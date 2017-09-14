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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 25 лют, 2024 18:13
холява написав: Schmidt написав:
Яких пліток? - тільки факти з посиланнями. Не подобається - спробуйте спростувати.
Я ще раз запитую , де ви зараз знаходитесь ?
В якому" котлі " ?
Яка вам різниця, хто в якому котлі? Кожен буде в тому котлі, на який заслужив своїми діями/бездіяльністю.
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Schmit
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Додано: Нед 25 лют, 2024 18:15
viewtopic.php?f=131&t=247991&p=5647765&sid=7382432ca856a8bd79cf7adbea8ce5b9#p5647765
ЛАД написав:
Действительно, интересно.
Вариантов рпв без переговоров я лично не представляю.
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lapay
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Додано: Нед 25 лют, 2024 18:15
lapay написав: Shaman написав:
по-перше, що ви маєте на увазі рпв?
це вже чиста маніпуляція - треба домовлятися зараз, бо потім буде гірше.
гірше не буде. якщо домовимось зараз на їх умовах, а вони їх постійно озвучують - це той самий прорив фронту. повторю, на додачу до окупованих територій вони хочуть гарантії нашої безблоковості. ні НАТО, ні ЄС. але фронт ще треба прорвати.
Рпв - режим припинення вогню. Я ні разу не писав про необхідність перемовин з кацапами, після Стамбула, рпв можна досягти і без цього. Ще навіть зараз.
Якщо кацапи прорвуть фронт, до доведеться і перемовини вести, і Мінськ-3 підписувати, і безблоковість приймати, в залежності від глибини прориву.
Все треба робити вчасно, щоб мінімізувати втрати, тільки для цього треба мати адекватного президента і його радників.
якщо про перемовини не кажуть, то це не значить, шо їх немає. контакти однозначно є. коли буде що обговорювати, їх зроблять публічно.
для мене зрозуміло, що перемовин немає через позицію Раші - території не віддамо, але й ніякого НАТО, ЄС - нас це не влаштовує. чому це інші не розуміють питання.
гіпотетична вилка перемовин - втрата територій-гарантії або повернення територій-внеблоковий статус - Раша автоматично прибрала. й головне, як можна вести перемовини з тими, хто оце тебе все одно не виконає домовленностей? чому на це ніхто не відповість.
щоб мінімізувати втрати, ми вже перейшли до оборони. а прорив фронту - не лякайте раніше часу, насправді у Раші немає ресурсів щось проривати. захопити Авдіївку, зрівнявши її з землею за чотири місяця - це вершина їх досягнень
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Shaman
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Додано: Нед 25 лют, 2024 18:17
Дюрі-бачі написав: lapay написав:
Все треба робити вчасно, щоб мінімізувати втрати, тільки для цього треба мати адекватного президента і його радників.
Будь-хто, хто підпише менше ніж кордони 91-го, автоматично стане політичним трупом.
теж дуже некоректне висловлювання.
й ФРН свого часу було розділене, й Корея наразі - подивимось, як воно буде.
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Shaman
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Додано: Нед 25 лют, 2024 18:17
pesikot написав:
Так саме ти писав, що Пуйло готовий до РПВ, тому треба перемовини
І так тут всіх в цьому переконував
А що трапилось тепер ?
Не бреши, і не хами, я цього не люблю.
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lapay
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Додано: Нед 25 лют, 2024 18:19
Schmit
Мені не байдуже , коли хтось ,за тисячі кілометрів від фронту ,пише бруд на висновку плітків зібраних з інтернету .
Ви та інші "зарекомендували " себе як самих найвідвертіших стягувачив пліток на форум .
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холява
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Додано: Нед 25 лют, 2024 18:19
Вы до сих пор доверяете ООН? Основания, какие действия предприняты ООН, наверное они выгнали рашу, как предполагает их статут?)
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stm
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Додано: Нед 25 лют, 2024 18:20
я не спеціаліст по складним та агресивним перемовинам, але той, хто перший почне ініціювати перемовини, має більш слабку переговорну позицію. чи я помиляюсь?
тому нехай цим займаються спеціалісти. я майже впевнений, що контакти йдуть.
коли у них закінчаться А50 може скорегують свою позицію
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Shaman
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Додано: Нед 25 лют, 2024 18:24
ЛАД написав:
В 2022 захватили не только Купянск, но и ещё много чего гораздо ближе к Харькову.
Но Харьков не втратили.
Ще рік тому дорога на Харків за нами була практично без укріплень, вже наше МТЗ копало другу лінію оборони.
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unicdima
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Додано: Нед 25 лют, 2024 18:25
холява написав:Schmit
Мені не байдуже , коли хтось ,за тисячі кілометрів від фронту ,пише бруд на висновку плітків зібраних з інтернету .
Ви та інші "зарекомендували " себе як самих найвідвертіших стягувачив пліток на форум .
Не подобається гірка правда, волієте сидіти в теплій ванні брехні?
Сумніваєтесь, що це правда - спробуйте спростуйте.
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Schmit
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