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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 6922692369246925
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 18:25

  Shaman написав:
  fler написав:Я більше про те, що треба було менше базікати на форумі, а більше ділом займатись.
Щодо здачі позицій - я просто констатую факт, засуджувати за це я не можу.

хто чим займається у вільний час - то власна справа. форум не найгірший варіант.

Тобто ви не в курсі, що той боєць сидів на форумі не лише у вільний час? Тепер уявіть, якщо всі бійці сидітимуть на форумах і не лише у вільний час. Як вам картина?

  Shaman написав:..але тоді залишається питання без відповіді - якщо всі реалізують своє право на заміну, чи хоча б на 50% - а хто ж буде захищати позиції?

Їх потрібно замінювати, хочете ви чи ні, але цю проблему вирішує командування, а не форумчани.
  Shaman написав:тому не треба засуджувати тих, хто виконує свій обов'язок.

Не маніпулюйте цим. Я засуджую конкретну людину за конкретні дії - за скиглення про одне й те саме, за висвітлення на форумі тих речей, які не можна висвітлювати, бо це шкодить як побратимам, так і ЗСУ в цілому і відповідно це може допомогти ворогу.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 18:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://www.pravda.com.ua/news/2024/02/25/7443637/
Зеленський озвучив втрати "на щиті" в 31 тисячу військовослужбовців.
Можу зпівставити з данними по своїй військовій частині і підтвердити, що цифри Зеленського є реальними.

Тобто на одного вбитого на даний момент 100 обісравшихся виїхавших за хабар або ухилянтів. Ну і ймовірність стати 200-им на війні в середньому не сильно більша за ймовірність померти в ДТП/ від тяжкої хвороби.

Суспільством керує страх...
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 18:27

  stm написав:
  lapay написав:
  ЛАД написав:Действительно, интересно.
Вариантов рпв без переговоров я лично не представляю.


Напад росії і білорусі на Україну

Вы до сих пор доверяете ООН? Основания, какие действия предприняты ООН, наверное они выгнали рашу, как предполагает их статут?)

знову пограємо в адвоката диявола 8)

ви як юрист маєте розуміти, що все не так просто. на підставі чого виганяти? що Раша почала СВО (як вони кажуть)? так США теж не одну СВО провела свого часу. й тут починаються нюанси, у яких можна надовго загрузнути.

юридичні процедури вимагають часу. й вони йдуть - це й санкції, це й ордер МКС. але це довгий шлях.

моя особиста думка - рішення Заходу - Карфаген має бути знищений. але поки що вони про це не кажуть, мовчки й кропітко роблять свою справу 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 18:29

  Shaman написав:
  stm написав:Вы до сих пор доверяете ООН? Основания, какие действия предприняты ООН, наверное они выгнали рашу, как предполагает их статут?)

знову пограємо в адвоката диявола 8)

ви як юрист маєте розуміти, що все не так просто. на підставі чого виганяти? що Раша почала СВО (як вони кажуть)? так США теж не одну СВО провела свого часу. й тут починаються нюанси, у яких можна надовго загрузнути.

юридичні процедури вимагають часу. й вони йдуть - це й санкції, це й ордер МКС. але це довгий шлях.

моя особиста думка - рішення Заходу - Карфаген має бути знищений. але поки що вони про це не кажуть, мовчки й кропітко роблять свою справу 8)

А я то блондинка и не понимаю, спасибо Шаман. Вы прям не в бровь, а в глаз и так беспристрастно всегда что я просто ржу )))
stm
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 18:35

  lapay написав:
  ЛАД написав:Действительно, интересно.
Вариантов рпв без переговоров я лично не представляю.


Напад росії і білорусі на Україну


Тобто ви за Китайський мирний план? Там одразу після рпв написано про перемовини. І так, цей план, як і ви тут писали, передбачає віддати рф окуповані території.
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/367 ... movou.html
fler
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 18:37

  fler написав:
  Shaman написав:
  fler написав:Я більше про те, що треба було менше базікати на форумі, а більше ділом займатись.
Щодо здачі позицій - я просто констатую факт, засуджувати за це я не можу.

хто чим займається у вільний час - то власна справа. форум не найгірший варіант.

Тобто ви не в курсі, що той боєць сидів на форумі не лише у вільний час? Тепер уявіть, якщо всі бійці сидітимуть на форумах і не лише у вільний час. Як вам картина?

ви табелюєте його час? ні. це лише ваші припущення
  Shaman написав:..але тоді залишається питання без відповіді - якщо всі реалізують своє право на заміну, чи хоча б на 50% - а хто ж буде захищати позиції?

Їх потрібно замінювати, хочете ви чи ні, але цю проблему вирішує командування, а не форумчани.

й як воно вирішує - хлопці, ну потерпіть ще. тобто поки що рішення немає, окрім мобілізації, з чим теж проблеми. тому не може бути навіть припущень - не звільнився, бо щось не зробив. він витягує проблему, яка поки немає рішення на рівні держави - навіть не намагаюсь шукати, а хто в цьому винен - бо відкриється портал у пекло :D
  Shaman написав:тому не треба засуджувати тих, хто виконує свій обов'язок.

Не маніпулюйте цим. Я засуджую конкретну людину за конкретні дії - за скиглення про одне й те саме, за висвітлення на форумі тих речей, які не можна висвітлювати, бо це шкодить як побратимам, так і ЗСУ в цілому і відповідно це може допомогти ворогу.

а може через особистий конфлікт? ;) я вас відразу попередив, що оці окуляри за 350 євро вам будуть дуже дооовго згадувати. тож треба це спокійно сприймати 8)
не бачив нічого такого від Успіху, щоб могло зашкодити державі. його повідомлення шкодять лише форумчанам з "тонкой душевной организацией" (не пам'ятаю точно, звідки цей термін) :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 18:41

  ЛАД написав:
  stm написав:Зеленский оторван от поставок вооружений. Согласна. Нам надо убрать его указ от переговоров что бы что? Или переговоры о чём?
Я утверждаю что оркостан интересует образование окраина вместо независимой Украины. А вы?

1. "Зеленский оторван от поставок вооружений" - :?:
Это как?

А так :mrgreen:
Хіба не видно чию пропаганду вони хавають?
Їм же кожен день розказують, що Зеленський та Єрмак є зрадниками і займаються здачею України, а захищали Україну Залужний і Кривоніс. І що саме Залужний займався поставками зброї, а не Зеленський.
Зараз вся їхня пропаганда працює на організацію третього Майдану в березні, бо по їхньому Зеленський вже не президент.
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 18:45

  Дюрі-бачі написав:Єдиний об'єктивний показник, який не можуть приховати - це курс рубля на чорному ринку.
Два запитання
Перше - совок тримав 62 копійки за долар з 1961 по 1990 рік, ті хто знав курс чорного ринку-ті ходили під статтею про розстріл...
Друге - педерація втратила 30% ( з 70 до 90) за два роки 2022-2023 , який курс чорного ринку - Ви точно не знаєте

Спробуйте тепер щось спрогнозувати беручи курс за основу...
Бо 62 копійки в 1989 для совка - казали що гаплик завтра
А 62 копійки в 1961 - казали що совок протримається ще майже 30 років....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 18:48

  yanyura написав:5 лет Порошенко против 3 лет Зеленского. Почему первого нельзя критиковать за "просранное", а второго необходимо? Трусы и крестик!
Тому що є правило , яке говорить
Чим далі від події - тим менше ЦЯ подія впливає на реалії.

Тому
Те що Порошенко не зробив в 2014-2019 нее оправдує слова Зеленського про шашлики в травні ...сказані за 5 днів перед нападом.

То в кого труси - а в кого хрестик....
Ви б ще Грушевського з Винниченком звинуватили в тому що вони просрали Україну в 1917-1919, а тому дії бубочки в 2019-2022 - правильні
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 18:51

  Прохожий написав:радиус действия ракеты 300км
с200 без вариантов не могла сама навестись на а50
была подсветка цели а вот локатор который подсвечивал был 100% не из ссср родом
более того уверен что в р-не Румынской границы над Черным морем в это время в воздухе был Авакс)


в якості фантазій і теорій - могли голову від харму прикрутити, яка наводиться на радар а-50 :) без підсвітки
trololo
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