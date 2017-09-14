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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6917691869196920>
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 14:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:Перефразируя максимально: Если вас вторая сторона не воспринимает как объект не глупо ли надеятся на переговоры?

Пля, а в Стамбулі з ким кацапи вели переговори? А указ про перемовини з фюрером коли був, до чи після Стамбула, то з ким тепер кацапам домовлятись, якщо захочуть перемир'я без виводу війська - з марсіянами?
Я не кажу, що треба скасуватм цей указ, рпв можна досягти і без переговорів з кацапами, в міжнародному форматі. Проблема не тому, що каже пєсков, нєбензя чи путін, а в тому, наскільки сильно Зеленський відірвався від реальності.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 14:30

  lapay написав:
  stm написав:Перефразируя максимально: Если вас вторая сторона не воспринимает как объект не глупо ли надеятся на переговоры?

Пля, а в Стамбулі з ким кацапи вели переговори? А указ про перемовини з фюрером коли був, до чи після Стамбула, то з ким тепер кацапам домовлятись, якщо захочуть перемир'я без виводу війська - з марсіянами?
Я не кажу, що треба скасуватм цей указ, рпв можна досягти і без переговорів з кацапами, в міжнародному форматі. Проблема не тому, що каже пєсков, нєбензя чи путін, а в тому, наскільки сильно Зеленський відірвався від реальності.

Зеленский оторван от поставок вооружений. Согласна. Нам надо убрать его указ от переговоров что бы что? Или переговоры о чём?
Я утверждаю что оркостан интересует образование окраина вместо независимой Украины. А вы?
stm
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 14:32

  stm написав:....... покупать вооружения по ставке 3% мы сможем, не поверите, это меньшая проблема чем непоставки вооруженний в принципе.
ПС: Шаман, мои 3 вопроса и просьба ответов в виде да/нет это сложная конструкция? )))

1. Откуда 3%?
2. За какие средства мы сможем покупать оружие в достаточных количествах?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 14:35

  lapay написав:
  stm написав:Перефразируя максимально: Если вас вторая сторона не воспринимает как объект не глупо ли надеятся на переговоры?

Пля, а в Стамбулі з ким кацапи вели переговори? А указ про перемовини з фюрером коли був, до чи після Стамбула, то з ким тепер кацапам домовлятись, якщо захочуть перемир'я без виводу війська - з марсіянами?
Я не кажу, що треба скасуватм цей указ, рпв можна досягти і без переговорів з кацапами, в міжнародному форматі. Проблема не тому, що каже пєсков, нєбензя чи путін, а в тому, наскільки сильно Зеленський відірвався від реальності.

ви надто перебільшуєте роль Зеленського у цих перемовинах. вам вже неодноразово казали, що в першу чергу Путін хоче перемовин з США. а про ордер МКС ви не забули - в очах Заходу він звичайний злочинець.

неформальні контакти все одно є. у Заходу напевне напряму, у нас можливо через посередників.

зараз нема про що домовлятися. на додачу до захоплених територій Раша хоче ще й позаблоковість України (це неприйнятно, бо це ми просто здаємося, хіба що авансом). а варіант безблоковість України в обмін на захоплені території вже Раша відкинула, включивши ці території в свій склад.

що в тому, що я кажу не так? все так. тому реальних перемовин не хоче Раша, а ми вже й так в обороні. а бутафорські їй потрібні, бо насправді там теж все з колес, запасів немає.
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 25 лют, 2024 14:37, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 14:35

  ЛАД написав:
  stm написав:....... покупать вооружения по ставке 3% мы сможем, не поверите, это меньшая проблема чем непоставки вооруженний в принципе.
ПС: Шаман, мои 3 вопроса и просьба ответов в виде да/нет это сложная конструкция? )))

1. Откуда 3%?
2. За какие средства мы сможем покупать оружие в достаточных количествах?

Следующие страны Балтии это факт :) что бы не вводить 5 поправку. Кредит МВФ где-то по таким ставкам :)
stm
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 14:39

  stm написав: Если вас вторая сторона не воспринимает как объект не глупо ли надеятся на переговоры?

Друга сторона каже шо готова до переговорів.
Слідуючий крок з нашої сторони відмінити закон про заборону і починати переговори.
А там побачим хто шо воспрінімає
і вийде чи не вийде договоритись.
Поки в них явно є заінтересованість до виборів приморозити , а після виборів в них руки будуть розвязані і пукін проведе нову мобілізацію.
Який на тоді план дій в нас? Якраз дозріє наш закон про мобілізацію? Ну побачим шо тут заспівають про північну корею. :lol:
А поки даж без додаткових зусиль з їх стоорін фронт тріщить. Є всі шанси шо харків і запоріжжя попадуть в зону досяжності арт вогню ще до кінця березня.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 14:40

  stm написав:
  lapay написав:
  stm написав:Перефразируя максимально: Если вас вторая сторона не воспринимает как объект не глупо ли надеятся на переговоры?

Пля, а в Стамбулі з ким кацапи вели переговори? А указ про перемовини з фюрером коли був, до чи після Стамбула, то з ким тепер кацапам домовлятись, якщо захочуть перемир'я без виводу війська - з марсіянами?
Я не кажу, що треба скасуватм цей указ, рпв можна досягти і без переговорів з кацапами, в міжнародному форматі. Проблема не тому, що каже пєсков, нєбензя чи путін, а в тому, наскільки сильно Зеленський відірвався від реальності.

Зеленский оторван от поставок вооружений. Согласна. Нам надо убрать его указ от переговоров что бы что? Или переговоры о чём?
Я утверждаю что оркостан интересует образование окраина вместо независимой Украины. А вы?

1. "Зеленский оторван от поставок вооружений" - :?:
Это как?
2. "оркостан интересует образование окраина вместо независимой Украины" - интересует.
Но не все интересы в жизни реализуются. Они рассчитывали добиться этого путём "СВО" за три дня. Не вышло. Тянется уже 2 года. Возможно, сегодня согласились бы на меньшее. Для того, чтобы это знать, нужно разговаривать. Возможно, не напрямую.
В этом lapay, по-моему, прав.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 14:41

  stm написав:
  lapay написав:
  stm написав:Вы понимаете что сами подтверждаете что Украины нет для оркостана?
Это ли не цель оркостана?
Договориться с Вашингтоном о не поставке вооружений Украине вы поддерживаете?
Все ответы да/нет.

1. Не розумію, Ви теж не розумієте, що до чого. В США немає указу про перемовини, як в нас, тому звертались до них.
2. Не підтримую. Якби читали політгілку, то знали б моє негативне відношення до Трампа, воно не змінилось.
Якщо Трамп стане президентом, то за зброю доведеться платити нам чи Європі, а спочатку буде ембарго на зброю.

Я так і не побачив аргументів, одна необгрунтована впевненість.

Я тоже не увидела ответа. Перефразируя максимально: Если вас вторая сторона не воспринимает как объект не глупо ли надеятся на переговоры?
О Трампе потом, я вообще о нём не упоминала, покупать вооружения по ставке 3% мы сможем, не поверите, это меньшая проблема чем непоставки вооруженний в принципе.
ПС: Шаман, мои 3 вопроса и просьба ответов в виде да/нет это сложная конструкция? )))

але коли нема бажання вести конструктивну дискусію, то постійно змінюють про що йде мова. в цьому випадку lapay не хоче визнати, що перемовини залежать не від нас

на форумі багато таких дискусій - не дійти до істини, а або до кінця відстоювати свою точку зору (навіть якщо вона неправильна), або просто заради самого процесу
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 14:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:які аргументи - всі умови, які висуває Раша - це те, щоб Україна залишилась в орбіті їх впливу. а там далі або шлях Біларусі, або повтор 2024, коли вони трошки наберуть сил - це їх бачення. іншого немає - Раші не погоджується на інтеграцію України в Європу, крапка - це очевидно, не сперечайтесь з цим. тим паче що вони вважають, що зараз на коні. от коли в них впаде останні А50 чи потоне останнє корито Чорноморського флоту - може про щось почнуть думати... й то, не факт...

Якщо вони прорвуть лінію фронта, то можуть бути додаткові умови перемир'я, якщо не прорвуть, то буде рпв без умов, як в Кореї.
Якщо запишемо в Конституції, що деокупація буде тільки мирним шляхом, то вступимо в НАТО, для ЄС достатньо рпв.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 14:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:Зеленский оторван от поставок вооружений. Согласна. Нам надо убрать его

Він, на жаль, багато від чого "відірваний" і від реальності також, так все вірно, нам треба від нього почути: я устал, я ухожу. І це буде чесно, тим більше в березні для цього є правові підстави, а не чути від нього чергові маніакальні заяви на кшталт цієї 5-ь діб тому:
Зеленський пообіцяв «дуже швидко» вирішити питання на польському кордоні. Під час селектору з урядовцями «детально розібрали ситуацію та визначили наші наступні кроки».
Всі бачили ганьбу нашої делегації на кордоні і це не цирк, не шапіто. Манія величі, причому в загострених фантосмагоричних формах, відразу згадується класика від цих всіх кварталівських "орденонсців" та власників звання УБД які і близько не були біля ЛЗ: хуже нє будєт, хоть пасмейомся :twisted: Так, смішно, тепер нам всім, всій Європі і більшості країн світу :evil:
Василь-Рівне
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