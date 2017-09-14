|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 25 лют, 2024 16:14
stm написав:
С кем оркостан готов к переговорам и условия?
Да, сейчас вся линия активно уже не прогибается, а рушиться. Но это не условия переговоров, это позиция что бы прогнуть.
Брать большие города где каждое окно может стрелять не так просто, при условии что мы наростим количество падающих самолётов.
Да, учитывая что я в Киеве а вы в каком-то селе у самой линии фронта моя позиция паскудная, основанная на ваших костях.
ноно .
не каркайте. За кості говорити прєждєврємєнно.
вони не будуть брати города. Вони візьмуть города за яйця. Страх перед ракетами це одне а страх кабів , і обстрілів градами це інше.
Я не в селі а місті Оріхів і як на некайфову сторону дніпра містечко нічо так. Якби його перенести кудись на буковину могло б жити...
Щодо києва він мені не нравиться. З нього хіба андріївський узвіз забрав би чернівці. Ну іще вднх нічо так... но для чернівців мталінський ампір то занадто. І коли там лазив там пиришки пупоришки з колонок грало. Нічо не маю проти Насті. Но блін, ви там ващє чуйство стіля потіряли?
Но не про то... не знаю як то понятніше обяснити. Тут де я людей в обріз. Тут з танка дістають. А там де з автомата може прилетіти, людей зара менше ніж треба в 3 рази і народ втомлений . та й буйні вже вилетіли з ігри.
Якшо все буде без змін, однаковий темп тиску на нас то десь днів 10 і те шо було смішним плодом удару на мелітополь , Україна здасть. Песіміздю? Можливо. Можливо там резерви і запас снарядів... можливо з півночі ще перекинуть армію... я про це нічого не знаю. Не мій рівень. Но признаків не бачу. Бачу за нами копають лінію оборони і мож хтось її займе.
це самий оптимістичний прогноз.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 736
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 лют, 2024 16:26
При виході з Авдіївки Донецької області у зв'язку з оточенням міста російськимм загарбниками, у російський полон потрапила невелика кількість бійців Сил оборони України. Як передає кореспондент УНІАН, про це начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов сказав журналістам.
Зокрема, у нього запитали, чи відомо, скільки українських захисників потрапило у полон при виході з Авдіївки.
"Мені просто треба подивитися, цифра невелика", - сказав Буданов.
Також він сказав, що складено список українських бійців, які потрапили в полон.
"Це ніякі не тисячі. І не сотні", - сказав Буданов.
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 10907
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3226 раз.
- Подякували: 3285 раз.
-
- Профіль
-
1
2
1
Додано: Нед 25 лют, 2024 16:27
холява написав:
Schmidt , BIGor Xenon підскажіть де зараз ви знаходитесь ?На якому рубежі
, може в шпиталі , може снаряди відвантажуєте ?Стільки від вас пліток
і ......(тримаю себе в рках )
Яких пліток? - тільки факти з посиланнями. Не подобається - спробуйте спростувати.
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 4138
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 275 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 лют, 2024 16:30
Підрозділи Сил оборони України відійшли на західну околицю Ласточкиного на Авдіївському напрямку. Тривають запеклі бої.
"На Авдіївському напрямку підрозділи Сил оборони України відійшли на західну околицю населеного пункту Ласточкине, де зайняли підготовлені оборонні позиції", - заявив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в коментарі УП.
Він також наголосив, що ворог постійно застосовує керовані авіабомби, артилерію, FPV-дрони для ударів по позиціях українських воїнів.
Трепке набрехав (бо читає русняві тг)
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 10907
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3226 раз.
- Подякували: 3285 раз.
-
- Профіль
-
1
2
1
Додано: Нед 25 лют, 2024 16:33
Дюрі-бачі написав:
Можливо ще з якоїсь схованки дістануть кілька мільярдів, крім ФНБ.
Кілька мільярдів - це ніщо. Лише основна техніка (БМП, Танки, САУ) батальйонів/дивізіонів одної мотострілкової бригади коштує понад 600 млн доларів. Вся техніка бригади без запасу БК коштує понад мільярд доларів.
Дюрі-бачі написав:
Єдиний об'єктивний показник, який не можуть приховати - це курс рубля на чорному ринку. Поки його тримають - значить з фінансами все ок. Як він почне подвоюватись щомісяця - перемога близько.
Якщо курс хуюбля почне подовояватися щомісяця то це вже оркам пизда.
-
Denik
-
-
- Повідомлень: 2910
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 611 раз.
- Подякували: 1083 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Нед 25 лют, 2024 16:37
Banderlog написав:
Я не в селі а місті Оріхів і як на некайфову сторону дніпра містечко нічо так. ..
Якшо все буде без змін, однаковий темп тиску на нас то десь днів 10 і те шо було смішним плодом удару на мелітополь , Україна здасть. Песіміздю? Можливо. Можливо там резерви і запас снарядів... можливо з півночі ще перекинуть армію... я про це нічого не знаю. Не мій рівень. Но признаків не бачу. Бачу за нами копають лінію оборони і мож хтось її займе.
це самий оптимістичний прогноз.
Я додам "оптимізму". Той воїн, який тут волав, що його тре замінити разом із побратимами, вже відступили на третю лінію, тобто першу і другу здали ворогу. Інформація від бійця, який зараз там знаходиться.
-
fler
-
-
- Повідомлень: 4665
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1182 раз.
- Подякували: 1327 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 лют, 2024 16:50
ЛАД
, я так і не дочекався відповіді
pesikot написав: ЛАД написав:
Тому я і голосував за Зе, який обіцяв мир, проти По, який ставив на війну (звісно, це не єдина причина).
І як, стався мир ? Чи ще більша війна ?
Чи ти, як завжди. Тут бачу, а тут не бачу
Проте "мненіє імєєшь по многім вопросам"
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 9194
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 531 раз.
- Подякували: 1252 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Нед 25 лют, 2024 16:53
fler написав: Banderlog написав:
Я не в селі а місті Оріхів і як на некайфову сторону дніпра містечко нічо так. ..
Якшо все буде без змін, однаковий темп тиску на нас то десь днів 10 і те шо було смішним плодом удару на мелітополь , Україна здасть. Песіміздю? Можливо. Можливо там резерви і запас снарядів... можливо з півночі ще перекинуть армію... я про це нічого не знаю. Не мій рівень. Но признаків не бачу. Бачу за нами копають лінію оборони і мож хтось її займе.
це самий оптимістичний прогноз.
Я додам "оптимізму". Той воїн, який тут волав, що його тре замінити разом із побратимами, вже відступили на третю лінію, тобто першу і другу здали ворогу. Інформація від бійця, який зараз там знаходиться.
А якби замінили, то щоб змінилось ?
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 9194
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 531 раз.
- Подякували: 1252 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Нед 25 лют, 2024 17:03
Ukrainian написав:
А зараз уряд по всьому світу з протягнутою рукою просить боєприпаси.
Країну та армію тридцять років нищили усі попередники
А в Чехії та Болгарії знищували склади - це теж попередники ?
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 9194
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 531 раз.
- Подякували: 1252 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Нед 25 лют, 2024 17:06
Shaman написав:
по-перше, що ви маєте на увазі рпв?
це вже чиста маніпуляція - треба домовлятися зараз, бо потім буде гірше.
гірше не буде. якщо домовимось зараз на їх умовах, а вони їх постійно озвучують - це той самий прорив фронту. повторю, на додачу до окупованих територій вони хочуть гарантії нашої безблоковості. ні НАТО, ні ЄС. але фронт ще треба прорвати.
Рпв - режим припинення вогню. Я ні разу не писав про необхідність перемовин з кацапами, після Стамбула, рпв можна досягти і без цього. Ще навіть зараз.
Якщо кацапи прорвуть фронт, до доведеться і перемовини вести, і Мінськ-3 підписувати, і безблоковість приймати, в залежності від глибини прориву.
Все треба робити вчасно, щоб мінімізувати втрати, тільки для цього треба мати адекватного президента і його радників.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 13708
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1203 раз.
- Подякували: 1458 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|9
|611
|
|
|1491
|170345
|
|
|6076
|563762
|
|