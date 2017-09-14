Shaman написав:по-перше, що ви маєте на увазі рпв?
це вже чиста маніпуляція - треба домовлятися зараз, бо потім буде гірше.
гірше не буде. якщо домовимось зараз на їх умовах, а вони їх постійно озвучують - це той самий прорив фронту. повторю, на додачу до окупованих територій вони хочуть гарантії нашої безблоковості. ні НАТО, ні ЄС. але фронт ще треба прорвати.
Рпв - режим припинення вогню. Я ні разу не писав про необхідність перемовин з кацапами, після Стамбула, рпв можна досягти і без цього. Ще навіть зараз.
Так саме ти писав, що Пуйло готовий до РПВ, тому треба перемовини І так тут всіх в цьому переконував
11:21 по центральноевропейскому времени Около 50% поставок западного оружия в Украину не доставляются вовремя , заявил в воскресенье министр обороны Киева.
Рустем Умеров сделал это замечание во время телевизионной конференции в Киеве с участием ряда украинских министров через день после того, как полномасштабное вторжение России достигло двухлетней отметки.
Украина, которая борется с нехваткой боеприпасов, в течение нескольких месяцев заявляла, что западная помощь доходит до нее медленно, и это имеет реальные последствия для ее двухлетней борьбы с Россией, включая человеческие жертвы.
Умеров заявил на форуме, приуроченном ко второй годовщине вторжения России в соседнего соседа: На данный момент обязательства не являются поставкой. Пятьдесят процентов обязательств не выполняются вовремя. Мы делаем все возможное и невозможное, но без своевременной подачи это нам вредит.
6 часов назад 10:37 по центральноевропейскому времени В прошлом году Украина утроила производство оружия, и сейчас в оборонном секторе страны работают 500 компаний, заявил в воскресенье министр стратегических отраслей Киева.
Александр Камышин заявил во время телеобращения в Киеве, что в эту цифру входят 100 государственных и 400 частных компаний и что Украина в этом году планирует "значительно увеличить производство боеприпасов".
Киев ищет способы усилить свою оборону против двухлетнего вторжения Москвы, в том числе за счет увеличения внутреннего производства вооружений и инноваций.
В отдельном обращении министр цифровых технологий Украины Михайлов Федоров заявил, что 90% дронов, используемых на поле боя против российских войск, были произведены в Украине.
pesikot написав:А якби замінили, то щоб змінилось ?
Ні разу не вірю, що в нього не було шансів на заміну. Скоріше його дружина переконала сидіти та не рипатись або він таки реалізував свій план Б і вже дома. Я більше про те, що треба було менше базікати на форумі, а більше ділом займатись. Щодо здачі позицій - я просто констатую факт, засуджувати за це я не можу.
lapay написав:.................. Рпв - режим припинення вогню. Я ні разу не писав про необхідність перемовин з кацапами, після Стамбула, рпв можна досягти і без цього. Ще навіть зараз. ..................
lapay написав:.................. Рпв - режим припинення вогню. Я ні разу не писав про необхідність перемовин з кацапами, після Стамбула, рпв можна досягти і без цього. Ще навіть зараз. ..................
Каким образом?
неужели забыли простой рецепт от бубочки? "просто перестать стрелять"
lapay написав:Все треба робити вчасно, щоб мінімізувати втрати, тільки для цього треба мати адекватного президента і його радників.
Будь-хто, хто підпише менше ніж кордони 91-го, автоматично стане політичним трупом.
"політичним трупом" в очах кого - ухилянтів, бігунців та жлобів-гедоністів ? Про юридичне визнання псевдокордонів ерефії наче не йдеться Я щось не бачу підозри на політичну трупність в очах дописувачів з окопів. Більше всього загрози політичного затрупініння з боку домогосподарок 50+ з енурезниками-чоловіками і діточками-магістрами за кордоном
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 25 лют, 2024 17:24, всього редагувалось 1 раз.