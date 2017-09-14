Shaman написав:які аргументи - всі умови, які висуває Раша - це те, щоб Україна залишилась в орбіті їх впливу. а там далі або шлях Біларусі, або повтор 2024, коли вони трошки наберуть сил - це їх бачення. іншого немає - Раші не погоджується на інтеграцію України в Європу, крапка - це очевидно, не сперечайтесь з цим. тим паче що вони вважають, що зараз на коні. от коли в них впаде останні А50 чи потоне останнє корито Чорноморського флоту - може про щось почнуть думати... й то, не факт...
Якщо вони прорвуть лінію фронта, то можуть бути додаткові умови перемир'я, якщо не прорвуть, то буде рпв без умов, як в Кореї. Якщо запишемо в Конституції, що деокупація буде тільки мирним шляхом, то вступимо в НАТО, для ЄС достатньо рпв.
по-перше, що ви маєте на увазі рпв?
це вже чиста маніпуляція - треба домовлятися зараз, бо потім буде гірше.
гірше не буде. якщо домовимось зараз на їх умовах, а вони їх постійно озвучують - це той самий прорив фронту. повторю, на додачу до окупованих територій вони хочуть гарантії нашої безблоковості. ні НАТО, ні ЄС. але фронт ще треба прорвати. й хоча у них зараз трохи ейфорія, а у нас песимізм після втрати Авдіївки - маю надію, все далеко не так погано. коли у них на штурм йдуть Т55 - це теж про щось каже. чим вони взагалі будуть штурмувати - м'ясом? воно теж кінчається, й одним м'ясом багато не навоюєш. так снарядів у нас не вистачає - а коли постачання почнеться?
тому вимагати зараз перемовин - це дуже проросійська позиція. а ви вже хоча б для себе відповісте - чому ви за неї топите
stm написав: Если вас вторая сторона не воспринимает как объект не глупо ли надеятся на переговоры?
Друга сторона каже шо готова до переговорів. Слідуючий крок з нашої сторони відмінити закон про заборону і починати переговори. А там побачим хто шо воспрінімає і вийде чи не вийде договоритись. Поки в них явно є заінтересованість до виборів приморозити , а після виборів в них руки будуть розвязані і пукін проведе нову мобілізацію. Який на тоді план дій в нас? Якраз дозріє наш закон про мобілізацію? Ну побачим шо тут заспівають про північну корею. А поки даж без додаткових зусиль з їх стоорін фронт тріщить. Є всі шанси шо харків і запоріжжя попадуть в зону досяжності арт вогню ще до кінця березня.
С кем оркостан готов к переговорам и условия? Да, сейчас вся линия активно уже не прогибается, а рушиться. Но это не условия переговоров, это позиция что бы прогнуть. Брать большие города где каждое окно может стрелять не так просто, при условии что мы наростим количество падающих самолётов. Да, учитывая что я в Киеве а вы в каком-то селе у самой линии фронта моя позиция паскудная, основанная на ваших костях.
Востаннє редагувалось stm в Нед 25 лют, 2024 14:58, всього редагувалось 1 раз.
stm написав:....... покупать вооружения по ставке 3% мы сможем, не поверите, это меньшая проблема чем непоставки вооруженний в принципе. ПС: Шаман, мои 3 вопроса и просьба ответов в виде да/нет это сложная конструкция? )))
1. Откуда 3%? 2. За какие средства мы сможем покупать оружие в достаточных количествах?
Следующие страны Балтии это факт что бы не вводить 5 поправку. Кредит МВФ где-то по таким ставкам
Что факт? 3% по кредиту МВФ - возможно. К сожалению, не нашёл цифру. А на второй вопрос? Кредита МВФ явно не хватит, + он, вроде, предназначен не для этого.
stm написав:Брать большие города где каждое окно может стрелять не так просто,
Херсон велике місто? Там стріляли з кожного вікна, чи може за весь час окупації не було ЖОДНОГО пострілу з вікна, підкреслюю - ЖОДНОГО !!! Зміна головкома найсвітлішим дає кожен день сюрпризи: Сили оборони відійшли на західну околицю Ласточкиного поблизу Авдіївки, зайнявши підготовлені оборонні позиції, — речник ОСУВ «Таврія».
stm написав: Если вас вторая сторона не воспринимает как объект не глупо ли надеятся на переговоры?
Друга сторона каже шо готова до переговорів. Слідуючий крок з нашої сторони відмінити закон про заборону і починати переговори. А там побачим хто шо воспрінімає і вийде чи не вийде договоритись. Поки в них явно є заінтересованість до виборів приморозити , а після виборів в них руки будуть розвязані і пукін проведе нову мобілізацію. Який на тоді план дій в нас? Якраз дозріє наш закон про мобілізацію? Ну побачим шо тут заспівають про північну корею. А поки даж без додаткових зусиль з їх стоорін фронт тріщить. Є всі шанси шо харків і запоріжжя попадуть в зону досяжності арт вогню ще до кінця березня.
ЛАД написав:
stm написав:
lapay написав:Пля, а в Стамбулі з ким кацапи вели переговори? А указ про перемовини з фюрером коли був, до чи після Стамбула, то з ким тепер кацапам домовлятись, якщо захочуть перемир'я без виводу війська - з марсіянами? Я не кажу, що треба скасуватм цей указ, рпв можна досягти і без переговорів з кацапами, в міжнародному форматі. Проблема не тому, що каже пєсков, нєбензя чи путін, а в тому, наскільки сильно Зеленський відірвався від реальності.
Зеленский оторван от поставок вооружений. Согласна. Нам надо убрать его указ от переговоров что бы что? Или переговоры о чём? Я утверждаю что оркостан интересует образование окраина вместо независимой Украины. А вы?
1. "Зеленский оторван от поставок вооружений" - Это как? 2. "оркостан интересует образование окраина вместо независимой Украины" - интересует. Но не все интересы в жизни реализуются. Они рассчитывали добиться этого путём "СВО" за три дня. Не вышло. Тянется уже 2 года. Возможно, сегодня согласились бы на меньшее. Для того, чтобы это знать, нужно разговаривать. Возможно, не напрямую. В этом lapay, по-моему, прав.
вже й захисники до lapay підтягнулися. звісно, це відомі неоднозначні постаті. але п'ята колона в країні є, й вона чимала...
ви те ж кажіть про перемовини, як в тому анекдоті. вони готові до перемовин, але на їх умовах - фактично це капітуляція. перемовини модна вести й кулуарно, а якщо будуть якийсь реальні умови, зробити їх публічними. неодноразово вже написано - нема умов для перемовин, їх обрізала Раша - захоплене не віддамо, й безблоковість України й зміна влади (бажано на проросійську - must have).
в них бажання не до виборів приморозити, а хоч якось впорядкувати те, що є - це напевне до року. а потім почати все по-новому.
й цей факт - чому ви вірите, що Раша дотримає свого слова??? притомні люди не вірять, бо притомні. дати себе обдурити - в житті ви теж так?
й шукати логіку в дії Раші та пуйла - марна справа, її там немає. те, на що погодяться в Раші нас не влаштовує. а адекватних вимог не буде, бо вони неадеквати. були б адекватами - не напали б...
але як не доводь, ця трійка не погодиться з цим - оце готовий забитися
ЛАД написав:1. Откуда 3%? 2. За какие средства мы сможем покупать оружие в достаточных количествах?
Следующие страны Балтии это факт что бы не вводить 5 поправку. Кредит МВФ где-то по таким ставкам
Что факт? 3% по кредиту МВФ - возможно. К сожалению, не нашёл цифру. А на второй вопрос? Кредита МВФ явно не хватит, + он, вроде, предназначен не для этого.
я ж кажу, в якийсь незначні подробиці уходимо. допомога Заходу буде, так чи інакше вирішать. Захід розуміє всі ризики не зупинення Раші. поточні їх витрати не зрівняні з потенційними, якщо Україна не втримається...
stm написав:Брать большие города где каждое окно может стрелять не так просто,
Херсон велике місто? Там стріляли з кожного вікна, чи може за весь час окупації не було ЖОДНОГО пострілу з вікна, підкреслюю - ЖОДНОГО !!! Зміна головкома найсвітлішим дає кожен день сюрпризи: Сили оборони відійшли на західну околицю Ласточкиного поблизу Авдіївки, зайнявши підготовлені оборонні позиції, — речник ОСУВ «Таврія».
Во время оккупации стрелять сложно. stm имеет ввиду стрельбу, чтобы избежать оккупации. Бахмут и Авдеевка подтверждают её слова. И харьковская Северная Салтовка тоже. Город при этом, к сожалению, разрушается очень сильно, так что до этого лучше не доводить.
stm написав:....... покупать вооружения по ставке 3% мы сможем, не поверите, это меньшая проблема чем непоставки вооруженний в принципе. .........
1. Откуда 3%? 2. За какие средства мы сможем покупать оружие в достаточных количествах?---------------------------------- Следующие страны Балтии это факт что бы не вводить 5 поправку. Кредит МВФ где-то по таким ставкам
Что факт? 3% по кредиту МВФ - возможно. К сожалению, не нашёл цифру. А на второй вопрос? Кредита МВФ явно не хватит, + он, вроде, предназначен не для этого.
Добавлю о 3%.
1. МВФ планирует заработать на кредитовании Украины по новой программе 6.9% годовых в твердой валюте. Это просто грабительские проценты. Например, ЕС по своей программе на 18 млрд евро не будет брать с нас проценты вплоть до конца 2027 года, а Канада по траншу на 2.4 млрд канадских долларов будет брать только 1.5%. Да и наши банки финансируют Украину под 2.5% в евро и 4.85% в долларе (конечно, на более короткие, чем МВФ сроки, но все же). Так с какой радости МВФ, который еще и условия там всякие выставляет, финансирует нас под ожидаемую ставку в 6.9%?
"Одними из самых дорогих кредитов, взятых Украиной с начала войны оказались кредиты МВФ. Их обслуживание в 2023 году обойдется в около 8% годовых", - написал он.
"Для сравнения: кредит от Франции полученный Украиной в ноябре 2022 г. имеет фиксированную доходность в 1,04% годовых, кредит от Японии в июне 2022 года - 1,0% годовых, кредит от Канады в апреле 2023 года - 1,5% годовых", - отметил Данилишин.
Shaman написав:Захід розуміє всі ризики не зупинення Раші.
От тут я сильно сумніваюсь. Навіть на заході України не розуміють всіх ризиків, не кажучи вже про Берлін чи Париж...
не плутайте населення та державне та військове керівництво.
можливо, дивлячись на те, як Раша захоплює Бахмут чи Авдіївку, військові розуміють, що коли Раша зустрінеться з армією, озброєною сучасною зброєю, то на фарш її перетворять досить швидко. але це їм не завадить страхати цивільну владу й вибивати собі фінансування
але залишається ядерний шантаж. якщо Раша захопить Прибалтику чи наприклад почне пускати дрони на Польщу - що вони будуть робити? насправді, щось зроблять, але влада не хочу доводити ситуацію, коли треба приймати такі нелегкі рішення.
й я чекаю, коли Європа дістане свій джокер, якщо США почне дуркувати з НАТО