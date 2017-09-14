Прохожий написав:
неужели забыли простой рецепт от бубочки?
"просто перестать стрелять"
Ситуации 2019 и 2024 сильно отличаются.
А вопрос к lapay остаётся.
Действительно, интересно.
Вариантов рпв без переговоров я лично не представляю.
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Додано: Нед 25 лют, 2024 17:26
Ситуации 2019 и 2024 сильно отличаются.
А вопрос к lapay остаётся.
Действительно, интересно.
Вариантов рпв без переговоров я лично не представляю.
Додано: Нед 25 лют, 2024 17:29
Не очень понятно.
Вы упрекаете Успіха в том, что он до сих пор не слинял с фронта?
Додано: Нед 25 лют, 2024 17:32
Я б зробив ставку на те що план б запущено в реалізацію. Того й мовчить. Буде дома, то ми про нього іще почуєм
Додано: Нед 25 лют, 2024 17:34
Хто забув - передивіться відео перли цього пере-лукашенко і недо-путіна, де він кидає сніг лопатою, їздить возить ліки, займається совковим крінжовим популізмом.
в 2019 мені одна мудра жінка привела цитату Керрола: Не грусти, – сказала Алисa. – Рано или поздно все станет понятно, все станет на свои места и выстроится в единую красивую схему, как кружева. Станет понятно, зачем все было нужно, потому что все будет правильно.
Я подумал: да-да сложится. сложится так красиво, что ты сама сложишься вдвое.
вы не понимаете, что с приходом боневтика - эпидемия и войны - просто закономерны!
Додано: Нед 25 лют, 2024 17:40
Та ты шоо ..
Да, отличаются.
Но, бляха-муха, опять эти нюансы
В 2019 году был условный мир. Военные действия сходили на нет
И это было при Порошенко, который за войну
Но тут появилась позиция у Зеленского, который за мир, "я увидел в глазах Путина мир" и стало понятно, что ни к чему хорошему это не приведёт
Если убийце говорят, что у тебя в глазах мир, он прослезится и поймёт ... что нужно начинать ещё бОльшую войну
Додано: Нед 25 лют, 2024 17:54
Не такі вже й великі суми за 2 роки, економічна мобілізація явно пробуксовує для біьшості
США у 2СВ навіть легкові авто призупинили продавати, а ті що їздили, обмежили 35 миль на годину щоб бензин та гуму економити
Потім іноземці дивляться на фото київського та львівського парадайзу, усміхнених бігунців у себе, і думають - а воно їм треба
Додано: Нед 25 лют, 2024 17:57
Додано: Нед 25 лют, 2024 18:00
хто чим займається у вільний час - то власна справа. форум не найгірший варіант.
але тоді залишається питання без відповіді - якщо всі реалізують своє право на заміну, чи хоча б на 50% - а хто ж буде захищати позиції?
тому не треба засуджувати тих, хто виконує свій обов'язок. а те, що хтось жаліється, що втомився - так за 2 роки війни дійсно всі втомилися, але кожен бореться з цим по-своєму - скарги на форумі теж не найгірший варіант. а тут ще є можливість поштрикати когось. мене наприклад повідомлення Успіха не чіпляють, чого б це?
тому не треба оце "базікати", щоб потім лайно у відповідь не прилітало
Додано: Нед 25 лют, 2024 18:01
Цікаво, ніколи не чув і не бачив ніде статистики , а скільки за 2 роки затонатив на ЗСУ ПАТ "Студія Квартал 95" ?
от просто цікаво..
Додано: Нед 25 лют, 2024 18:02
Факти в студію про це ...
Ти у нас капець, який розумник, з гуглем знайомий
А для себе, такі обмеження підтримуєшь ?
Якщо ні, то до чого цей допис ?
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