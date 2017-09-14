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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 692069216922692369246925>
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 17:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  lapay написав:Все треба робити вчасно, щоб мінімізувати втрати, тільки для цього треба мати адекватного президента і його радників.

Будь-хто, хто підпише менше ніж кордони 91-го, автоматично стане політичним трупом.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 25 лют, 2024 17:12, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 17:11

  lapay написав:
  Shaman написав:по-перше, що ви маєте на увазі рпв?

це вже чиста маніпуляція - треба домовлятися зараз, бо потім буде гірше.

гірше не буде. якщо домовимось зараз на їх умовах, а вони їх постійно озвучують - це той самий прорив фронту. повторю, на додачу до окупованих територій вони хочуть гарантії нашої безблоковості. ні НАТО, ні ЄС. але фронт ще треба прорвати.

Рпв - режим припинення вогню. Я ні разу не писав про необхідність перемовин з кацапами, після Стамбула, рпв можна досягти і без цього. Ще навіть зараз.

Так саме ти писав, що Пуйло готовий до РПВ, тому треба перемовини
І так тут всіх в цьому переконував

А що трапилось тепер ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 17:12

11:21 по центральноевропейскому времени
Около 50% поставок западного оружия в Украину не доставляются вовремя , заявил в воскресенье министр обороны Киева.

Рустем Умеров сделал это замечание во время телевизионной конференции в Киеве с участием ряда украинских министров через день после того, как полномасштабное вторжение России достигло двухлетней отметки.

Украина, которая борется с нехваткой боеприпасов, в течение нескольких месяцев заявляла, что западная помощь доходит до нее медленно, и это имеет реальные последствия для ее двухлетней борьбы с Россией, включая человеческие жертвы.

Умеров заявил на форуме, приуроченном ко второй годовщине вторжения России в соседнего соседа:
На данный момент обязательства не являются поставкой.
Пятьдесят процентов обязательств не выполняются вовремя.
Мы делаем все возможное и невозможное, но без своевременной подачи это нам вредит.

https://www.theguardian.com/world/live/2024/feb/25/ukraine-russia-war-live-g7-funding-kyiv-military-drone-attacks-latest-news?page=with:block-65db147a8f08cb21f92a9786#block-65db147a8f08cb21f92a9786

6 часов назад 10:37 по центральноевропейскому времени
В прошлом году Украина утроила производство оружия, и сейчас в оборонном секторе страны работают 500 компаний, заявил в воскресенье министр стратегических отраслей Киева.

Александр Камышин заявил во время телеобращения в Киеве, что в эту цифру входят 100 государственных и 400 частных компаний и что Украина в этом году планирует "значительно увеличить производство боеприпасов".

Киев ищет способы усилить свою оборону против двухлетнего вторжения Москвы, в том числе за счет увеличения внутреннего производства вооружений и инноваций.

В отдельном обращении министр цифровых технологий Украины Михайлов Федоров заявил, что 90% дронов, используемых на поле боя против российских войск, были произведены в Украине.

https://www.theguardian.com/world/live/2024/feb/25/ukraine-russia-war-live-g7-funding-kyiv-military-drone-attacks-latest-news?page=with:block-65db0a5f8f08cb21f92a9759#block-65db0a5f8f08cb21f92a9759
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 17:14

  pesikot написав:А якби замінили, то щоб змінилось ?

Ні разу не вірю, що в нього не було шансів на заміну. Скоріше його дружина переконала сидіти та не рипатись або він таки реалізував свій план Б і вже дома.
Я більше про те, що треба було менше базікати на форумі, а більше ділом займатись.
Щодо здачі позицій - я просто констатую факт, засуджувати за це я не можу.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 17:15

  Дюрі-бачі написав:Будь-хто, хто підпише менше ніж кордони 91-го, автоматично стане політичним трупом.

Кордони 1991 року - це ж бажання рашистів
Відновити РФ до кордонів СРСР 1991 року

І ти, так само, кажешь про кордони 1991 року.
Ти просуваешь нарративи рашістів.

Бо Україні казати про кордони 1991 року дуже зарано
Востаннє редагувалось pesikot в Нед 25 лют, 2024 17:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 17:15

  Дюрі-бачі написав:
  lapay написав:Все треба робити вчасно, щоб мінімізувати втрати, тільки для цього треба мати адекватного президента і його радників.

Будь-хто, хто підпише менше ніж кордони 91-го, автоматично стане політичним трупом.

Есть не автоматические варианты стать просто трупом. Не политическим, а в прямом смысле слова.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 17:18

  lapay написав:..................
Рпв - режим припинення вогню. Я ні разу не писав про необхідність перемовин з кацапами, після Стамбула, рпв можна досягти і без цього. Ще навіть зараз.
..................

Каким образом?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 17:19

  ЛАД написав:
  lapay написав:..................
Рпв - режим припинення вогню. Я ні разу не писав про необхідність перемовин з кацапами, після Стамбула, рпв можна досягти і без цього. Ще навіть зараз.
..................

Каким образом?

неужели забыли простой рецепт от бубочки?
"просто перестать стрелять"
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 17:20

  Дюрі-бачі написав:
  lapay написав:Все треба робити вчасно, щоб мінімізувати втрати, тільки для цього треба мати адекватного президента і його радників.

Будь-хто, хто підпише менше ніж кордони 91-го, автоматично стане політичним трупом.


"політичним трупом" в очах кого - ухилянтів, бігунців та жлобів-гедоністів ?
Про юридичне визнання псевдокордонів ерефії наче не йдеться
Я щось не бачу підозри на політичну трупність в очах дописувачів з окопів.
Більше всього загрози політичного затрупініння з боку домогосподарок 50+ з енурезниками-чоловіками і діточками-магістрами за кордоном
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 25 лют, 2024 17:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 17:22

  fler написав:
  pesikot написав:А якби замінили, то щоб змінилось ?

Ні разу не вірю, що в нього не було шансів на заміну. Скоріше його дружина переконала сидіти та не рипатись або він таки реалізував свій план Б і вже дома.

Ви погано знаєте Долярчика, якби так сталось би, то він засрав би весь форум, що він дома
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