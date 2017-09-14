Додано: Нед 25 лют, 2024 14:54

lapay написав: Shaman написав: які аргументи - всі умови, які висуває Раша - це те, щоб Україна залишилась в орбіті їх впливу. а там далі або шлях Біларусі, або повтор 2024, коли вони трошки наберуть сил - це їх бачення. іншого немає - Раші не погоджується на інтеграцію України в Європу, крапка - це очевидно, не сперечайтесь з цим. тим паче що вони вважають, що зараз на коні. от коли в них впаде останні А50 чи потоне останнє корито Чорноморського флоту - може про щось почнуть думати... й то, не факт... які аргументи - всі умови, які висуває Раша - це те, щоб Україна залишилась в орбіті їх впливу. а там далі або шлях Біларусі, або повтор 2024, коли вони трошки наберуть сил - це їх бачення. іншого немає - Раші не погоджується на інтеграцію України в Європу, крапка - це очевидно, не сперечайтесь з цим. тим паче що вони вважають, що зараз на коні. от коли в них впаде останні А50 чи потоне останнє корито Чорноморського флоту - може про щось почнуть думати... й то, не факт...

Якщо вони прорвуть лінію фронта, то можуть бути додаткові умови перемир'я, якщо не прорвуть, то буде рпв без умов, як в Кореї.

Якщо запишемо в Конституції, що деокупація буде тільки мирним шляхом, то вступимо в НАТО, для ЄС достатньо рпв. Якщо вони прорвуть лінію фронта, то можуть бути додаткові умови перемир'я, якщо не прорвуть, то буде рпв без умов, як в Кореї.Якщо запишемо в Конституції, що деокупація буде тільки мирним шляхом, то вступимо в НАТО, для ЄС достатньо рпв.

по-перше, що ви маєте на увазі рпв?це вже чиста маніпуляція - треба домовлятися зараз, бо потім буде гірше.гірше не буде. якщо домовимось зараз на їх умовах, а вони їх постійно озвучують - це той самий прорив фронту. повторю, на додачу до окупованих територій вони хочуть гарантії нашої безблоковості. ні НАТО, ні ЄС. але фронт ще треба прорвати. й хоча у них зараз трохи ейфорія, а у нас песимізм після втрати Авдіївки - маю надію, все далеко не так погано. коли у них на штурм йдуть Т55 - це теж про щось каже. чим вони взагалі будуть штурмувати - м'ясом? воно теж кінчається, й одним м'ясом багато не навоюєш. так снарядів у нас не вистачає - а коли постачання почнеться?тому вимагати зараз перемовин - це дуже проросійська позиція. а ви вже хоча б для себе відповісте - чому ви за неї топите