Додано: Нед 25 лют, 2024 16:14

stm написав:

С кем оркостан готов к переговорам и условия?

Да, сейчас вся линия активно уже не прогибается, а рушиться. Но это не условия переговоров, это позиция что бы прогнуть.

Брать большие города где каждое окно может стрелять не так просто, при условии что мы наростим количество падающих самолётов.

Да, учитывая что я в Киеве а вы в каком-то селе у самой линии фронта моя позиция паскудная, основанная на ваших костях. С кем оркостан готов к переговорам и условия?Да, сейчас вся линия активно уже не прогибается, а рушиться. Но это не условия переговоров, это позиция что бы прогнуть.Брать большие города где каждое окно может стрелять не так просто, при условии что мы наростим количество падающих самолётов.Да, учитывая что я в Киеве а вы в каком-то селе у самой линии фронта моя позиция паскудная, основанная на ваших костях.

ноно .не каркайте. За кості говорити прєждєврємєнно.вони не будуть брати города. Вони візьмуть города за яйця. Страх перед ракетами це одне а страх кабів , і обстрілів градами це інше.Я не в селі а місті Оріхів і як на некайфову сторону дніпра містечко нічо так. Якби його перенести кудись на буковину могло б жити...Щодо києва він мені не нравиться. З нього хіба андріївський узвіз забрав би чернівці. Ну іще вднх нічо так... но для чернівців мталінський ампір то занадто. І коли там лазив там пиришки пупоришки з колонок грало. Нічо не маю проти Насті. Но блін, ви там ващє чуйство стіля потіряли?Но не про то... не знаю як то понятніше обяснити. Тут де я людей в обріз. Тут з танка дістають. А там де з автомата може прилетіти, людей зара менше ніж треба в 3 рази і народ втомлений . та й буйні вже вилетіли з ігри.Якшо все буде без змін, однаковий темп тиску на нас то десь днів 10 і те шо було смішним плодом удару на мелітополь , Україна здасть. Песіміздю? Можливо. Можливо там резерви і запас снарядів... можливо з півночі ще перекинуть армію... я про це нічого не знаю. Не мій рівень. Но признаків не бачу. Бачу за нами копають лінію оборони і мож хтось її займе.це самий оптимістичний прогноз.