Додано: Нед 25 лют, 2024 18:37

fler написав: Shaman написав: fler написав: Я більше про те, що треба було менше базікати на форумі, а більше ділом займатись.

Щодо здачі позицій - я просто констатую факт, засуджувати за це я не можу. Я більше про те, що треба булоЩодо здачі позицій - я просто констатую факт, засуджувати за це я не можу.

хто чим займається у вільний час - то власна справа. форум не найгірший варіант. хто чим займається у вільний час - то власна справа. форум не найгірший варіант.

Тобто ви не в курсі, що той боєць сидів на форумі не лише у вільний час? Тепер уявіть, якщо всі бійці сидітимуть на форумах і не лише у вільний час. Як вам картина? Тобто ви не в курсі, що той боєць сидів на форумі не лише у вільний час? Тепер уявіть, якщо всі бійці сидітимуть на форумах і не лише у вільний час. Як вам картина?

Shaman написав: ..але тоді залишається питання без відповіді - якщо всі реалізують своє право на заміну, чи хоча б на 50% - а хто ж буде захищати позиції? ..але тоді залишається питання без відповіді - якщо всі реалізують своє право на заміну, чи хоча б на 50% - а хто ж буде захищати позиції?

Їх потрібно замінювати, хочете ви чи ні, але цю проблему вирішує командування, а не форумчани. Їх потрібно замінювати, хочете ви чи ні, але цю проблему вирішує командування, а не форумчани.

Shaman написав: тому не треба засуджувати тих, хто виконує свій обов'язок.

тому не треба засуджувати тих, хто виконує свій обов'язок.

Не маніпулюйте цим. Я засуджую конкретну людину за конкретні дії - за скиглення про одне й те саме, за висвітлення на форумі тих речей, які не можна висвітлювати, бо це шкодить як побратимам, так і ЗСУ в цілому і відповідно це може допомогти ворогу. Не маніпулюйте цим. Я засуджую конкретну людину за конкретні дії - за скиглення про одне й те саме, за висвітлення на форумі тих речей, які не можна висвітлювати, бо це шкодить як побратимам, так і ЗСУ в цілому і відповідно це може допомогти ворогу.

ви табелюєте його час? ні. це лише ваші припущенняй як воно вирішує - хлопці, ну потерпіть ще. тобто поки що рішення немає, окрім мобілізації, з чим теж проблеми. тому не може бути навіть припущень - не звільнився, бо щось не зробив. він витягує проблему, яка поки немає рішення на рівні держави - навіть не намагаюсь шукати, а хто в цьому винен - бо відкриється портал у пеклоа може через особистий конфлікт?я вас відразу попередив, що оці окуляри за 350 євро вам будуть дуже дооовго згадувати. тож треба це спокійно сприйматине бачив нічого такого від Успіху, щоб могло зашкодити державі. його повідомлення шкодять лише форумчанам з "тонкой душевной организацией" (не пам'ятаю точно, звідки цей термін)