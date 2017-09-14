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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 69216922692369246925>
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 17:26

  Прохожий написав:
  ЛАД написав:
  lapay написав:..................
Рпв - режим припинення вогню. Я ні разу не писав про необхідність перемовин з кацапами, після Стамбула, рпв можна досягти і без цього. Ще навіть зараз.
..................

Каким образом?

неужели забыли простой рецепт от бубочки?
"просто перестать стрелять"

Ситуации 2019 и 2024 сильно отличаются.
А вопрос к lapay остаётся.
Действительно, интересно.
Вариантов рпв без переговоров я лично не представляю.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 17:29

  fler написав:
  pesikot написав:А якби замінили, то щоб змінилось ?

Ні разу не вірю, що в нього не було шансів на заміну. Скоріше його дружина переконала сидіти та не рипатись або він таки реалізував свій план Б і вже дома.
Я більше про те, що треба було менше базікати на форумі, а більше ділом займатись.
Щодо здачі позицій - я просто констатую факт, засуджувати за це я не можу.

Не очень понятно.
Вы упрекаете Успіха в том, что он до сих пор не слинял с фронта? :shock:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 17:32

  fler написав:
  pesikot написав:А якби замінили, то щоб змінилось ?

Ні разу не вірю, що в нього не було шансів на заміну. Скоріше його дружина переконала сидіти та не рипатись або він таки реалізував свій план Б і вже дома.



Я б зробив ставку на те що план б запущено в реалізацію. Того й мовчить. Буде дома, то ми про нього іще почуєм :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 17:34

  Василь-Рівне написав:
  stm написав:Зеленский оторван от поставок вооружений. Согласна. Нам надо убрать его

Він, на жаль, багато від чого "відірваний" і від реальності також, так все вірно


Хто забув - передивіться відео перли цього пере-лукашенко і недо-путіна, де він кидає сніг лопатою, їздить возить ліки, займається совковим крінжовим популізмом.

в 2019 мені одна мудра жінка привела цитату Керрола: Не грусти, – сказала Алисa. – Рано или поздно все станет понятно, все станет на свои места и выстроится в единую красивую схему, как кружева. Станет понятно, зачем все было нужно, потому что все будет правильно.

Я подумал: да-да сложится. сложится так красиво, что ты сама сложишься вдвое.
вы не понимаете, что с приходом боневтика - эпидемия и войны - просто закономерны!
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 17:40

  ЛАД написав:Ситуации 2019 и 2024 сильно отличаются.
Вариантов рпв без переговоров я лично не представляю.

Та ты шоо ..

Да, отличаются.
Но, бляха-муха, опять эти нюансы

В 2019 году был условный мир. Военные действия сходили на нет
И это было при Порошенко, который за войну


Но тут появилась позиция у Зеленского, который за мир, "я увидел в глазах Путина мир" и стало понятно, что ни к чему хорошему это не приведёт

Если убийце говорят, что у тебя в глазах мир, он прослезится и поймёт ... что нужно начинать ещё бОльшую войну
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 17:54

Не такі вже й великі суми за 2 роки, економічна мобілізація явно пробуксовує для біьшості
США у 2СВ навіть легкові авто призупинили продавати, а ті що їздили, обмежили 35 миль на годину щоб бензин та гуму економити
Потім іноземці дивляться на фото київського та львівського парадайзу, усміхнених бігунців у себе, і думають - а воно їм треба

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fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 17:57

  Schmidt написав:
Яких пліток? - тільки факти з посиланнями. Не подобається - спробуйте спростувати.


Я ще раз запитую , де ви зараз знаходитесь ?
В якому" котлі " ?
Про якість постів, вас , бетона і багатьох інших я не питав .
Де ви приносите користь для держави ?
холява
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 18:00

  fler написав:
  pesikot написав:А якби замінили, то щоб змінилось ?

Ні разу не вірю, що в нього не було шансів на заміну. Скоріше його дружина переконала сидіти та не рипатись або він таки реалізував свій план Б і вже дома.
Я більше про те, що треба було менше базікати на форумі, а більше ділом займатись.
Щодо здачі позицій - я просто констатую факт, засуджувати за це я не можу.

хто чим займається у вільний час - то власна справа. форум не найгірший варіант.

але тоді залишається питання без відповіді - якщо всі реалізують своє право на заміну, чи хоча б на 50% - а хто ж буде захищати позиції?

тому не треба засуджувати тих, хто виконує свій обов'язок. а те, що хтось жаліється, що втомився - так за 2 роки війни дійсно всі втомилися, але кожен бореться з цим по-своєму - скарги на форумі теж не найгірший варіант. а тут ще є можливість поштрикати когось. мене наприклад повідомлення Успіха не чіпляють, чого б це? ;)

тому не треба оце "базікати", щоб потім лайно у відповідь не прилітало 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 18:01

Цікаво, ніколи не чув і не бачив ніде статистики , а скільки за 2 роки затонатив на ЗСУ ПАТ "Студія Квартал 95" ?

от просто цікаво..
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 18:02

  fox767676 написав:Не такі вже й великі суми за 2 роки, економічна мобілізація явно пробуксовує для біьшості
США у 2СВ навіть легкові авто призупинили продавати, а ті що їздили, обмежили 35 миль на годину щоб бензин та гуму економити


Факти в студію про це ...
Ти у нас капець, який розумник, з гуглем знайомий

А для себе, такі обмеження підтримуєшь ?
Якщо ні, то до чого цей допис ?
pesikot
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  #<1 ... 69216922692369246925>
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