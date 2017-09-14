Додано: Нед 25 лют, 2024 14:23

lapay написав: stm написав: Вы понимаете что сами подтверждаете что Украины нет для оркостана?

Это ли не цель оркостана?

Договориться с Вашингтоном о не поставке вооружений Украине вы поддерживаете?

Все ответы да/нет. Вы понимаете что сами подтверждаете что Украины нет для оркостана?Это ли не цель оркостана?Договориться с Вашингтоном о не поставке вооружений Украине вы поддерживаете?Все ответы да/нет.

1. Не розумію, Ви теж не розумієте, що до чого. В США немає указу про перемовини, як в нас, тому звертались до них.

2. Не підтримую. Якби читали політгілку, то знали б моє негативне відношення до Трампа, воно не змінилось.

Якщо Трамп стане президентом, то за зброю доведеться платити нам чи Європі, а спочатку буде ембарго на зброю.



Я так і не побачив аргументів, одна необгрунтована впевненість. 1. Не розумію, Ви теж не розумієте, що до чого. В США немає указу про перемовини, як в нас, тому звертались до них.2. Не підтримую. Якби читали політгілку, то знали б моє негативне відношення до Трампа, воно не змінилось.Якщо Трамп стане президентом, то за зброю доведеться платити нам чи Європі, а спочатку буде ембарго на зброю.Я так і не побачив аргументів, одна необгрунтована впевненість.

вони звертались до США, бо намагаються здаватися великою країною. США їм показує, що насправді місце Раші десь біля співзвучного слова.які аргументи - всі умови, які висуває Раша - це те, щоб Україна залишилась в орбіті їх впливу. а там далі або шлях Біларусі, або повтор 2024, коли вони трошки наберуть сил - це їх бачення. іншого немає - Раші не погоджується на інтеграцію України в Європу, крапка - це очевидно, не сперечайтесь з цим. тим паче що вони вважають, що зараз на коні. от коли в них впаде останні А50 чи потоне останнє корито Чорноморського флоту - може про щось почнуть думати... й то, не факт...навіть якщо приймуть план території в обмін на безпеку, як у ФРН чи Південній Кореї - Раша на це не погодиться, це план буде ухвалено без Раші. й до речі, у цього плану є противники як в ЄС, так й в Україні.