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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 25 лют, 2024 14:10
lapay написав: stm написав:
Ещё раз. Условия оркостана что такого образования как Украина не существует
.
Це одинацята заповідь така, чи якийсь указ, як в нас про перемовини з фюрером?А сам фюрер хоч знав про це
, коли намагався домовитись з американцями про перемир'я?
так х"ло постоянно прямо об этом и говорит
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Додано: Нед 25 лют, 2024 14:10
Бетон
Де ви зараз віддаєте долг Батьківщині ?
В якому котлі ?
Всі дуже справедливі і націлені на перемогу десь так далеко від України .
А хто насправді воює , то лишенько , то не насправді ,то бодай гріх роблять .
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Додано: Нед 25 лют, 2024 14:11
ЛАД написав: lapay написав: fler написав:
А я кажу, що це звіздьож і ви розводите срач, не маючи доказів. Ми з stm вже пояснювали раніше про це все.
Про що саме звіздьож? Все це є в інтернеті - про проігноровані ініциативи опозиції, про конкретні попередження директора ЦРУ, про те, що Залужний не посвячував Зеленського у військові справи, з його згоди.
.............
В интернете нынче много чего есть.
Завтра может появиться и Ваше (или моё) лицо в роли актёра в жёстком порно.
хіба що обличчя. бо там до акторів є ще певні вимоги
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Додано: Нед 25 лют, 2024 14:15
stm написав:
Вы понимаете что сами подтверждаете что Украины нет для оркостана?
Это ли не цель оркостана?
Договориться с Вашингтоном о не поставке вооружений Украине вы поддерживаете?
Все ответы да/нет.
1. Не розумію, Ви теж не розумієте, що до чого. В США немає указу про перемовини, як в нас, тому звертались до них.
2. Не підтримую. Якби читали політгілку, то знали б моє негативне відношення до Трампа, воно не змінилось.
Якщо Трамп стане президентом, то за зброю доведеться платити нам чи Європі, а спочатку буде ембарго на зброю.
Я так і не побачив аргументів, одна необгрунтована впевненість.
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Додано: Нед 25 лют, 2024 14:15
ЛАД написав: Bobua написав:
...........
Все має прострілюватись, і всі кулі влучати
. В одному цинку 1080 патронів 5.45, на хвилиночку. В коробці -- 2160.
200 коробок (запас однієї бригади?, який влізе в одну хату) вистачило би на всі вже наявні трупики хароших.гускіх.
І як це зробити?
наприклад, випалені й заміновані на кілометри поля і ліси перед надійними укріпленнями (замість новобудок в тилах...)
+ підпускати поближче.
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Додано: Нед 25 лют, 2024 14:16
Hotab написав:День срача «кто виноват?»
А смысл. Важнее же «что делать?»
Уберечь склады с теми выделенными затратами на их хранение , оборудование и т.д. - это непосильная задача, если у ДРГ стоит задача их уничтожения.
Надо понимать, что кацапы готовились к этому вторжению и целенаправленно уничтожали все что могло им помешать.
Преимущество всегда у нападающего: он выбирает цель, обороняющийся лишь реагирует (часто с опозданием из-за эффекта неожиданности). Кто мог предполагать ДО того, что будут эти диверсии?
Кто мог предполагать, что ракетными ударами будут бить нефтебазы, или энергетику?
Сейчас всем понятно, что бить могут и будут ВСЕ до чего дотянутся. Но тогда…
С выделенным согласен полностью.
По складам.
Не знаю, всё ли результат работы ДРГ. Сомневаюсь. Где-то, возможно, и специально для того, чтобы скрыть воровство, где-то, элементарное разгильдяйство. Но в любом случае, деньги на оборудование и охрану складов нужно было найти. Это намного дешевле, чем произвести новое. И, кстати, это к вопросу о ЯО. Запад вполне мог бояться, что такой же бардак будет со складами ЯО.
То, что будут "бить ВСЕ до чего дотянутся" понятно было всегда. Уж тем более нефтебазы или энергетику. На то и война.
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Додано: Нед 25 лют, 2024 14:18
lapay написав: stm написав:
Вы понимаете что сами подтверждаете что Украины нет для оркостана?
Это ли не цель оркостана?
Договориться с Вашингтоном о не поставке вооружений Украине вы поддерживаете?
Все ответы да/нет.
1. Не розумію, Ви теж не розумієте, що до чого. В США немає указу про перемовини, як в нас, тому звертались до них.
2. Не підтримую. Якби читали політгілку, то знали б моє негативне відношення до Трампа, воно не змінилось.
Якщо Трамп стане президентом, то за зброю доведеться платити нам чи Європі, а спочатку буде ембарго на зброю.
Я так і не побачив аргументів, одна необгрунтована впевненість.
Я тоже не увидела ответа. Перефразируя максимально: Если вас вторая сторона не воспринимает как объект не глупо ли надеятся на переговоры?
О Трампе потом, я вообще о нём не упоминала, покупать вооружения по ставке 3% мы сможем, не поверите, это меньшая проблема чем непоставки вооруженний в принципе.
ПС: Шаман, мои 3 вопроса и просьба ответов в виде да/нет это сложная конструкция? )))
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Додано: Нед 25 лют, 2024 14:21
lapay написав: stm написав:
Вы понимаете что сами подтверждаете что Украины нет для оркостана?
Это ли не цель оркостана?
Договориться с Вашингтоном о не поставке вооружений Украине вы поддерживаете?
Все ответы да/нет.
1. Не розумію, Ви теж не розумієте, що до чого. В США немає указу про перемовини, як в нас, тому звертались до них.
2. Не підтримую. Якби читали політгілку, то знали б моє негативне відношення до Трампа, воно не змінилось.
Якщо Трамп стане президентом, то за зброю доведеться платити нам чи Європі, а спочатку буде ембарго на зброю.
Я так і не побачив аргументів, одна необгрунтована впевненість.
НЄ , НЄ , ви не скачіть по розпалених вами дровах , ви відповідайте на запИтання ДА чі НІ .
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Додано: Нед 25 лют, 2024 14:23
lapay написав: stm написав:
Вы понимаете что сами подтверждаете что Украины нет для оркостана?
Это ли не цель оркостана?
Договориться с Вашингтоном о не поставке вооружений Украине вы поддерживаете?
Все ответы да/нет.
1. Не розумію, Ви теж не розумієте, що до чого. В США немає указу про перемовини, як в нас, тому звертались до них.
2. Не підтримую. Якби читали політгілку, то знали б моє негативне відношення до Трампа, воно не змінилось.
Якщо Трамп стане президентом, то за зброю доведеться платити нам чи Європі, а спочатку буде ембарго на зброю.
Я так і не побачив аргументів, одна необгрунтована впевненість.
вони звертались до США, бо намагаються здаватися великою країною. США їм показує, що насправді місце Раші десь біля співзвучного слова.
які аргументи - всі умови, які висуває Раша - це те, щоб Україна залишилась в орбіті їх впливу. а там далі або шлях Біларусі, або повтор 2024, коли вони трошки наберуть сил - це їх бачення. іншого немає - Раші не погоджується на інтеграцію України в Європу, крапка - це очевидно, не сперечайтесь з цим. тим паче що вони вважають, що зараз на коні. от коли в них впаде останні А50 чи потоне останнє корито Чорноморського флоту - може про щось почнуть думати... й то, не факт...
навіть якщо приймуть план території в обмін на безпеку, як у ФРН чи Південній Кореї - Раша на це не погодиться, це план буде ухвалено без Раші. й до речі, у цього плану є противники як в ЄС, так й в Україні.
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Додано: Нед 25 лют, 2024 14:24
Bobua написав: ЛАД написав: Bobua написав:
...........
Все має прострілюватись, і всі кулі влучати
. В одному цинку 1080 патронів 5.45, на хвилиночку. В коробці -- 2160.
200 коробок (запас однієї бригади?, який влізе в одну хату) вистачило би на всі вже наявні трупики хароших.гускіх.
І як це зробити?
наприклад, випалені й заміновані на кілометри поля і ліси перед надійними укріпленнями (замість новобудок в тилах...)
+ підпускати поближче.
Заминировать 1000 км фронта... А мин хватит? А кто потом разминировать всё это будет? На отдельных участках, согласен, надо.
Даже если "підпускати поближче", "всі кулі" не влучать. Или ваша позиция будет захвачена врагом.
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