сидящие в глубоком (или даже не очень) тылу
кого ви маєте на увазі під фронтовиком?
А unicdima
не поливает форумчан грязью ?
Он с этого начинает почти каждый свой пост
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Додано: Нед 25 лют, 2024 13:58
lapay написав: fler написав:
А я кажу, що це звіздьож і ви розводите срач, не маючи доказів. Ми з stm вже пояснювали раніше про це все.
Про що саме звіздьож? Все це є в інтернеті - про проігноровані ініциативи опозиції, про конкретні попередження директора ЦРУ, про те, що Залужний не посвячував Зеленського у військові справи, з його згоди.
.............
В интернете нынче много чего есть.
Завтра может появиться и Ваше (или моё) лицо в роли актёра в жёстком порно.
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Додано: Нед 25 лют, 2024 13:59
Тарнавський повідомив, що за добу загальні втрати агресора становили: у живій силі - 284 особи, в озброєнні та військовій техніці - 22 одиниці, не враховуючи БПЛА. "Нейтралізовано або знищено 212 ворожі БпЛА різних типів", - повідомив він. Також зазначив, що знищено 3 танки, 9 бойових бронемашин, 4 артилерійські системи, 6 автомобілів. Крім того, українські воїни взяли в полон ще чотирьох російських окупантів.
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Додано: Нед 25 лют, 2024 14:00
Xenon написав: fox767676 написав:
Вчора хтось зламав бігучу стрічку "Прямого", там панічні твердження були
Канал до сих пір відходить від шоку, судячи з усього. подстава конкретна
Останній тиждень з різних джерел іде що Харків паде
У нас високі шанси втратити Харків, – нардепка Устинова для Deutsche Welle.
За її словами, це станеться, якщо Куп'янськ не вистоїть і якщо ми не отримаємо обіцяну допомогу Заходу.
Всю правду говорять виключно Заходу, а не українцям. А навіщо?
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Додано: Нед 25 лют, 2024 14:00
Bobua написав:
...........
Все має прострілюватись, і всі кулі влучати
. В одному цинку 1080 патронів 5.45, на хвилиночку. В коробці -- 2160.
200 коробок (запас однієї бригади?, який влізе в одну хату) вистачило би на всі вже наявні трупики хароших.гускіх.
І як це зробити?
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Додано: Нед 25 лют, 2024 14:02
BIGor написав: fler написав: lapay написав:
Зе винен всього за півроку не підготовки до війни, коли можна і треба було зробити необхідні дії. Коли опозиція благала, партнери конкретно попереджали про Гостомель і Чонгар, а Головком був змушений таємно готувати армію. .
А я кажу, що це звіздьож і ви розводите срач, не маючи доказів. Ми з stm вже пояснювали раніше про це все.
Не розумію, до чого це вкотре тут пишете? Таке враження, що по колу ходите, аргументуючи необхідність здати країну.
Звичайно, у Найвеличнішого був свій багатохідний план! Неосвідчені і глупі пересічні ніяк не можуть збагнути той план. Стм і флер вже все пояснили! Колись і десь, і не напевно. Ще, всі хто проти Найвеличнішого - здають країну і вороги!
Більше всього лякає те, що вони кажуть що при владі будуть до кінця війни, тобто десятки років
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Додано: Нед 25 лют, 2024 14:05
Бетон написав:
Більше всього лякає те, що вони кажуть що при владі будуть до кінця війни, тобто десятки років
Не протягнемо ні ми ні москалі 10 років війни. в 2025, максимум в 2026 все заглохне.
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Додано: Нед 25 лют, 2024 14:06
Дюрі-бачі написав: Бетон написав:
Більше всього лякає те, що вони кажуть що при владі будуть до кінця війни, тобто десятки років
Не протягнемо ні ми ні москалі 10 років війни. в 2025 все заглохне.
Ну дивіться, під вашу відповідальність))
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Бетон
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Додано: Нед 25 лют, 2024 14:08
Сьогодні наше високе керівництво відвідало Херсонщину. Фріз, часом не до вас гості завітали?;)
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fler
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